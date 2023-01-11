هبة عبوك تُشعل النار في المغرب بعد تداول صور لها ستغضب الملك شخصياً

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وطن- تسببت التونسية هبة عبوك، زوجة لاعب المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بإشعار مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بعد تداول صور لها في الصحراء الغربية وبرفقة عدد من الناشطين الصحراويين التابعين لجبهة البولساريو.

ووفقا لموقع “أفريك“، فإن هبة عبوك ، الزوجة الأنيقة والأم لطفلين، كانت تمثل حتى الآن زوجة أشرف حكيمي المثالية في عيون المغاربة، لكن تداول هذه الصور سهم في تشويهها بشكل خطير في الساعات الأخيرة .

وبحسب الموقع، فإنه على هامش التكريم الذي قدمته مدينة القصر الكبير ، مسقط رأس والدته ، للاعب المغربي الدولي يوم الثلاثاء، بعد الملحمة الرائعة لأسود الأطلس في مونديال 2022 ، استمتع بعض مستخدمي الإنترنت بالفعل باستكشاف تغريدات قديمة من رفيق الجانب الأيمن لباريس سان جيرمان، وهي تغريدات مثلت إحراجا بالغا للمغرب.

هبة عبوك زارت مخيمات اللاجئين الصحراويين

وكانت الممثلة الإسبانية- التونسية الأصل قد زارت بالفعل مخيمات اللاجئين الصحراويين في مايو/آذار 2012 ، كجزء من الدورة التاسعة لمهرجان صحارى السينمائي.

وخلال إقامتها لعدة أيام ، نشرت بعض التغريدات باستخدام هاشتاغ “Saharalibre”. كما شوهدت في صورة إلى جانب ناشط يرتدي وشاحًا عليه علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

Plusieurs tweets et photos de la femme du joueur marocain Achraf Hakimi : Hiba Abouk sont remontés à la surface. On y découvre une ardente activiste pro-Polisario. Ces images datent de 2012 mais toujours aucun signe d’un changement de position de la part de la femme du joueur. pic.twitter.com/JbJYhav42Q — MM ۞ (@MoorishMovement) January 9, 2023

تصريحات هبة عبوك المتضامنة مع القضية الصحراوية

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ونقل الموقع تصريحات هبة عبوك خلال تواجدها في نخيمات اللاجئين آنذك، حيث قالت:”هناك الكثير من الناس الذين لا يعرفون ما يحدث في الصحراء. (…) صراعهم مشابه للصراع بين إسرائيل وفلسطين لكنهم لا يستخدمون الأسلحة ومن المؤسف أنه باتباعهم طريق السلام ننساهم “.

وفي مقابلة مع “إسبان ميديا تشانس”، أعربت هبة عبوك البالغة 36 عاما عن أسفها ودعمها لـ “الأشخاص الذين تُنتهك حقوقهم الإنسانية باستمرار”.

وبينما أقام الزوجان الحكيمي في المغرب عدة مرات ، اشتعلت الشبكات الاجتماعية بعد هذه “الكشف”، حيث طلب الأكثر تساهلاً توضيح موقفها ، في حين أوضح لها الأكثر بضراوة أنها “لم تعد موضع ترحيب” في بلد زوجها.

وتزامنا مع الحملة الشعواء ضدها، يوم الثلاثاء ، نشرت هبة عبوك عبر حسابها على انستجرام، مقابلة مع المغنية الأمريكية “برينس” قالت فيها: “لا يهمني حقًا ما يقوله الناس عني ، لأنه بشكل عام انعكاس لمن هم “.

هبة عبوك تنفي مرور علاقتها الزوجية بأزمة

وكانت هبة عبوك قد نفت أنها تمر بأزمة زوجية، وأكدت أن كل شيء يسير بشكل رائع بينها وبين زوجها أشرف.

حالة حب

وقالت هبة عبوك: “كل شيء على ما يرام. لا يوجد شيء. كل ما قيل باطل”.

وأشارت هبة بابتسامة، إلى أنهما “بالطبع ما زالا معًا وفي حالة حب كما في اليوم الأول”.