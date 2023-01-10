بعدما فضح أسرر العائلة المالكة البريطانية..تراجع حاد لشعبية الأمير هاري

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وطن– تراجعت شعبية الأمير هاري إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بين البريطانيين قبل ساعات من صدور سيرته الذاتية “سبير”، وفقًا لاستطلاع رأي جديد أجرته شركة “يوغوف” البريطانية.

تراجع شعبية الأمير هاري

وفقََا لموقع “globalnews“، وجد استطلاع يوغوف أن ما يقرب من ثلثي البريطانيين (64 في المائة) لديهم الآن وجهة نظر سلبية تجاه هاري، وربعهم فقط (26 في المائة) ينظرون إليه نظرة إيجابية.

تم إجراء هذا الاستطلاع الأخير في 5 و 6 يناير بعد أيام من الادعاءات المتفجرة التي أدلى بها هاري ضد العائلة المالكة البريطانية، والتي تم الكشف عنها بعد أن سربت مكتبات في إسبانيا معلومات عن محتوى مذكراته بشكل مبكر وبدأت في بيع نسخ من الكتاب مبكرًا.

الأمير هاري يهاجم العائلة المالكة

يدعي دوق ساسكس في الكتاب أنه تعرض لهجوم جسدي من قبل شقيقه الأمير ويليام. كما يدعي أنه قتل 25 من مقاتلي طالبان خلال جولته الثانية في الخدمة في أفغانستان. كما كشف أنه فقد عذريته مع امرأة تكبره سنا في حقل عشبي خلف حانة مزدحمة.

كما زعم هاري في كتابه أن شقيقه ويليام وزوجته كيت، اقترحا عليه أن يرتدي زي نازي في حفل تنكري في عام 2005.



وعلى مدار اليومين الماضيين، أجرى الأمير هاري عدة مقابلات – على قناة ITV في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى برنامج 60 دقيقة وصباح الخير أمريكا في أمريكا الشمالية – حيث كشف عن الكثير من الخفايا والأسرار حول محتويات كتابه.



خفايا العائلة الملكية

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في جولاته الصحفية، ركز الأمير هاري على علاقته المتوترة مع عائلته، متهمًا أفراد عائلته بالتحالف مع “الشيطان” لتحسين سمعتهم على حساب سمعته، زاعمًا كذلك أن زوجة أبيه كاميلا، قد سريت محادثات خاصة له لوسائل الإعلام لتحسين سمعتها الخاصة.

ومع ذلك، بينما يصر الأمير على رغبته في إيجاد السلام وإصلاح ما تبقى من علاقته بأخيه ووالده الملك تشارلز الثالث، أشار البعض إلى أن قيامه بكشف خفايا عائلته في وسائل الإعلام قد يكون له تأثير معاكس.

ردود فعل متباينة

من جهته، أشار الصحفي البريطاني جوناثان ديمبلبي، كاتب السيرة الذاتية وصديق الملك تشارلز الثالث، إلى أن ما كشف عنه هاري كان من النوع “الذي تتوقعه من نوع من المشاهير في القائمة ب”، وأن الملك سيتألم من ذلك.



وقالت تينا براون، مؤلفة العديد من الكتب عن العائلة المالكة البريطانية، لشبكة سي بي إس إنها تعتقد أن الحقيقة هي أن هاري “يبيع عائلته مقابل المال، بشكل أساسي، عندما يتحدث كثيرًا عن معاناة تعرضه للخيانة.”



وعلى الرغم من أن الكثيرين انتقدوا هاري لمشاركته الكثير من التفاصيل الخاصة عن عائلته، فقد صفق له آخرون لشجاعته بالتحدث علناً عن تفاصيل حياته.



قالت جيسيكا ماكنير، المستشارة المهنية، لصحيفة USA Today، إن هاري أظهر الشجاعة من خلال مشاركة جانبه من القصة، لا سيما بالنظر إلى كيفية سيطرة العائلة المالكة ووسائل الإعلام على صورته العامة لفترة طويلة.