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سكين داخل حاسوب ومسدس داخل دجاجة..أغرب الأشياء التي تمت مصادرتها في المطارات عام 2022

كتب ايمان الباجي
سكين داخل حاسوب ومسدس داخل دجاجة..أغرب الأشياء التي تمت مصادرتها في المطارات عام 2022 watanserb.com
أغرب أشياء تمت مصادرتها في المطارات عام 2022
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وطن– في كل عام، تُصدر إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) قائمة سنوية بأغرب الأشياء التي صادرتها عند نقاط التفتيش بالمطارات، وذلك لزيادة الوعي بين الركاب.

وفي هذا الإطار، تحدثت صحيفة”nypost” عن أغرب الأغراض التي صادرتها إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية عام 2022.

مخدرات داخل عبوات حلوى

تم القبض على راكب في مطار لوس أنجلوس الدولي في 19 أكتوبر لمحاولته تهريب مخدرات داخل علب حلوى.

الحبوب التي تم ضبطها

وقد وجدت السلطات 12 ألف حبة تحتوي على مادة الفنتانيل مخبأة داخل عبوات حلوى SweeTARTS و Skittles و Whoppers.

عند اكتشافها، هرب المشتبه به من مكان الحادث ولكن تم التعرف عليه لاحقًا. وبحسب ما ورد لا يزال التحقيق جاريا.

مخدرات داخل ربطة شعر

عثر ضباط في مطار بويز في ولاية أيداهو على مخدرات مخبأة داخل ربطة شعر.

مخدرات داخل ربطة شعر

مسدس في دجاجة غير مطبوخة

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في نوفمبر، تمكن ضباط مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي في فلوريدا من القبض على رجل حاول تهريب مسدس ملفوف بالبلاستيك داخل دجاجة كاملة غير مطبوخة. 

المسدس الذي حاول المسافر تهريبه داخل الدجاجة

أجزاء مسدس في عبوتي زبدة فول سوداني

في شهر ديسمبر وفي مطار “جون إف كينيدي الدولي” بمدينة نيويورك، حاول مسافر من ولاية رود آيلاند الأمريكية تهريب أجزاء من مسدس شبه أوتوماتيكي مفكك داخل وعائين من زبدة الفول السوداني من علامة “Jif” بحقائبه.

أجزاء المسدس داخل عبوتي زبدة الفول السوداني

وبعد أن اكتشف مسؤولو إدارة أمن المواصلات أجزاء المسدس، تم اعتقال الرجل.

مسدس مخفي داخل وحدة تحكم PlayStation

اندهش مسؤولو إدارة أمن المواصلات في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في ديسمبر بعد أن اكتشفوا  مسدس مخفي داخل وحدة تحكم PlayStation أثناء فحص الأمتعة باستخدام ماسحات الأشعة السينية.

حاول مسافر تهريب مسدس مخفي داخل وحدة تحكم PlayStation

سكين داخل كمبيوتر

القبض على راكب حاول تهريب سكين في جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به

في مخطط تهريب مماثل في نوفمبر، تم القبض على راكب حاول تهريب سكين في جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في مطار ريتشموند الدولي في فيرجينيا.

ظن ضابط في إدارة أمن المواصلات أن شيئًا ما كان غريبََا بعد ان اكتشف ما يبدو أنه سكين داخل الأمتعة المحمولة على المسافر. لكن عندما فتش الضباط الحقيبة، لم يتمكنوا من العثور على السلاح.

أخيرًا، أدرك المسؤولون أن السكين كان “في الكمبيوتر”، فقاموا بتفكيك الجهاز واكتشفوا السكين.

صادر الضباط  السكين ولكن سمحوا للراكب بمواصلة رحلته.

اكتشاف قنبلة

في يوليو 2022، شاهد ضابط من إدارة أمن المواصلات صورة بالأشعة السينية لما بدا أنه قنبلة يدوية. طُلب من الراكب أن يشرح الوضعية وأبلغ الضباط أنه اشترى قنبلة يدوية لابنه أثناء وجوده في معرض EAA AirVenture Oshkosh الجوي في ويسكونسن.

صورة القنبلة التي حاول المسافر تهريبها

تم إرسال نواب عمدة مقاطعة ميلووكي إلى نقطة التفتيش، حيث تحققوا من أن القنبلة كانت خاملة، وتمت بالتالي مصادرتها.

المصدرصحيفة nypost، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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