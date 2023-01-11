السفر في 2023..تعرف على شركات الطيران التي مازالت تطلب من الركاب ارتداء الكمامة

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وطن– تخلت معظم شركات الطيران عن الزامية ارتداء الكمامة في أوائل عام 2022، بدءًا من شركات الطيران في الدول الاسكندنافية والمملكة المتحدة.

لكن مع دخول عام 2023، لا يزال عدد من شركات الطيران حول العالم تطلب من الركاب ارتداء أقنعة على متن الطائرة، بحسب ما ذكره موقع “traveloffpath“.

الخطوط الجوية الأيبيرية



تعد شركة Iberia واحدة من شركات الطيران القليلة في أوروبا التي لا تزال تطلب من الركاب ارتداء الأقنعة على متن الطائرة.



لا تزال شركة الطيران الإسبانية هذه تطلب من جميع المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن ستة أعوام ارتداء قناع على متن رحلاتهم.

تطير أيبيريا إلى وجهات في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وتنقل أكثر من 20 مليون مسافر سنويًا.

خطوط فيولينغ الجوية

Vueling هي شركة طيران إسبانية أخرى لا تزال تتطلب أقنعة على جميع الرحلات المغادرة من إسبانيا والبرتغال أو المتوجهة إليهما.

خطوط كوبا الجوية

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تعد خطوط كوبا الجوية واحدة من أشهر شركات الطيران في أمريكا اللاتينية، مع أكثر من 295 مسارًا حول أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.

ولا تزال شركة الطيران، التي يقع مقرها في بنما، تتطلب من جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم عن عامين ارتداء أقنعة على متن الطائرة.

خطوط كاثي باسيفيك الجوية

كاثي باسيفيك هي شركة الطيران الرئيسية في هونغ كونغ وواحدة من العديد من شركات الطيران الآسيوية التي لا تزال تطلب من الركاب ارتداء أقنعة على متن جميع الرحلات الجوية.

تقوم شركة الطيران هذه بتشغيل رحلات من آسيا إلى وجهات حول العالم وتتطلب من جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم عن عامين ارتداء الأقنعة طوال مدة رحلتهم.

خطوط شرق الصين الجوية



مع بعض قيود كوفيد الأكثر صرامة في العالم، ليس من المستغرب أن شركة China Eastern Airlines لا تزال تطلب من الركاب إرتداء الأقنعة على متن الطائرة.



تشاينا ايسترن ايرلاينز هي واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم من حيث عدد الركاب، وتنقل أكثر من 150 مليون شخص سنويًا إلى وجهات في جميع أنحاء آسيا وأوقيانوسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

الخطوط الجوية الصينية

يجب على ركاب شركة طيران جنوب الصين، وهي شركة طيران صينية رئيسية أخرى، الاستمرار في ارتداء الأقنعة على متن الرحلات الجوية اعتبارًا من عام 2023.

تعد الخطوط الجوية الصينية شركة طيران كبيرة أخرى تخدم أكثر من 200 وجهة في الصين وخارجها. ولا تزال تفرض الأقنعة على ركابها.

الخطوط الجوية التي لا تطلب من الركاب ارتداء الأقنعة في عام 2023

خطوط دلتا الجوية

الخطوط الجوية الأمريكية

الخطوط الجوية المتحدة

خطوط ساوث ويست الجوية

سبيريت ايرلاينز

الخطوط الجوية جيت بلو

الخطوط الجوية الفرنسية لوفتهانزا

الخطوط الجوية التركية

رايان اير

ايزي جيت

الخطوط الجوية القطرية

طيران الإمارات

وكما هو الحال دائمًا، تأكد من التحقق مسبقًا من رحلتك للاطلاع على أحدث القيود والقواعد الخاصة بالطيران.