الخميس, يناير 12, 2023
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رياضة

ترتيب جدول الدوري المصري 2023 مع نهاية الجولة ال13

الأهلي في الصدارة وفيتوتشر في الوصافة والزمالك في ثالث جدول الدوري المصري

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب جدول الدوري المصري watanserb.com
ترتيب جدول الدوري المصري
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وطن- يتصدر فريق الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري 2023، مع نهاية الجولة ال13، رغم تعثره بالتعادل السلبي مع المصري البورسعيدي، وتعثر غريمه التقليدي الزمالك بذات النتيجة أمام الاتحاد السكندري.

وشهدت منافسات الجولة ال13 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تعادل الأهلي وغريمه الزمالك سلبياً بدون أي من الأهداف أمام المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، كما وسقوط بيراميدز بفخ التعادل الإيجابي أمام فيوتشر الذي يحتل وصافة الترتيب.

ترتيب جدول الدوري المصري 2023

وجاء ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023، مع نهاية الجولة ال13، الذي شهدت حفاظ الأهلي على الصدارة وتواجد فيوتشر في الوصافة وتراجع الزمالك، كما يلي:

(1) الأهلي (المارد الأحمر) 31 نقطة.

(2) فيوتشر 27 نقطة.

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(3) الزمالك (الفارس الأبيض) 26 نقطة.

(4) بيراميدز (الأهرام) 24 نقطة.

مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي
مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

(5) غزل المحلة 21 نقطة.

(6) الاتحاد السكندري 19 نقطة.

(7) المقاولون العرب 18 نقطة.

(8) المصري البورسعيدي 18 نقطة.

الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز

(9) نادي أسوان 16 نقطة.

(10) سيراميكا كليو باترا 15 نقطة.

هدافي الدوري المصري 2023

وآتى ترتيب أبرز هدافي الدوري المصري 2022-2023، مع نهاية الجولة ال13، كما يلي:

(1) أحمد الشيخ (غزل المحلة) 6 أهداف.

(2) أحمد سيد زيزو (الزمالك) 5 أهداف.

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري
مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

(3) رفيق كابو (إنبي) 5 أهداف.

(4) فخري لاكاي (بيراميدز) 5 أهداف.

(5) كريم كابو (البنك الأهلي) 4 أهداف.

كما وستنطلق منافسات الجولة القادمة ال14، الأربعاء، ال18 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

المصدروطن + رابطة أندية الدوري المصري + صفحة الزمالك + صفحة الأهلي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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