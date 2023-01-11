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هبة عبوك تُشعل النار في المغرب بعد تداول صور لها ستغضب الملك شخصياً

هبة عبوك زارت مخيمات اللاجئين الصحراويين عام 2103 وأعربت عن دعمها لقضيتهم

كتب سالم حنفي
هبة عبوك والقضية الصحراوية watanserb.com
هبة عبوك وأشرف حكيمي
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وطن- تسببت التونسية هبة عبوك، زوجة لاعب المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بإشعار مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بعد تداول صور لها في الصحراء الغربية وبرفقة عدد من الناشطين الصحراويين التابعين لجبهة البولساريو.

ووفقا لموقع “أفريك“، فإن هبة عبوك ، الزوجة الأنيقة والأم لطفلين، كانت تمثل حتى الآن زوجة أشرف حكيمي المثالية في عيون المغاربة، لكن تداول هذه الصور سهم في تشويهها بشكل خطير في الساعات الأخيرة .

وبحسب الموقع، فإنه على هامش التكريم الذي قدمته مدينة القصر الكبير ، مسقط رأس والدته ، للاعب المغربي الدولي يوم الثلاثاء، بعد الملحمة الرائعة لأسود الأطلس في مونديال 2022 ، استمتع بعض مستخدمي الإنترنت بالفعل باستكشاف تغريدات قديمة من رفيق الجانب الأيمن لباريس سان جيرمان، وهي تغريدات مثلت إحراجا بالغا للمغرب.

هبة عبوك زارت مخيمات اللاجئين الصحراويين

وكانت الممثلة الإسبانية- التونسية الأصل قد زارت بالفعل مخيمات اللاجئين الصحراويين في مايو/آذار 2012 ، كجزء من الدورة التاسعة لمهرجان صحارى السينمائي.

وخلال إقامتها لعدة أيام ، نشرت بعض التغريدات باستخدام هاشتاغ “Saharalibre”. كما شوهدت في صورة إلى جانب ناشط يرتدي وشاحًا عليه علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

تصريحات هبة عبوك المتضامنة مع القضية الصحراوية

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ونقل الموقع تصريحات هبة عبوك خلال تواجدها في نخيمات اللاجئين آنذك، حيث قالت:”هناك الكثير من الناس الذين لا يعرفون ما يحدث في الصحراء. (…) صراعهم مشابه للصراع بين إسرائيل وفلسطين لكنهم لا يستخدمون الأسلحة ومن المؤسف أنه باتباعهم طريق السلام ننساهم “.

وفي مقابلة مع “إسبان ميديا تشانس”، أعربت هبة عبوك البالغة 36 عاما عن أسفها ودعمها لـ “الأشخاص الذين تُنتهك حقوقهم الإنسانية باستمرار”.

وبينما أقام الزوجان الحكيمي في المغرب عدة مرات ، اشتعلت الشبكات الاجتماعية بعد هذه “الكشف”، حيث طلب الأكثر تساهلاً توضيح موقفها ، في حين أوضح لها الأكثر بضراوة أنها “لم تعد موضع ترحيب” في بلد زوجها.

وتزامنا مع الحملة الشعواء ضدها، يوم الثلاثاء ، نشرت هبة عبوك عبر حسابها على انستجرام، مقابلة مع المغنية الأمريكية “برينس” قالت فيها: “لا يهمني حقًا ما يقوله الناس عني ، لأنه بشكل عام انعكاس لمن هم “.

هبة عبوك تنفي مرور علاقتها الزوجية بأزمة

وكانت هبة عبوك قد نفت أنها تمر بأزمة زوجية، وأكدت أن كل شيء يسير بشكل رائع بينها وبين زوجها أشرف.

حالة حب

وقالت هبة عبوك: “كل شيء على ما يرام. لا يوجد شيء. كل ما قيل باطل”.

وأشارت هبة بابتسامة، إلى أنهما “بالطبع ما زالا معًا وفي حالة حب كما في اليوم الأول”.

المصدريوتيوب، تويتر، موقع أفريك، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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