الأربعاء, يناير 11, 2023
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أحلام تتهم جورجينا رودريغيز بتقليدها (شاهد)

جورجينا رودريغيز ارتدت قرطا ثمنه 47900 يورو

كتب سالم حنفي
جورجينا رودريغيز أحلام الشامسي watanserb.com
أحلام تتهم جورجينا رودريغيز بتقليدها في المجوهرات
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وطن – اتهمت الفنانة الإماراتية، احلم الشامسي، جورجينا رودريغيز، شريكة لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو بتقليدها.

وكانت جورجينا رودريغيز قد نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع الصور العالمي “إنستغرام” أثناء تواجدها في السعودية برفقة “رونالدو”، استعرضت فيها مجموعة من مجوهراتها وساعاتها الفخمة المطرزة بالألماس.

 

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جورجينا رودريغيز ارتدت قرطا ثمنه 47900 يورو

وبطريقة غير مباشرة، اتهمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الأرجنتينية “جورجينا” بتقليدها، حيث علقت على الصورة بالقول:” مجوهراتها نفس مجوهراتي شي غريب كل ساعاتي نفس ساعاتها”.

أحلام تتهم جورجينا رودريغيز بتقليدها

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، قررت جورجينا رودريغيز الاحتفال بانتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر من خلال الحصول على زوج جديد من الأقراط الفاخرة التي لا يستطيع سوى عدد قليل من الناس شراؤها.

وقالت الصحيفة إن “جورجينا” نشر صورة لها وهي ترتدي أقراطها الماسية الجديدة من Pasquale Bruni ، يحيث ُطلق على هذا الطراز اسم “Feel Earrings” وتبلغ قيمته 47900 يورو.

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وكتبت المؤثرة الشهيرة معلقة على صورتها: “لأن الله لم يعطنا روح الخوف ، بل روح القوة والمحبة والعقل السليم”.

وكانت عارضة الأزياء وشريكة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريجيز قد لفتت الأنظار إليها لدى وصولها برفقة زوجها ملعب “مرسول بارك” في الرياض، لحضور حفل استقباله وتقديمه لجمهور النصر السعودي.

وظهرت جورجينا رودريجيز مرتدية عباءة محتشمة حيث كانت ترافق رونالدو وأولادها إلى ملعب “مرسول بارك”.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصول جورجينا رودريجيز حيث تعالت أصوات الجمهور تنادي عليها وتتحدث عن العباءة التي ترتديها.

المصدرماركا + تويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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