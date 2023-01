أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ.. تفاعل مصري واسع مع مقولة سلمان العودة بعد انهيار الجنيه!

- Advertisement -

وطن- تصدر ارتفاع سعر الدولار في مصر أمس، الأربعاء، حديث المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسجيله رقما قياسيا 32.18 جنيها، قبل أن يعود ليستقر عندى مستوى قريب من الـ30 جنيها لكل دولار.

وجاء ارتفاع سعر الدولار أمس الأربعاء، بعد تعهد الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي بتحرير كامل لسعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، وذلك تزامنا مع إعلان الصندوق عن الجدول الزمني لتسليم مصر دفعات القرض الجديد والبالغ 3 ملايين دولار، والتي ستمتد حتى عام 2026.

ويأتي هذا في وقت يأن فيه المصريون من ارتفاع كبير وغير منطقي في أسعار السلع الغذائية، مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 21.9% وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري الحكومي.

وتفاعلا مع الحدث، استذكر المصريون مقولة الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة بعد مجزرة رابعة يوم 14 أغسطس/آب 2013 التي ارتكبها النظام المصري ضد جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها الذين اعتصموا احتجاجا على انقلاب “السيسي” على أول رئيس مدني منتخب، الرئيس الراحل محمد مرسي عيسى العياط.

وكان الداعية السعودي المعتقل، سلمان العودة، قد أدان بقوة مجزرة “رابعة العدوية” والتي راح ضحيتها أكثر من 800 متظاهر وفقا للجنة تحقيق حكومية، في حين ترى منظامت حقوقية مستقلة بأن العدد يتجاوز هذا الرقم بكثير.

وقال “العودة” في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حينها:” ألا أيها المستبشرون بقتلهم..أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ!”.

مقولة الداعية سلمان العودة أصبحت حديث الكثيرين على مواقع التواصل، عقب الانهيار التاريخي للجنيه المصري وما يتبعه ذلك من انهيار القوة الشرائية له.

وفي هذا السياق، استذكرت المغردة نسيبة البنا مقولة “العودة” قائلة:”في فاتورة دم من 2013 منسية لكن ربنا مغفلش عنها ولا هينساها ، افتكرتوا أن الحساب آجل ليوم القيامه بس الثمن هيندفع في الدنيا قبل الآخرة .. لأن الأرض مبتشربش الدم “ألا أيها المستبشرون بقتلهم، أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ”.!

وقال الدكتور محمد: ” إلا أيها المستبشرون بقتلهم أطلت عليكم غمه لاتفرج”.. فرج الله كربك شيخنا سلمان العودة”.

وقال آخر:”يوم فض رابعة والنهضة كنا كل ما نعمل ريفريش نلاقي اعداد الشهداء في زيادة النهاردة كل ما نعمل ريفريش نلاقي الدولار بيزيد بالجنيه والاتنين جنيه والفقر بيزيد معاه والناس تصرخ علي الاكل والشرب وانا اقول ألا أيها المستبشرون بقتلهم أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ!”.

وأعاد مغرد آخر نشر مقولة “العودة” معلقا عليها بالقول:”تذكرت تغريدة سلمان العوودة في مذبحة ررابعة ألا أيها المستبشرون بقتلهم أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ.. حصل يا شيخ وطالت اللي رقص واللي سكت وقشت في الطريق اللي رفض”.

أما المغرد عبد الحميد منصور فعلق على ما حدث بالقول:”والله اخشي ان تكون دعوة مظلوم او دعوة رجل صالح او دعوة اشعث اغبر قد اقسم علي ربه فأبره واصابتنا .. ألا أيها المستبشرون بقتلهم أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ!”.

يشار إلى انه رغم إعلان الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 21.9 بالمئة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، إلا أن أستاذ الاقتصاد المعروف بجامعة جونز هوبكنز، ستيف هانك، يقدر التضخم الحقيقي في مصر بـ ٨٥ بالمئة، وهو رقم صادم مقارنة بالأرقام الرسمية المعلنة.

The Central Bank of Egypt’s pledge of a "durably flexible" exchange rate made in October has tanked the pound and is fueling inflation in EG. Today, I measure inflation in Egypt at a punishing 85%/yr. pic.twitter.com/u5ouUFvCzJ

ووفقا لحسابات أستاذ الاقتصاد ستيف هانك فإن معدل التضخم الحقيقي في مصر يجعلها تحتل المركز الخامس من بين أسوأ 20 دولة على المستوى العالمي من حيث ارتفاع معدلات التضخم، لتتخطى بذلك الأرجنتين وغانا.

On Jan 5, I measured #SriLanka's #inflation at a stunning 106%/yr, which is why LKA is in 4th place in this week's inflation roundup. Things are going from bad to worse in LKA. LKA needs to mothball the Central Bank and install a #CurrencyBoard. pic.twitter.com/3fLAH64mUX

— Steve Hanke (@steve_hanke) January 10, 2023