الإعلامي محمد الباز يهاجم عمرو أديب ويصفه بالعميل السعودي.. لماذا؟!(شاهد)

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وطن- في واقعة ربما تكشف عن خلافات جسيمة بين الأجهزة السيادية المصرية التي يمثّل رأيَها عادةً إعلاميون مقربون منها، شنّ الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز هجوماً غير مسبوق على زميله الإعلامي عمرو أديب، منتقِداً حديثه عن خوفه على البلد الذي يتغنى به دوماً عبر برنامجه “الحكاية”، المذاع على قناة “mbc”.

وخلال بثٍّ مباشر عبر صفحته على “فيسبوك“، رصدته “وطن”، قال “الباز” في حديثه عن عمرو أديب: “متصدقوش واحد على قناة مش مصرية يطلع ويتنطع ويقول أنا خايف على أولادي وأهلي”.

وتابع “الباز” هجومه قائلاً: “حتى لو في مشكلة ضخمة عمرو أديب مش هيتأثر هو وأولاده.. وآخره هيروح يعيش في السعودية.. لأنه أجندة سعودية.. وعنده كفيل سعودي.. ومعاه فلوس كتير تكفيه لبعد يوم القيامة بسنتين”.

عميل سعودي

وفي محاولة للتهدئة مع السعودية دون أن يقلل من الهجوم على عمرو أديب، قال: “السعودية من حقها تحلم وتعمل كل حاجة ويكون عندها مشروع سواء في الإعلام أو في أي مجال.. ومن حقها تجند ناس في كل المجالات.. وتجندهم هنا يعني يشتغلوا لمصلحتها.. وعمرو أديب بيعمل ده.. بيشتغل لمشروع السعودية.. فهو عميل سعودي”.

وعادة ما يقوم الإعلامي عمرو أديب بتخويف المصريين مما هو قادم، ودعوتهم للادخار في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيش فيها النظام، مدّعياً أنّ حديثه هذا يأتي من باب خوفه على مصر وأهلها.

عمرو أديب يقدّم برنامج الحكاية بعقد يتجاوز 3 ملايين دولار

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ويقدّم عمرو أديب برنامج “الحكاية”، الذي يعتبر أحد أهم برامج التوك شو في مصر، حيث بدأ “أديب” تقديمه بعد رحيله عن قناة “أون تي في”، التي كان يقدّم على شاشتها برنامج (كل يوم)، والذي استمر عدة سنوات وحقّق نجاحًا كبيرًا، وقدّمه بعد رحيله الإعلامي وائل الإبراشي، قبل أن يرحل هو الآخر ليقدم برنامج التاسعة على شاشة القناة الأولى.

وتقوم فكرة برنامج الحكاية على تناول أهم الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بطريقة أديب المختلفة في التحليل، مع استضافة خبراء منتقين بطريقة أمنية للحديث في كافة المجالات.

وكشفت تقارير صحفية عن قيمة العقد الذي وقّع عمرو أديب عليه من قناة “mbc“، وهو أنه سيحصل على 3 ملايين دولار سنوياً بجانب 500 ألف دولار كمزايا أخرى خاصة بالإعلانات والمكافآت.

وتسيطر أجهزة السيسي حالياً، على المستويين: المالي والإداري، على معظم شبكات القنوات الفضائية المصرية: “أون”، “دي إم سي”، “سي بي سي”، “النهار”، “الحياة”، “العاصمة”.