الأربعاء, يناير 11, 2023
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رياضة

تشكيلة المنتخب السعودي ضد عمان في كأس الخليج 2023

منافسات ختام دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة المنتخب السعودي ضد عمان watanserb.com
تشكيلة المنتخب السعودي في كأس الخليج 2023
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وطن- يلتقي منتخب السعودية، أمام نظيره عمان، الخميس، في الجولة الختامية الحاسمة من منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق.

ويستضيف ملعب (نادي الميناء) الأولمبي، مباراة السعودية ضد عمان، في منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات خليجي 25 العراق، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعراق.

توقيت مباراة المنتخب السعودي وعمان

كما وستكون المباراة بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات، عند الساعة السابعة مساءً، فيما ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا المنتخبين في كأس الخليج 2023 ” خليجي 25“، المعلق الإماراتي عبد الحميد الجسمي على قنوات الشارقة الرياضية.

فرحة منتخب العراق بالفوز على السعودية
فرحة منتخب العراق بالفوز على السعودية

تشكيلة المنتخب السعودي ضد عمان

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السعودي سعد الشهري، المباراة القوية والحاسمة للدور القادم أمام منافسه منتخب عمان، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

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حراسة المرمى: نواف العقيدي.

دفاع السعودية (الصقور الخضر): أحمد بالمسعود، قاسم الأوجامي، زياد الصحفي، مد الله العليان.

خط الوسط: رياض شراحيلي، عوض الناشري، سعد فهد الناصر.

مركز الهجوم: سميحان النابت، مصعب الجوير، رائد الغامدي.

جماهير بطولة خليجي 25 في المدرجات
جماهير بطولة خليجي 25 في المدرجات

تشكيلة منتخب عمان ضد السعودية

وسيدخل المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، أمام نظيره منتخب السعودية، في ختام منافسات دور مجموعات خليجي 25 العراق، كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني، علي الحبسي.

دفاع الأحمر العماني: جمعة الحبسي، محمد المسلمي، محمود المشيفري.

خط الوسط: علي الكعبي، حارب السعدي، أرشد العلوي، جميل اليحمدي، صلاح اليحيائي.

مركز الهجوم: المنذر العلوي، عصام الصبحي.

وكان منتخب السعودية قد تعثر بالخسارة أمام صاحب الأرض العراق، بهدفين نظيفين دون رد، بينما فاز عمان على اليمن بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023.

ترتيب السعودية وعمان في كأس الخليج 2023 العراق

ويتواجد منتخب السعودية في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023. برصيد 3 نقاط، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف عمان صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط حتى الآن.

تدريبات المنتخب السعودي
تدريبات المنتخب السعودي

يذكر بأن 3 منتخبات ستحسم بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023، برفقة حامل اللقب البحرين الذي حسم تأهله من الجولة الماضية بعد فوز على العنابي القطري بهدفين مقابل هدف وحيد.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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