الخميس, يناير 12, 2023
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رياضة

ريال مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه على خفافيش فالنسيا (شاهد)

ريال مدريد سيواجه الفائز من مباراة برشلونة وريال بيتيس في نهائي السوبر الإسباني

كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد يفوز على فالنسيا بركلات الترجيح watanserb.com
ريال مدريد يفوز على فالنسيا بركلات الترجيح
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وطن- نجح فريق ريال مدريد، في الوصول إلى نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، بعد فوزه على فالنسيا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3. وذلك عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين بهدف لكليهما.

وتمكّن الفريق الملكي الأبيض حامل اللقب من الوصول إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه الشاق على خفافيش فالنسيا، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (الملك فهد)، في العاصمة السعودية (الرياض).

مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني

وأحرز الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول لصالح فريق ريال مدريد، في الدقيقة الـ39، من ركلة جزاء تحصّل عليها الفريق الملكي، لينجحَ اللاعب في تسديدها داخل شباك منافسه فالنسيا.

كما أدرك فالنسيا هدف التعادل مع بداية انطلاق الشوط الثاني، عن طريق اللاعب صموئيل لينو، لتنتهيَ المباراة بالوقتين: الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

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ونجح الفريق في تحقيق الفوز على نظيره فالنسيا، برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، في ركلات الترجيح، بعد نجاح الحارس البلجيكي كورتوا في التصدي لكرة وإهدار أخرى من جانب الفريق المنافس فالنسيا في النصف النهائي.

ركلات الترجيح تحسم مباراة ريال مدريد وفالنسيا
ركلات الترجيح تحسم مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وكان فريق ريال مدريد (الملكي)، الأكثر خطورة على شباك مرمى الفريق المنافس فالنسيا، واستحواذاً على الكرة؛ حيث وصل عدد التسديدات إلى 16 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 58% في المباراة.

بينما وصل عدد التسديدات الفريق المنافس فالنسيا، إلى 12 تسديدة باتجاه شباك المرمى، والاستحواذ على الكرة بنسبة 42%.

فرحة ريال مدريد بالوصول إلى نهائي السوبر الإسباني
فرحة ريال مدريد بالوصول إلى نهائي السوبر الإسباني

نهائي كأس السوبر الإسباني 2023

وسيلتقي فريق ريال مدريد (الملكي) حامل اللقب، أمام الفائز من مباراة برشلونة وريال بيتيس، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على ملعب “الملك فهد”.

وكان فريق ريال مدريد قد تلقى الخسارة في المباراة الماضية في منافسات الدوري الإسباني، أمام فياريال، بهدفين مقابل هدف وحيد.

مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني
مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني

يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة برصيد 41 نقطة لهذا الموسم.

ركلات الترجيح تحسم مباراة ريال مدريد وفالنسيا
ركلات الترجيح تحسم مباراة ريال مدريد وفالنسيا
المصدروطن + قنوات SCC+ صفحة ريال مدريد تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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