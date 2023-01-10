الثلاثاء, يناير 10, 2023
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خادمة تبتز أسرة عمانية بصور “خاصة جدا” التقطتها سرا وهذا ما طلبته

شرطة عمان السلطانية أعلنت القبض على العاملة

كتب خالد السعدي
خادمة تبتز أسرة عمانية watanserb.com
ابتزاز اسرة عمانية من قبل خادمة
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وطن– ألقت الشرطة العمانية، القبض على عاملة منزل مارست ابتزازا تجاه أفراد العائلة التي تعمل لديها، في واقعة أثارت غضبا عارما بين المواطنين.

وقالت شرطة عمان السلطانية، في بيان مقتضب، إن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي ألقت القبض على عاملة منزل من جنسية أفريقية بتهمة ابتزاز أفراد العائلة التي تعمل لديها وإجبارهم على تسليمها مبالغ مالية بعد التقاطها لصورهم وهم بالمنزل.

وأضاف بيان الشرطة العمانية، أنه جار حاليا استكمال الإجراءات القانونية بحقها، فيما لم يذكر البيان جنسية هذه الخادمة.

أثارت الواقعة التي ارتكبتها الخادمة، غضبا واسعا في صفوف العمانيين الذين طالبوا باتخاذ إجراءات حازمة ضد مثل هذه الممارسات.

وقال محمد: “حسبي الله عليها مصيبه هذه”.

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وكتبت مغردة: “يا من شراله من حلاله علة”.

وقال خليفة: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وسخر مصطفى: “حركات جديدة”.

خدمة استصدار تراخيص العمالة عن بعد

وكانت وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان، قد أطلقت خدمة الحصول على ترخيص استقدام عمال منازل.

وأتاحت وزارة القوى العاملة في سلطنة خدمة إلكترونية تمكن من المواطنين في طلب الحصول على ترخيص استقدام عمال منازل.

والمهن المنزلية التي يمكن استقدام عمالة لها، تشمل مهنة طباخ مهنة سائق، ومربية، ومهنة ممرضة خاصة، ومهندس زراعي.

محاذير القانون العماني

ويحظر القانون العماني، استقدام أي عامل أجنبي دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو الوزارة ويشترط للحصول على الترخيص عدم وجود العمالة الكافية بين المواطنين العمانيين للوظائف أو المهن المطلوبة.

كما يُشترط التزام صاحب العمل بالنسب المقررة للتعيين، وتسديد الرسوم المقررة للحصول على الترخيص.

ويحظر القانون على الأجنبي أن يمارس أي أعمال داخل السلطنة دون الحصول على بطاقة العمل ومن شروط الحصول على تلك البطاقة أن يكون العامل من أصحاب الكفاءات المهنية أو المهارات التي تحتاجها البلاد، وأن يكون صاحب العمل قد حصل على ترخيص من الوزارة باستقدام العمالة وذلك وفقًا للجزء الأول من المادة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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