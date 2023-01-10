الأمير هاري ينشر قصة حميمة جدًا حول ممارسة الجنس مع ميغان ماركل! (صور)

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وطن – شارك الأمير هاري قصة حميمة جدًا حول ممارسة الجنس مع ميغان ماركل في الأيام الأولى من علاقتهما في عام 2016.

وفي مذكراته بكتاب “سبير”، التي نُشرت اليوم الثلاثاء، روى دوق ساسكس البالغ من العمر (38 عامًا)، -الذي كشف أيضًا عن فقدان عذريته على يد إمرأة كانت تكبره سناً وهو مراهق،- الطريقة العاطفية للغاية التي التقى بها هو وميغان في لندن صيف عام 2016.

ويكشف الأمير هاري أنه وميغان ماركل أمضيا تلك الليلة في أحد فروع “سوهو هاوس” -وهي سلسلة مطاعم ونوادي وفنادق شهيرة- في يوم الذكرى السنوية لوفاة الأميرة ديانا حيث سافرت ميغان ماركل إلى لندن لمقابلته.

يشارك الأمير هاري قصة حميمة جدًا حول ممارسة الجنس مع ميغان ماركل

ويتذكر الأمير هاري لحظات الانتظار خارج غرفتها حتى فتحت الباب و “سحبتني إلى الداخل”.كما قال

وفي إشارة إلى العلاقة العاطفية التي أعقبت لم شملهما كتب الأمير هاري في مذكراته: “علّقنا لافتة (عدم الإزعاج) على الباب”.

كان الزوجان قد قضيا ما يقرب من شهرين في علاقتهما، بعد أن كانا في رحلتهما الرومانسية إلى بوتسوانا.

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وأمضيا عدة أسابيع منفصلين لأن هاري كان في إجازة طويلة مع أصدقائه.بحسب ما جاء في صحيفة “dailymail” وترجمت وطن

كان يضع الزهور على قبر والدته

ويكشف الأمير هاري في الكتاب كيف أرسلت له ميغان ماركل رسالة نصية تفيد بأنها وصلت إلى المملكة المتحدة بينما كان يضع الزهور على قبر والدته.

عاد هاري إلى لندن مع ويليام والتقى بميغان في وقت لاحق من ذلك اليوم.

يقول في الكتاب إنّ ميغان طلبت منه أن يدخل سراً إلى الفندق، حيث التقى بصديقة لها تدعى “فانيسا” وقادته إلى باب فندقها، و سرعان ما فتحت ميغان الباب، واحتضنت هاري.

وكتب: “سحبتني (ميغان) إلى الداخل وشكرت صديقتها بحركة سلسة واحدة، ثم أغلقت الباب بسرعة قبل أن يرى أي شخص”.

ولا زالت تتكشف المزيد من الأسرار والمفاجآت من مذكرات الأمير هاري “دوق ساسكس”، ومن المتوقع ظهور المزيد.

ومن المقرر أن يظهر الأمير في برنامج Late Show مع ستيفن كولبير في الولايات المتحدة الليلة.