الثلاثاء, يناير 10, 2023
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الهدهد

فيديو صادم يُظهر صناديق مخلفات ونفايات تغزو أحد مساجد الكويت

الواقعة أثارت تساؤلات عن دور وزارة الأوقاف وعنايتها بالمساجد

كتب خالد السعدي
صناديق مخلفات في مساجد الكويت watanserb.com
صناديق مخلفات في أحد مساجد الكويت
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وطن– انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنه “صادم”، يُظهر انتشار مخلفات ونفايات في أحد المساجد بدولة الكويت، وسط تساؤلات عن دور وزارة الأوقاف في البلاد حول تلك الواقعة، التي التزمت الصمت تجاه ما تم الكشف عنه.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي بثته وسائل إعلام كويتية، انتشار الكثير من صناديق القمامة والنفايات في المسجد المُشار إليه.

وتم التقاط هذا الفيديو من مسجد عبدالله علي رضا في السالمية، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي عن السلطات المعنية في الكويت، وتحديدا وزارة الأوقاف.

أثار هذا الفيديو تفاعلا واسعا بين النشطاء الكويتيين، وكان لافتا أن أحد النشطاء كشف أن هذه الواقعة ليست استثناء.

وقال عمر: “نفس المسجد في غرب عبدالله المبارك قطعه ٧ .. مسجد رفاعه الأنصاري يخر من السقف .. وين وزارة الأوقاف”.

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نظام إلكتروني لخدمة المساجد في الكويت

يُشار إلى مدير مركز نظم المعلومات “ندبا” في وزارة الأوقاف إبراهيم العنزي، قد كشف مؤخرا، عن تركيب نظام إلكتروني جديد لخدمة المساجد عن بعد في الكويت.

ويشمل النظام الالكتروني جميع كاميرات المساجد واستهلاك المياه والكهرباء وأجهزة التكييف والإنارة وحتى بلاغات الصيانة والذي يمثل نقطة تحول جذري باستخدام إنترنت الأشياء.

وقال العنزي إن النظام الالكتروني الجديد يعد من الأنظمة الذكية جداً، وسيتم تركيبه بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات كونه يقدم التراخيص لهذه الأنظمة عن طريق عقد الحكومة الجماعي.

وأضاف أن النظام الإلكتروني الجديد سيحدد من المسؤول عن التأخير في إصلاح الأعطال، وفي حال وجود تأخير من طرف الشركة سيقوم النظام آلياً بتسجيل الغرامات دون تدخل بشري.

وبحسب العنزي، فإن وزارة الأوقاف الكويتية بصدد إطلاق منصة تعليمية عالمية تنطلق من أرض الكويت، وتتيح التعلم لأي شخص يريد التعلم في أي مكان بالعالم عبر هذه المنصة المختصة في مناهج دور القرآن الكريم.

وأشار إلى أن السعة الاستيعابية سيحددها المختصون في قطاع شؤون القرآن الكريم، حسب طاقتهم.

الأوقاف تعلن عن خدمات جديدة

كما أعلن أن هناك خدمات جديدة قادمة سيتم إطلاقها عبر تطبيق “سهل”، منها تسجيل الدارسين والدارسات من مختلف الفئات والأعمار في جميع دور القرآن والأترجة ومراكز تحفيظ القرآن بالتعاون مع قطاع شؤون القرآن الكريم.

وأكّد أن البوابة الإلكترونية اكتسبت شهرة كبيرة وأصبحت تسهل على الناس وتقلل مراجعاتهم للوزارة سواء المراجعون أو حتى الموظفون.

ونوه أيضا بأنه تم إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة أهمها الحالة الاجتماعية للموظفين مثلا رزق بولد أو توظف أحد أبنائه، وكذلك بدل الشاشة.

كما أوضح أنه يتم أيضا التجهيز لإطلاق مشروع “وثيقة” الذي سيحول جميع أنظمة التراسل داخل وزارة الأوقاف إلى نظام إلكتروني.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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