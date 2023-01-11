أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ.. تفاعل مصري واسع مع مقولة سلمان العودة بعد انهيار الجنيه!

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وطن- تصدر ارتفاع سعر الدولار في مصر أمس، الأربعاء، حديث المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسجيله رقما قياسيا 32.18 جنيها، قبل أن يعود ليستقر عندى مستوى قريب من الـ30 جنيها لكل دولار.

وجاء ارتفاع سعر الدولار أمس الأربعاء، بعد تعهد الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي بتحرير كامل لسعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، وذلك تزامنا مع إعلان الصندوق عن الجدول الزمني لتسليم مصر دفعات القرض الجديد والبالغ 3 ملايين دولار، والتي ستمتد حتى عام 2026.

ويأتي هذا في وقت يأن فيه المصريون من ارتفاع كبير وغير منطقي في أسعار السلع الغذائية، مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 21.9% وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري الحكومي.

وتفاعلا مع الحدث، استذكر المصريون مقولة الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة بعد مجزرة رابعة يوم 14 أغسطس/آب 2013 التي ارتكبها النظام المصري ضد جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها الذين اعتصموا احتجاجا على انقلاب “السيسي” على أول رئيس مدني منتخب، الرئيس الراحل محمد مرسي عيسى العياط.

تعليق سلمان العودة على مجزرة رابعة

وكان الداعية السعودي المعتقل، سلمان العودة، قد أدان بقوة مجزرة “رابعة العدوية” والتي راح ضحيتها أكثر من 800 متظاهر وفقا للجنة تحقيق حكومية، في حين ترى منظامت حقوقية مستقلة بأن العدد يتجاوز هذا الرقم بكثير.

وقال “العودة” في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حينها:” ألا أيها المستبشرون بقتلهم..أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ!”.

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تفاعل واسع مع مقولة سلمان العودة

مقولة الداعية سلمان العودة أصبحت حديث الكثيرين على مواقع التواصل، عقب الانهيار التاريخي للجنيه المصري وما يتبعه ذلك من انهيار القوة الشرائية له.

وفي هذا السياق، استذكرت المغردة نسيبة البنا مقولة “العودة” قائلة:”في فاتورة دم من 2013 منسية لكن ربنا مغفلش عنها ولا هينساها ، افتكرتوا أن الحساب آجل ليوم القيامه بس الثمن هيندفع في الدنيا قبل الآخرة .. لأن الأرض مبتشربش الدم “ألا أيها المستبشرون بقتلهم، أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ”.!

في فاتورة دم من 2013 منسية لكن ربنا مغفلش عنها ولا هينساها ، افتكرتوا أن الحساب آجل ليوم القيامه

بس الثمن هيندفع في الدنيا قبل الآخرة .. لأن الأرض مبتشربش الدم

"ألا أيها المستبشرون بقتلهم، أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ".!#الدولار_يفتك_بالفقير — Nosiba Elbanna (@elbanna_nosiba) January 11, 2023

وقال الدكتور محمد: ” إلا أيها المستبشرون بقتلهم أطلت عليكم غمه لاتفرج”.. فرج الله كربك شيخنا سلمان العودة”.

"إلا أيها المستبشرون بقتلهم أطلت عليكم غمه لاتفرج "

فرج الله كربك شيخنا سلمان العوده #الدولار pic.twitter.com/UqFF7YzByO — Dr. Mohamed (@Mohemara4) January 11, 2023

وقال آخر:”يوم فض رابعة والنهضة كنا كل ما نعمل ريفريش نلاقي اعداد الشهداء في زيادة النهاردة كل ما نعمل ريفريش نلاقي الدولار بيزيد بالجنيه والاتنين جنيه والفقر بيزيد معاه والناس تصرخ علي الاكل والشرب وانا اقول ألا أيها المستبشرون بقتلهم أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ!”.

يوم فض رابعة والنهضة كنا كل ما نعمل ريفريش نلاقي اعداد الشهداء في زيادة النهاردة كل ما نعمل ريفريش نلاقي #الدولار بيزيد بالجنيه والاتنين جنيه والفقر بيزيد معاه والناس تصرخ علي الاكل والشرب

وانا اقول ألا أيها المستبشرون بقتلهم أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ! — حافي في زمن جزم (@ahma208) January 11, 2023

وأعاد مغرد آخر نشر مقولة “العودة” معلقا عليها بالقول:”تذكرت تغريدة سلمان العوودة في مذبحة ررابعة ألا أيها المستبشرون بقتلهم أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ.. حصل يا شيخ وطالت اللي رقص واللي سكت وقشت في الطريق اللي رفض”.

تذكرت تغريدة سلممان العوودة في مذبحة ررابعة ألا أيها المستبشرون بقتلهم أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ حصل يا شيخ وطالت اللي رقص واللي سكت وقشت في الطريق اللي رفض — caeser1977 (@caeser1977) January 11, 2023

أما المغرد عبد الحميد منصور فعلق على ما حدث بالقول:”والله اخشي ان تكون دعوة مظلوم او دعوة رجل صالح او دعوة اشعث اغبر قد اقسم علي ربه فأبره واصابتنا .. ألا أيها المستبشرون بقتلهم أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ!”.

و الله اخشي ان تكون دعوة مظلوم

او دعوة رجل صالح

او دعوة اشعث اغبر

قد اقسم علي ربه فأبره

واصابتنا

..

ألا أيها المستبشرون بقتلهم

أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ! pic.twitter.com/ysshYY5e8Z — عبد الحميد احمد منصور (@mansory65) January 11, 2023

معدل التضخم الحقيقي في مصر

يشار إلى انه رغم إعلان الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 21.9 بالمئة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، إلا أن أستاذ الاقتصاد المعروف بجامعة جونز هوبكنز، ستيف هانك، يقدر التضخم الحقيقي في مصر بـ ٨٥ بالمئة، وهو رقم صادم مقارنة بالأرقام الرسمية المعلنة.

The Central Bank of Egypt’s pledge of a "durably flexible" exchange rate made in October has tanked the pound and is fueling inflation in EG. Today, I measure inflation in Egypt at a punishing 85%/yr. pic.twitter.com/u5ouUFvCzJ — Steve Hanke (@steve_hanke) January 6, 2023

ووفقا لحسابات أستاذ الاقتصاد ستيف هانك فإن معدل التضخم الحقيقي في مصر يجعلها تحتل المركز الخامس من بين أسوأ 20 دولة على المستوى العالمي من حيث ارتفاع معدلات التضخم، لتتخطى بذلك الأرجنتين وغانا.