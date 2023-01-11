تشكيلة المنتخب السعودي ضد عمان في كأس الخليج 2023

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وطن- يلتقي منتخب السعودية، أمام نظيره عمان، الخميس، في الجولة الختامية الحاسمة من منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق.

ويستضيف ملعب (نادي الميناء) الأولمبي، مباراة السعودية ضد عمان، في منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات خليجي 25 العراق، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعراق.

توقيت مباراة المنتخب السعودي وعمان

كما وستكون المباراة بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات، عند الساعة السابعة مساءً، فيما ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا المنتخبين في كأس الخليج 2023 ” خليجي 25“، المعلق الإماراتي عبد الحميد الجسمي على قنوات الشارقة الرياضية.

تشكيلة المنتخب السعودي ضد عمان

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السعودي سعد الشهري، المباراة القوية والحاسمة للدور القادم أمام منافسه منتخب عمان، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

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حراسة المرمى: نواف العقيدي.

دفاع السعودية (الصقور الخضر): أحمد بالمسعود، قاسم الأوجامي، زياد الصحفي، مد الله العليان.

خط الوسط: رياض شراحيلي، عوض الناشري، سعد فهد الناصر.

مركز الهجوم: سميحان النابت، مصعب الجوير، رائد الغامدي.

تشكيلة منتخب عمان ضد السعودية

وسيدخل المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، أمام نظيره منتخب السعودية، في ختام منافسات دور مجموعات خليجي 25 العراق، كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني، علي الحبسي.

دفاع الأحمر العماني: جمعة الحبسي، محمد المسلمي، محمود المشيفري.

📸 "الأحمر" يستأنف تدريباته بعد مواجهة اليمن، بحصة مسائية على الملعب الفرعي لمدينة البصرة الرياضية، بمشاركة جميع اللاعبين، باستثناء أمجد الحارثي ومحمود المشيفري. pic.twitter.com/Ziz1lzZXyO — الاتحاد العماني لكرة القدم (@OmanFA) January 10, 2023

خط الوسط: علي الكعبي، حارب السعدي، أرشد العلوي، جميل اليحمدي، صلاح اليحيائي.

مركز الهجوم: المنذر العلوي، عصام الصبحي.

وكان منتخب السعودية قد تعثر بالخسارة أمام صاحب الأرض العراق، بهدفين نظيفين دون رد، بينما فاز عمان على اليمن بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023.

ترتيب السعودية وعمان في كأس الخليج 2023 العراق

ويتواجد منتخب السعودية في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023. برصيد 3 نقاط، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف عمان صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط حتى الآن.

يذكر بأن 3 منتخبات ستحسم بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023، برفقة حامل اللقب البحرين الذي حسم تأهله من الجولة الماضية بعد فوز على العنابي القطري بهدفين مقابل هدف وحيد.