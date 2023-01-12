المغرب ينسحب من “شان 2023” وحفيظ دراجي يتحدث عن قرار سيادي للجزائر

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وطن – أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخميس، رسميا أنّ المنتخب المغربي “تعذّر” سفر بعثته للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، “شان 2023″، بسبب عدم ترخيص رحلة المنتخب المغربي من مطار الرباط صوب مطار قسنطينة.

المنتخب المغربي لن يشارك في “شان 2023”

المنتخب المغربي للاعبين المحليين “تعذر” عليه، بحسب الاتحاد المغربي لكرة القدم، المشاركة في منافسات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، والتي تحتضنها الجزائر في الفترة مابين 13 يناير/ كانون الثاني و4 فبراير/ شباط المقبل.

وشارك الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” نص البيان الذي جاء فيه أنه “تعذر على المنتخب المغربي السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى أطوارها بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023. للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقاً من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات المغربية”.

وتابع: “كان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أكد، خلال الاجتماع الذي عقده يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ضرورة سفر المنتخب المغربي إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية. وكان الاتحاد المغربي قد تقدم، يوم 22 ديسمبر 2022، بطلب إلى نظيره الأفريقي، باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ”.

وختم بيان الاتحاد: “بينما كان المنتخب المغربي يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 يناير 2023 للمشاركة في هذه البطولة القارية التي ستنطلق في 13 يناير الجاري، لم يتلقَ الاتحاد المغربي لكرة القدم، للأسف، الترخيص النهائي، لحدود تحرير هذا البلاغ، من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية”.

#المغرب يعلن أنه تعذر على المنتخب الوطني لكرة القدم السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى في #الجزائر ما بين 13 يناير و4 فبراير وذلك لعدم الترخيص لرحلته المباشرة من الرباط إلى قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط المغربية. https://t.co/rHyWJJruwx — عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) January 12, 2023

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بطل آخر نسختين يغيب عن شان الجزائر

يُذكر إن الاتحاد المغربي لكرة القدم، كان قد وجه للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خطابا رسميا في الغرض حول شروط مشاركته في “شان 2023” والتي من أهمها كما جاء في المراسلة “إشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة”.

وجاء في المراسلة أيضاً: “واصلت الجامعة تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية، حيث برمجت تجمعاً إعدادياً للنخبة الوطنية بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في الفترة ما بين 6 و10 يناير 2023، تخللته مباراتان وديتان أمام منتخب إثيوبيا”.

وفاز المنتخب المغربي، بآخر نسختين من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، 2018 و 2020، الأولى التي نُظمت في المغرب والثانية في الكاميرون.

وكانت السلطات الجزائرية رفضت بشكل رسمي، قبل أيام، فتح المجال الجوي الجزائري أمام الخطوط الملكية المغربية، لنقل المنتخب المغربي للمشاركة في “شان”.

الجزائر ترفض طلب الاتحاد المغربي لكرة القدم

ورد الجزائري رشيد أوكالي، رئيس اللجنة المنظمة لـ “شان“، على تهديدات اتحاد الكرة المغربي بالانسحاب من المسابقة، في ندوة صحفية بتاريخ 30 ديسمبر 2022، قائلا “نحن ملزمون أمام الاتحاد الإفريقي للعبة بتسهيل إجراءات دخول الوفود المشاركة للتراب الجزائري، أما مخطط الرحلات هو مسؤولية كل بلد معني بالمنافسة”.

وأكد: “نحن معنيون بالتنظيم على المستوى الوطني وهذا يُحتم علينا توفير ظروف النقل اللازمة داخل الجزائر لكل الوفود المشاركة على حد سواء”.

مشيراً أنه “بخصوص كيفية القدوم إلى الجزائر، كل الوفود المشاركة مسؤولة عن توفير النقل لمنتخباتها، بما فيها التكفل المادي بالرحلات وكذا مخططاتها”.

كما نفى “أوكالي” وجود لوائح من الكاف، تلزم البلد المنظم لأية منافسة بتوفير مخطط معين لرحلات الوفود المشاركة، مؤكّداً أنّ الأمر ليس من مهام ومسؤوليات الجزائر.

وأردف: “أغلب المنتخبات الإفريقية لديها خطط رحلات تتضمن التوقف في بلدان أخرى، لذلك لسنا ملزمين بتوفير خط مباشر لأي منتخب”.

حفيظ دراجي يدخل على الخط

وفي سياق ردود الأفعال حول قرار الاتحاد المغربي، تفاعل الإعلامي الجزائري بشبكة قنوات “بي إن سبورتس” المعلق الرياضي “حفيظ دراجي” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: “رفض المغرب المشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين بسبب إصراره على عبور الأجواء الجزائرية (المغلقة)مباشرة من المغرب”.

رفض المغرب المشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين بسبب إصراره على عبور الأجواء الجزائرية (المغلقة)مباشرة من المغرب.

الاتحاد الافريقي طالب المغرب بالسفر إلى الجزائر عبر اسبانيا موريتانيا أو تونس، لكنه أصر على كسر الحظر المفروض على الطيران المغربي والاسرائيلي بقرار سيادي من طرف الجزائر pic.twitter.com/LEWFfaOvLn — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 12, 2023

مشيرا أن “الاتحاد الإفريقي طالب المغرب بالسفر إلى الجزائر عبر اسبانيا موريتانيا أو تونس، لكنه أصر على كسر الحظر المفروض على الطيران المغربي والاسرائيلي بقرار سيادي من طرف الجزائر”.