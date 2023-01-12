الخميس, يناير 12, 2023
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اشتباكات عنيفة وغاز مسيل للدموع بمباراة الترجي والنجم الساحلي (فيديو)

وقعت مناوشات عنيفة بين جماهير نادي الترجي التونسي وقوات الأمن داخل ستاد "رادس" الذي شهد مباراة كلاسيكو البطولة التونسية بين الترجي والنجم الساحلي

كتب فهمي الورغمي
مباراة الترجي والنجم الساحلي watanserb.com
اعمال عنف بين جماهير نادي الترجي وعدد من قوات أمن ملعب برداس في مباراة الترجي والنجم الساحلي
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وطن – اندلعت مواجهات عنيفة بين جماهير نادي الترجي الرياضي التونسي، وعدد من قوات أمن الملعب الأولمبي برداس؛ على خلفية مناوشات جدت بين الطرفين في فترة ما بين الشوطين في مباراة كلاسيكو البطولة التونسية التي جمعت الترجي مع نادي النجم الرياضي الساحلي.

أعمال عنف بملعب رادس في تونس

وشهدت فترة ما بين الشوطين في مباراة الكلاسيكو التي جمعت الترجي والنجم الساحلي على أرضية ملعب “رادس” الدولي، مواجهة بين الأمن وجماهير الترجي الرياضي.

وأكدت صحف تونسية، أن سبب المواجهة يعود لاقتحام أحد جماهير شيخ الأندية التونسية، الترجي، أرضية الملعب لتعلن هذه الحادثة تبادل عنف بين الأمن وجماهير الترجي.

مباراة الترجي والنجم الساحلي
مواجهات بين الأمن وجمهور الترجي في ملعب راداس

وفي غضون لحظات، بحسب مقاطع فيديو مُتداولة، انتشر الغاز مسيل للدموع في كافة أنحاء الملعب مؤثرا على كل الحاضرين، في مشاهد صادمة.

وأظهر مقطع فيديو آخر، قوات الأمن وهي تصعد إلى المدرجات حيث تتواجد جماهير الترجي.

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وعلى إثر ذلك، شودهت حالة من الكر والفر بين الطرفين وصل إلى إلقاء جماهير الترجي الألعاب النارية على رجال الأمن.

تحدثت مصادر صحفية عن تسجيل إصابات في صفوف الأمن وجماهير الترجي، ما فرض تدخل الحماية المدنية في عدة مناسبات ليخرج اللقاء من إطاره.

مباراة الترجي والنجم الساحلي
تسجيل إصابات في صفوف الأمن وجماهير الترجي بعد المواجهات بين الطرفين

الأحداث المؤسفة ما بين الشوطين فرضت تأجيل ضربة بداية الشوط الثاني حيث تأخر دخول لاعبي الفريقين.

لقاء الكلاسيكو بين الترجي والساحلي

وافتتح الترجي النتيجة في الدقيقة الثامنة عن طريق محمد علي بن رمضان، وانتهى الشوط الأول بتقدم الترجي بهدف دون رد.

وعزز شيخ الأندية التونسية، تقدمه في نتيجة المباراة بهدف ثانٍ لـ بن رمضان في الدقيقة 90، وانتهت المباراة بهدفين نظيفين.

ومن المرجح أن تؤثر أحداث الشغب التي شهدها ملعب رادس على عدد الحضور في الملعب، بعدما رفعت وزارة الداخلية التونسية نسبة الحضور إلى 70%.

يذكر أن مباراة الترجي والنجم الساحلي، تقام في إطار لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الأولى للدوري التونسي.

وبعد هذا الفوز حافظ النجم على صدارة المجموعة الأولى بـ16 نقطة وعلى بعد نقطتين من صاحب المركز الثاني الترجي ب14 نقطة.

المصدرفيسبوك - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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