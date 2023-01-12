- Advertisement -

وطن- يتصدر فريق الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري 2023، مع نهاية الجولة ال13، رغم تعثره بالتعادل السلبي مع المصري البورسعيدي، وتعثر غريمه التقليدي الزمالك بذات النتيجة أمام الاتحاد السكندري.

وشهدت منافسات الجولة ال13 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تعادل الأهلي وغريمه الزمالك سلبياً بدون أي من الأهداف أمام المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، كما وسقوط بيراميدز بفخ التعادل الإيجابي أمام فيوتشر الذي يحتل وصافة الترتيب.

ترتيب جدول الدوري المصري 2023

وجاء ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023، مع نهاية الجولة ال13، الذي شهدت حفاظ الأهلي على الصدارة وتواجد فيوتشر في الوصافة وتراجع الزمالك، كما يلي:

(1) الأهلي (المارد الأحمر) 31 نقطة.

(2) فيوتشر 27 نقطة.

- Advertisement -

(3) الزمالك (الفارس الأبيض) 26 نقطة.

(4) بيراميدز (الأهرام) 24 نقطة.

(5) غزل المحلة 21 نقطة.

(6) الاتحاد السكندري 19 نقطة.

(7) المقاولون العرب 18 نقطة.

(8) المصري البورسعيدي 18 نقطة.

(9) نادي أسوان 16 نقطة.

(10) سيراميكا كليو باترا 15 نقطة.

هدافي الدوري المصري 2023

وآتى ترتيب أبرز هدافي الدوري المصري 2022-2023، مع نهاية الجولة ال13، كما يلي:

(1) أحمد الشيخ (غزل المحلة) 6 أهداف.

(2) أحمد سيد زيزو (الزمالك) 5 أهداف.

(3) رفيق كابو (إنبي) 5 أهداف.

(4) فخري لاكاي (بيراميدز) 5 أهداف.

(5) كريم كابو (البنك الأهلي) 4 أهداف.

كما وستنطلق منافسات الجولة القادمة ال14، الأربعاء، ال18 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.