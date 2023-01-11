ريال مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه على خفافيش فالنسيا (شاهد)

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وطن- نجح فريق ريال مدريد، في الوصول إلى نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، بعد فوزه على فالنسيا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3. وذلك عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين بهدف لكليهما.

وتمكّن الفريق الملكي الأبيض حامل اللقب من الوصول إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه الشاق على خفافيش فالنسيا، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (الملك فهد)، في العاصمة السعودية (الرياض).

مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني

وأحرز الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول لصالح فريق ريال مدريد، في الدقيقة الـ39، من ركلة جزاء تحصّل عليها الفريق الملكي، لينجحَ اللاعب في تسديدها داخل شباك منافسه فالنسيا.

كما أدرك فالنسيا هدف التعادل مع بداية انطلاق الشوط الثاني، عن طريق اللاعب صموئيل لينو، لتنتهيَ المباراة بالوقتين: الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

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ونجح الفريق في تحقيق الفوز على نظيره فالنسيا، برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، في ركلات الترجيح، بعد نجاح الحارس البلجيكي كورتوا في التصدي لكرة وإهدار أخرى من جانب الفريق المنافس فالنسيا في النصف النهائي.

وكان فريق ريال مدريد (الملكي)، الأكثر خطورة على شباك مرمى الفريق المنافس فالنسيا، واستحواذاً على الكرة؛ حيث وصل عدد التسديدات إلى 16 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 58% في المباراة.

بذلنا كل ما في وسعنا في مباراة اليوم ⚽️ الآن نتطلع لخوض التحديات القادمة 💪 شكرًا لجماهيرنا العربية على دعمها الكبير 🙏 أنتم القوة التي تحركنا 🧡🖤 تصبحون على خير أيها الخفافيش 🦇 pic.twitter.com/5A2VkxidZj — 🦇🍊🌊 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) January 11, 2023

بينما وصل عدد التسديدات الفريق المنافس فالنسيا، إلى 12 تسديدة باتجاه شباك المرمى، والاستحواذ على الكرة بنسبة 42%.

نهائي كأس السوبر الإسباني 2023

وسيلتقي فريق ريال مدريد (الملكي) حامل اللقب، أمام الفائز من مباراة برشلونة وريال بيتيس، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على ملعب “الملك فهد”.

وكان فريق ريال مدريد قد تلقى الخسارة في المباراة الماضية في منافسات الدوري الإسباني، أمام فياريال، بهدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة برصيد 41 نقطة لهذا الموسم.