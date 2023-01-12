اشتباكات عنيفة وغاز مسيل للدموع بمباراة الترجي والنجم الساحلي (فيديو)

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وطن – اندلعت مواجهات عنيفة بين جماهير نادي الترجي الرياضي التونسي، وعدد من قوات أمن الملعب الأولمبي برداس؛ على خلفية مناوشات جدت بين الطرفين في فترة ما بين الشوطين في مباراة كلاسيكو البطولة التونسية التي جمعت الترجي مع نادي النجم الرياضي الساحلي.

أعمال عنف بملعب رادس في تونس

وشهدت فترة ما بين الشوطين في مباراة الكلاسيكو التي جمعت الترجي والنجم الساحلي على أرضية ملعب “رادس” الدولي، مواجهة بين الأمن وجماهير الترجي الرياضي.

وأكدت صحف تونسية، أن سبب المواجهة يعود لاقتحام أحد جماهير شيخ الأندية التونسية، الترجي، أرضية الملعب لتعلن هذه الحادثة تبادل عنف بين الأمن وجماهير الترجي.

وفي غضون لحظات، بحسب مقاطع فيديو مُتداولة، انتشر الغاز مسيل للدموع في كافة أنحاء الملعب مؤثرا على كل الحاضرين، في مشاهد صادمة.

وأظهر مقطع فيديو آخر، قوات الأمن وهي تصعد إلى المدرجات حيث تتواجد جماهير الترجي.

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وعلى إثر ذلك، شودهت حالة من الكر والفر بين الطرفين وصل إلى إلقاء جماهير الترجي الألعاب النارية على رجال الأمن.

تحدثت مصادر صحفية عن تسجيل إصابات في صفوف الأمن وجماهير الترجي، ما فرض تدخل الحماية المدنية في عدة مناسبات ليخرج اللقاء من إطاره.

الأحداث المؤسفة ما بين الشوطين فرضت تأجيل ضربة بداية الشوط الثاني حيث تأخر دخول لاعبي الفريقين.

لقاء الكلاسيكو بين الترجي والساحلي

وافتتح الترجي النتيجة في الدقيقة الثامنة عن طريق محمد علي بن رمضان، وانتهى الشوط الأول بتقدم الترجي بهدف دون رد.

وعزز شيخ الأندية التونسية، تقدمه في نتيجة المباراة بهدف ثانٍ لـ بن رمضان في الدقيقة 90، وانتهت المباراة بهدفين نظيفين.

#تونس 🇹🇳

مواجهات عنيفة بين الأمن والجمهور في ملعب رادس بين شوطي مباراة الترجي التونسي و النجم الساحلي.

استعمال #البوليس للغازات المسيلة للدموع و العديد من الاصابات و الجرحى… pic.twitter.com/z09I9sebLL — nina safacha (@ninasafacha) January 12, 2023

ومن المرجح أن تؤثر أحداث الشغب التي شهدها ملعب رادس على عدد الحضور في الملعب، بعدما رفعت وزارة الداخلية التونسية نسبة الحضور إلى 70%.

يذكر أن مباراة الترجي والنجم الساحلي، تقام في إطار لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الأولى للدوري التونسي.

وبعد هذا الفوز حافظ النجم على صدارة المجموعة الأولى بـ16 نقطة وعلى بعد نقطتين من صاحب المركز الثاني الترجي ب14 نقطة.