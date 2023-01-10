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رد فعل حاكم دبي محمد بن راشد على طفل نادى عليه في الصحراء (فيديو)

الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي استجاب لنداء الطفل وما فعله لاقى تفاعلا كبيرا من قبل الإماراتيين

كتب باسل النجار
محمد بن راشد watanserb.com
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وطن- وثق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام إماراتية موقف طريف لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد مع طفل صغير وأسرته، أثناء تجوله في صحراء دبي.

ويشار إلى أنه منذ أزمة قضية طلاقه من الأميرة هيا بنت الحسين، أصبح حاكم دبي لا يظهر للعلن كثيرا على خلاف عادته.

حاكم دبي يستجيب لطفل نادى عليه في الصحراء

ووثق المقطع لحظة نداء طفل صغير كان رفقة أبيه في الصحراء، على حاكم دبي عندما رآه يتجول بسيارته في الصحراء رفقة حاشيته.

حاكم دبي بن راشد كان يتمشى في الصحراء
حاكم دبي بن راشد كان يتمشى في الصحراء

وكان الطفل الذي لم تكشف هويته حتى الآن ينادي بعلو صوته عندما أخبره والده أن هذه هي سيارة “ابن راشد” قائلا: “يا شيخ محمد” وكررها أكثر من مرة.

ليظهر في الفيديو بعدها استجابة محمد بن راشد لنداء الطفل بالفعل وتلبية أمنيته.

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حيث استدعى حاكم دبي الطفل وأسرته لقصره بعدما رأى الفيديو الذي أحدث ضجة، وصافحه هو وبقية الأطفال معه.

وداعبه بالقول:”سمعتك وأنت تنادي علي.. وأنا رديت عليك.. أنا شوفتك انت ما شوفتني”.

ليبتسم الطفل معبرا عن سعادته بلقائه حاكم دبي، الذي التقط الصور التذكارية مع الأطفال.

ولاقى هذا المقطع تفاعلا كبيرا بين النشطاء الإماراتيين على مواقع التواصل، الذين أشادوا بلفتة ابن راشد التي وصفوها بالأبوية مع الطفل الإماراتي الصغير.

وسيم يوسف يتملق محمد بن راشد

وفي سياق التفاعلات مع المقطع استغل الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، هذا المقطع ليواصل تملقه لحكام الإمارات الذين يغدقون عليه الأموال.

ونشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بتويتر وعلق عليه متملقا محمد بن راشد وفق ما رصدت (وطن) بقوله:”طفل إماراتي رأى سيارة سمو الشيخ محمد بن راشد في الصحراء، وأصبح ينادي على سموه.”

وتابع:”وصل الفيديو لسيدي .. فاستدعاه ليصافحه.. هنا الامارات يا سادة.”

وكان وسيم يوسف قد تمت تنحيته مؤخرا من قبل النظام الإماراتي وعزل من إمامة مسجد الشيخ زايد، وكذلك تم وقف برنامجه على شاشة قناة أبوظبي، بعد عدة مشاكل تورط فيها مؤخرا وأساءت لحكام الإمارات.

جدير بالذكر أن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم؛ يتولى منصب نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي ووزير الدفاع.

وتولى ابن راشد الذي يبلغ من العمر حاليا 73 عاما، حُكم إمارة دبي في 4 يناير 2006، خلفًا لأخيه الشيخ مكتوم بن راشد.

وكانت قضية طلاق الأميرة هيا بنت الحسين أخت ملك الأردن عبدالله الثاني، منه قد أثارت جدلا واسعا وضجة خلال الفترة الماضية.

وخرجت فضائح محمد بن راشد للعلن، بعدما كشفتها الأميرة هيا أمام المحكمة في بريطانيا، والتي حكمت لصالحها في النهاية ليتم الطلاق وتحصل الأميرة الأردنية على مبلغ ضخم من ثروة حاكم دبي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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