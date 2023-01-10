الثلاثاء, يناير 10, 2023
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فيديو تقشعر له الأبدان.. لحظة مهاجمة قرش “ماكو” لغواص بالقرب من ساحل فلوريدا(شاهد)

القرش قضم زعنفته التي كان يرتديها في قدمه قبل أن يتمكن صديقه من انقاذه

كتب سالم حنفي
مهاجمة قرش لغواص watanserb.com
لحظة مهاجمة قرش للغواص ماكو
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وطن– وثق مقطع فيديو تقشعر له الأبدان لحظة صراخ أحد الغواصين الأمريكيين وهو يصرخ طلباً للمساعدة بينما كانت أسرع سمكة قرش في العالم تطارده أثناء قيامه برحلة صيد.

وكان الغواص تشاد باتي ، 30 عامًا ، وصديقه جوش لوكس يصطادون بالرمح على بعد 70 ميلاً من ساحل فلوريدا في يوم رأس السنة ، عندما تعرض لهجوم من قبل سمكة قرش “ماكو” قصيرة الزعنفة بطول 10 أقدام.

وقام الرجل بتثبيت كاميرا برأسه لتسجيل نفسه في المياه بالقرب من بينساكولا – لكن الكاميرا التقطت الحادثة الغير متوقعة إطلاقا.

وأظهر مقطع الفيديو ” تشاد” وقد عاد لتوه إلى سطح الماء عندما هاجمته سمكة القرش الضخمة فجأة من الأسفل.

صراخ الغواص لحظة مهاجمة القرش له

ووثق الفيديو صرخات تقشعر لها الأبدان من الصياد المذعور في المقطع حيث شوهد صديقه وهو يغوص في الماء محاولا إنقاذه.

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وادعى “باتي” أنه مقتنع بأن الوحش ، الذي يمكنه السباحة بسرعة تصل إلى 45 ميلاً في الساعة ، قد التهم زعنفة الغوص “السكوبا” التي كان يلبسها في قدميه لأنها قضمت عليها قبل أن تختفي.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية قوله: “لقد دفعت ركبتي إلى صدري ، وكادت أن تخرج الريح مني، وأسقطت بندقيتي من يدي ، وأغرقت قناعي جزئيًا ، وقمت بهجوم صيفي في الماء”.

وقال: “في الصرخة الأولى طلبا للمساعدة لم أكن أعتقد أن لي ساق”.

القرش قضم الزعنفة وسحقهاا في فمه

وأشار إلى أنه لو تم إبطاء خمس مرات من السرعة، فإنه يمكن مشاهدة القرش بوضوح والزعنفة في فمه وهو يقوم بسحقها.

وتابع:”لقد كانت ضربة مفترسة من ماكو. كنت فريسته. لم تكن هناك هوية خاطئة. لم يكن هناك سمكة في الماء ، ولا دم في الماء.”

وأوضح أن القرش قد أمسك بالزعنفة في قدمه ليطلق نفسه نحوه – ويقال إنه أسلوب صيد شائع تستخدمه هذه الأنواع لشل حركة فرائسها.

وقال باتي: “لقد فعلت ما يفعله أي ماكو. إنها نوعًا ما تقطع المحرك، وتقطع الذيل عن السمكة في الضربة الأولى، ثم تضاعف مرة أخرى وتنهيها”.

وأوضح أنها “عندما اصطدمت بزعنفي ، كان ما تفعله هو محاولة تعطيل المحرك”.

وقال “باتي” إنه لا يزال على استعداد للذهاب للصيد لأنه لن يسمح له بمنعه من فعل شيء هو يحبه.

المصدرديلي ستار ، يوتيوب ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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