الخميس, يناير 12, 2023
الرئيسيةالهدهدالإعلامي محمد الباز يهاجم عمرو أديب ويصفه بالعميل السعودي.. لماذا؟!(شاهد)
الهدهد

الإعلامي محمد الباز يهاجم عمرو أديب ويصفه بالعميل السعودي.. لماذا؟!(شاهد)

عمرو أديب يقدم برنامج الحكاية على قناة "mbc" براتب 3 ملايين دولار سنوياً

كتب شيراز ماضي
الإعلامي محمد الباز watanserb.com
الإعلامي محمد الباز
- Advertisement -

وطن- في واقعة ربما تكشف عن خلافات جسيمة بين الأجهزة السيادية المصرية التي يمثّل رأيَها عادةً إعلاميون مقربون منها، شنّ الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز هجوماً غير مسبوق على زميله الإعلامي عمرو أديب، منتقِداً حديثه عن خوفه على البلد الذي يتغنى به دوماً عبر برنامجه “الحكاية”، المذاع على قناة “mbc”.

وخلال بثٍّ مباشر عبر صفحته على “فيسبوك“، رصدته “وطن”، قال “الباز” في حديثه عن عمرو أديب: “متصدقوش واحد على قناة مش مصرية يطلع ويتنطع ويقول أنا خايف على أولادي وأهلي”.

وتابع “الباز” هجومه قائلاً: “حتى لو في مشكلة ضخمة عمرو أديب مش هيتأثر هو وأولاده.. وآخره هيروح يعيش في السعودية.. لأنه أجندة سعودية.. وعنده كفيل سعودي.. ومعاه فلوس كتير تكفيه لبعد يوم القيامة بسنتين”.

عميل سعودي

وفي محاولة للتهدئة مع السعودية دون أن يقلل من الهجوم على عمرو أديب، قال: “السعودية من حقها تحلم وتعمل كل حاجة ويكون عندها مشروع سواء في الإعلام أو في أي مجال.. ومن حقها تجند ناس في كل المجالات.. وتجندهم هنا يعني يشتغلوا لمصلحتها.. وعمرو أديب بيعمل ده.. بيشتغل لمشروع السعودية.. فهو عميل سعودي”.

وعادة ما يقوم الإعلامي عمرو أديب بتخويف المصريين مما هو قادم، ودعوتهم للادخار في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيش فيها النظام، مدّعياً أنّ حديثه هذا يأتي من باب خوفه على مصر وأهلها.

الإعلامي محمد الباز يهاجم عمرو أديب ويصفه بالعميل السعودي
الإعلامي محمد الباز يهاجم عمرو أديب ويصفه بالعميل السعودي

عمرو أديب يقدّم برنامج الحكاية بعقد يتجاوز 3 ملايين دولار

- Advertisement -

ويقدّم عمرو أديب برنامج “الحكاية”، الذي يعتبر أحد أهم برامج التوك شو في مصر، حيث بدأ “أديب” تقديمه بعد رحيله عن قناة “أون تي في”، التي كان يقدّم على شاشتها برنامج (كل يوم)، والذي استمر عدة سنوات وحقّق نجاحًا كبيرًا، وقدّمه بعد رحيله الإعلامي وائل الإبراشي، قبل أن يرحل هو الآخر ليقدم برنامج التاسعة على شاشة القناة الأولى.

وتقوم فكرة برنامج الحكاية على تناول أهم الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بطريقة أديب المختلفة في التحليل، مع استضافة خبراء منتقين بطريقة أمنية للحديث في كافة المجالات.

وكشفت تقارير صحفية عن قيمة العقد الذي وقّع عمرو أديب عليه من قناة “mbc“، وهو أنه سيحصل على 3 ملايين دولار سنوياً بجانب 500 ألف دولار كمزايا أخرى خاصة بالإعلانات والمكافآت.

وتسيطر أجهزة السيسي حالياً، على المستويين: المالي والإداري، على معظم شبكات القنوات الفضائية المصرية: “أون”، “دي إم سي”، “سي بي سي”، “النهار”، “الحياة”، “العاصمة”.

المصدرفيسبوك، قناة mbc، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ.. تفاعل مصري واسع مع مقولة سلمان العودة بعد انهيار الجنيه!

حياتنا

من جديد.. رونالدو يقفز عاليا مع النصر السعودي وما فعله مذهل (شاهد)

الهدهد

مقترح إسرائيلي باستحواذ إسرائيل على قناة السويس مقابل سداد ديون مصر

الهدهد

سعرها خيالي.. ساعة رونالدو التي ظهر بها في السعودية ومواصفات حصرية

اقتصاد

هبوط بعنف ثم استقرار.. توقعات سعر الجنيه المصري أمام الدولار

الهدهد

أنباء عن اعتقال قاض سعودي صاحب أغرب حكم قمعي ضد أحد علماء الرأي

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية يكسر مستوى 30 جنيها (هبوط تاريخي)

الهدهد

جلسة تصوير لـ جمال مبارك تثير موجة جدل كبيرة في مصر.. ما القصة؟! (شاهد)

حياتنا

أحلام تتهم جورجينا رودريغيز بتقليدها (شاهد)

الهدهد

السعودية تبلغ إسرائيل بعقبة واحدة وخطيرة أمام التطبيع.. ليست القضية الفلسطينية

الهدهد

هل باع السيسي “القلعة” للإمارات من الباب الخلفي؟.. غضب في مصر والحكومة تنفي

الهدهد

حقيقة وجود أسماك في صحراء السعودية ومفاجأة بشأن الفيديو المتداول

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ.. تفاعل مصري واسع مع مقولة سلمان العودة بعد انهيار الجنيه!

بعد تهجمه على زيدان.. رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت يترك منصبه وفضيحة جنسية في انتظاره

هبة عبوك تُشعل النار في المغرب بعد تداول صور لها ستغضب الملك شخصياً

ريال مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه على خفافيش فالنسيا (شاهد)

من جديد.. رونالدو يقفز عاليا مع النصر السعودي وما فعله مذهل (شاهد)

“أفريك”: بالأرقام.. الجيش الجزائري أقوى من الجيش المغربي بفارق كبير

التحرش بمذيعة على الهواء يقود سوريا للتعرف على مغتصبه قبل سنوات

مقترح إسرائيلي باستحواذ إسرائيل على قناة السويس مقابل سداد ديون مصر

“أضرار الحليب” تضع مذيعة التلفزيون التونسي في مرمى نيران التونسيين (فيديو)

عملية الخليل واستشهاد الشاب سند سمامرة بعد طعنه مستوطن (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC