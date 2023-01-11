تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني 2023

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وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام منافسه ريال بيتيس، الخميس، في منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على ملعب “الملك فهد” في العاصمة السعودية (الرياض).

وستبدأ صافرة بداية مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، في منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

توقيت مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

معلق مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني

وستبث قنوات (SSC) الرياضية السعودية، مباراة برشلونة وريال بيتيس، على القمر الصناعي (النايل سات)، الناقلة لمنافسة كأس السوبر الإسباني 2023.

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كما ومن المتوقع على مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي عيسى الحربي أو عبد الله الغامدي.

تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس

وسيلعب المدرب الإسباني تشافيير هرنانديز، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره ريال بيتيس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: جول كوندي، رونالد أراخو، أندرياس كريستنسن (أليخاندور بالدي)، جوردي ألبا.

🥁💥🔋 Suenan tambores de Supercopa. pic.twitter.com/YJw2fDu3EF — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 10, 2023

خط الوسط: جافي، بيدري، سيرخيو بوسكيتس (فرينكي دي يونج).

كما وفي مركز الهجوم: عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس (أنسو فاتي).

وكان فريق برشلونة (البلوغرانا)، قد حقق الفوز الشاق في المباراة الماضية على أتلتيكو مدريد، بهدف نظيف دون مقابل في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

يذكر بأن برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 41 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد برصيد 38 نقطة لهذا الموسم.