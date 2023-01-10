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فوضى في مجلس الأمة الكويتي.. هرج ومرج ونواب يصرخون (فيديو)

برلمانيون كويتيون احتجوا بعد انسحاب الحكومة من مناقشة قانون إسقاط القروض حيث رفض النواب النهج الحكومي في التعامل مع الأزمة

كتب خالد الأحمد
فوضى في مجلس الأمة الكويتي watanserb.com
فوضى في مجلس الأمة الكويتي
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وطن- سادت حالة من الانفعال والغضب في أوساط النواب بمجلس الأمة الكويتي بعد انسحاب الحكومة ورفع الجلسة، وانسحب وزيران من الحكومة من جلسة مجلس الأمة ـ البرلمان الكويتي ـ العادية صباح، الثلاثاء، عقب إصرار النواب على مناقشة قانون إسقاط القروض.

وأثار انسحاب الوزيرين حالة من الاحتجاج في أوساط النواب ودشّن رسمياً بداية الشرخ في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد فترة الوئام التي عاشاها معاً منذ الانتخابات التي أُجريت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

ووثق مقطع فيديو، متداول لحظة قيام رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، برفع جلسة البرلمان بعد انسحاب الحكومة.

فوضى في مجلس الأمة الكويتي
فوضى في مجلس الأمة الكويتي

وتجمع عدد من أعضاء مجلس الأمة أمام منصة رئيس المجلس، مبدين اعتراضهم على انسحاب الحكومة، خلال مناقشة أحد الملفات، وسادت حالة هياج وصراخ في أوساط النواب أما رئيس المجلس حسبما أبان مقطع الفيديو.

ووصف عضو البرلمان “عبدالوهاب العيسى” الحكومة الكويتية بالجبانة التي تنسحب من المواجهة.

وقال في مداخلته أمام البرلمان إن قانون القروض “قانون شعبي لكنه شعبي بشقيه المؤيد والمعارض”. وأضاف أن الشارع الكويتي منقسم على هذا القانون وإسباغ الصفة الشعبية لهذا القانون على مؤيدين فقط أمر غير صحيح، حسب قوله.

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وأضاف العيسى “أننا لا نسمع الرأي المعارض لأننا حسب قوله-أمام حكومة جبانة تنسحب من المواجهة”، وتابع: “أنا على يقين لو تمت المناقشة بشكل صحيح لتقدم أغلب الأعضاء وأنا من ضمنهم بطلب إسقاط هذا القانون وتقديم قانون بديل يخدم الشريحة المستفيدة فقط الذين نرغب بتحسين معيشتهم وليس المليونيرية والتجار”.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، قد أقرت الشهر الماضي، الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب صالح عاشور لتقوم الدولة بشراء القروض الاستهلاكية والمقسّطة والشخصية المستحقة على المواطنين؛ على أن يتم سداد ما قامت الدولة بشرائه من خلال «علاوة غلاء المعيشة» التي يتم تقديمها شهرياً لكل مواطن لحين الانتهاء من سداد قيمة القرض.

وانتقد نواب عدم حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة، الثلاثاء، واقتصار تمثيلها على وزيرين فقط معتبرين أن عدم حضورها خيب الظنون.

ورفض رئيس وأعضاء مجلس الأمة في بيان لهم عودة الحكومة لممارسات سابقاتها من الحكومات المتعاقبة، مشيرين إلى أنهم سوف يتعاملون مع السلوك الحكومي وفقاً لصلاحياتهم الدستورية.

وقالوا في بيانهم “إنه في الوقت الذي تداعى فيـه عمـوم المـواطنين والمواطنات تلبيـة لنداء الواجب الوطني وترجمـة لخطـاب 22 يونيـو 2022 نحـو تصـحيح مسـار المشهد السياسـي الـذي كـان سـبباً في تأزم العلاقة بين السلطتين على مدى عقد من الزمن.”

وفي سياق حالة التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية طالب النائب “مبارك الحجرف” باستجواب لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد من 7 محاور.

وتضمن الاستجواب بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة الكويتي التستر على إهمال موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل مديونيات شركات تخلفت عن دفع اشتراكات تفوق 95 مليون دينار.

واشتملت المحاور على الضرر على المال العام الناتج عن صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد وعدم الالتزام بتطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 والخاص بحماية الأموال العامة.

المصدرتويتر، مجلس الأمة الكويتي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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