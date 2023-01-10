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الأمير هاري ينشر قصة حميمة جدًا حول ممارسة الجنس مع ميغان ماركل! (صور)

يكشف الأمير هاري أنه وميغان ماركل أمضيا تلك الليلة في أحد فروع "سوهو هاوس" في يوم الذكرى السنوية لوفاة الأميرة ديانا حيث سافرت ميغان إلى لندن لمقابلته

كتب أنس السالم
يشارك الأمير هاري قصة حميمة جدًا حول ممارسة الجنس مع ميغان ماركل watanserb.com
شارك الأمير هاري قصة حميمة جدًا حول ممارسة الجنس مع ميغان ماركل في كتاب سبير
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وطن – شارك الأمير هاري قصة حميمة جدًا حول ممارسة الجنس مع ميغان ماركل في الأيام الأولى من علاقتهما في عام 2016.

وفي مذكراته بكتاب “سبير”، التي نُشرت اليوم الثلاثاء، روى دوق ساسكس البالغ من العمر (38 عامًا)، -الذي كشف أيضًا عن فقدان عذريته على يد إمرأة كانت تكبره سناً وهو مراهق،- الطريقة العاطفية للغاية التي التقى بها هو وميغان في لندن صيف عام 2016.

الأمير هاري يقبل ميغان ماركل
الأمير هاري يقبل ميغان ماركل

ويكشف الأمير هاري أنه وميغان ماركل أمضيا تلك الليلة في أحد فروع “سوهو هاوس” -وهي سلسلة مطاعم ونوادي وفنادق شهيرة- في يوم الذكرى السنوية لوفاة الأميرة ديانا حيث سافرت ميغان ماركل إلى لندن لمقابلته.

يشارك الأمير هاري قصة حميمة جدًا حول ممارسة الجنس مع ميغان ماركل

ويتذكر الأمير هاري لحظات الانتظار خارج غرفتها حتى فتحت الباب و “سحبتني إلى الداخل”.كما قال

وفي إشارة إلى العلاقة العاطفية التي أعقبت لم شملهما كتب الأمير هاري في مذكراته: “علّقنا لافتة (عدم الإزعاج) على الباب”.

كشف الأمير هاري الطريقة العاطفية للغاية التي التقى بها هو وميغان في لندن صيف عام 2016
كشف الأمير هاري الطريقة العاطفية للغاية التي التقى بها هو وميغان في لندن صيف عام 2016

كان الزوجان قد قضيا ما يقرب من شهرين في علاقتهما، بعد أن كانا في رحلتهما الرومانسية إلى بوتسوانا.

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وأمضيا عدة أسابيع منفصلين لأن هاري كان في إجازة طويلة مع أصدقائه.بحسب ما جاء في صحيفة “dailymail” وترجمت وطن

كان يضع الزهور على قبر والدته

ويكشف الأمير هاري في الكتاب كيف أرسلت له ميغان ماركل رسالة نصية تفيد بأنها وصلت إلى المملكة المتحدة بينما كان يضع الزهور على قبر والدته.

عاد هاري إلى لندن مع ويليام والتقى بميغان في وقت لاحق من ذلك اليوم.

كشف الأمير هاري كيف أرسلت له ميغان ماركل رسالة نصية تفيد بأنها وصلت إلى المملكة المتحدة بينما كان يضع الزهور على قبر والدته
أرسلت ميغان ماركل رسالة نصية لهاري تفيد بأنها وصلت إلى المملكة المتحدة بينما كان يضع الزهور على قبر والدته

يقول في الكتاب إنّ ميغان طلبت منه أن يدخل سراً إلى الفندق، حيث التقى بصديقة لها تدعى “فانيسا” وقادته إلى باب فندقها، و سرعان ما فتحت ميغان الباب، واحتضنت هاري.

وكتب: “سحبتني (ميغان) إلى الداخل وشكرت صديقتها بحركة سلسة واحدة، ثم أغلقت الباب بسرعة قبل أن يرى أي شخص”.

يقول هاري في كتاب "سبير" إنّ ميغان طلبت منه أن يدخل سراً إلى الفندق للقائها
يقول هاري في كتاب “سبير” إنّ ميغان طلبت منه أن يدخل سراً إلى الفندق للقائها

ولا زالت تتكشف المزيد من الأسرار والمفاجآت من مذكرات الأمير هاري “دوق ساسكس”، ومن المتوقع ظهور المزيد.

ومن المقرر أن يظهر الأمير في برنامج Late Show مع ستيفن كولبير في الولايات المتحدة الليلة.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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