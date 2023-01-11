أحلام تتهم جورجينا رودريغيز بتقليدها (شاهد)

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وطن – اتهمت الفنانة الإماراتية، احلم الشامسي، جورجينا رودريغيز، شريكة لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو بتقليدها.

وكانت جورجينا رودريغيز قد نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع الصور العالمي “إنستغرام” أثناء تواجدها في السعودية برفقة “رونالدو”، استعرضت فيها مجموعة من مجوهراتها وساعاتها الفخمة المطرزة بالألماس.

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وبطريقة غير مباشرة، اتهمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الأرجنتينية “جورجينا” بتقليدها، حيث علقت على الصورة بالقول:” مجوهراتها نفس مجوهراتي شي غريب كل ساعاتي نفس ساعاتها”.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، قررت جورجينا رودريغيز الاحتفال بانتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر من خلال الحصول على زوج جديد من الأقراط الفاخرة التي لا يستطيع سوى عدد قليل من الناس شراؤها.

وقالت الصحيفة إن “جورجينا” نشر صورة لها وهي ترتدي أقراطها الماسية الجديدة من Pasquale Bruni ، يحيث ُطلق على هذا الطراز اسم “Feel Earrings” وتبلغ قيمته 47900 يورو.

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وكتبت المؤثرة الشهيرة معلقة على صورتها: “لأن الله لم يعطنا روح الخوف ، بل روح القوة والمحبة والعقل السليم”.

وكانت عارضة الأزياء وشريكة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريجيز قد لفتت الأنظار إليها لدى وصولها برفقة زوجها ملعب “مرسول بارك” في الرياض، لحضور حفل استقباله وتقديمه لجمهور النصر السعودي.

وظهرت جورجينا رودريجيز مرتدية عباءة محتشمة حيث كانت ترافق رونالدو وأولادها إلى ملعب “مرسول بارك”.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصول جورجينا رودريجيز حيث تعالت أصوات الجمهور تنادي عليها وتتحدث عن العباءة التي ترتديها.