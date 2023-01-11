الأربعاء, يناير 11, 2023
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رياضة

تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني 2023

منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني watanserb.com
تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس
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وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام منافسه ريال بيتيس، الخميس، في منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على ملعب “الملك فهد” في العاصمة السعودية (الرياض).

وستبدأ صافرة بداية مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، في منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

توقيت مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة
روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة

معلق مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني

وستبث قنوات (SSC) الرياضية السعودية، مباراة برشلونة وريال بيتيس، على القمر الصناعي (النايل سات)، الناقلة لمنافسة كأس السوبر الإسباني 2023.

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كما ومن المتوقع على مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي عيسى الحربي أو عبد الله الغامدي.

تدريبات ريال بيتيس
تدريبات ريال بيتيس

تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس

وسيلعب المدرب الإسباني تشافيير هرنانديز، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره ريال بيتيس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: جول كوندي، رونالد أراخو، أندرياس كريستنسن (أليخاندور بالدي)، جوردي ألبا.

خط الوسط: جافي، بيدري، سيرخيو بوسكيتس (فرينكي دي يونج).

كما وفي مركز الهجوم: عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس (أنسو فاتي).

تدريبات ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني
تدريبات ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني

وكان فريق برشلونة (البلوغرانا)، قد حقق الفوز الشاق في المباراة الماضية على أتلتيكو مدريد، بهدف نظيف دون مقابل في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

يذكر بأن برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 41 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد برصيد 38 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة نادي برشلونة + صفحة ريال بيتيس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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