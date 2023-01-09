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حياتنا

هوس التجميل ونهايات كارثية.. انفجار صدر امرأة خلال عملية تكبير الثدي (شاهد)

قبل 24 عامًا أجرت "كيلي يونغ" عملية تكبير لثدييها من أجل الحصول على صدر كبير ومشدود لكن النهاية كانت كارثية

كتب فهمي الورغمي
انفجار صدر امرأة watanserb.com
انفجار صدر امرأة
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وطن- في حادثة غريبة وغير مسبوقة، انفجر صدر امراة بريطانية خلال خضوعها لجراحة تجميلية من أجل “شد صدرها” لاهثة خلف أوهام العودة بالزمن إلى الوراء من أجل الظهور بإطلالة شبابية بعيدا عن ترهلات التقدم في العمر، كما تقول.

عملية تكبير أثداء فاشلة

انفجر ثدي امراة بريطانية بعد عملية جراحية فاشلة في أحد المستشفيات في تركيا.

وخضعت “كيلي يونغ” (48 عاما)، بحسب ماذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، لعملية جراحية لتكبير ثدييها منذ أكثر من 24 عامًا، لكن تمزق غشاء الشق الأيمن من صدرها في عام 2018، دفعها إلى إجراء جراحة تجميلية مرة أخرى.

منذ صغرها، كانت “كيلي” مهووسة بأن يكون لها أثداء كبيرة ومشدودة، وفي سبيل تلك الغايات، لجأت إلى عمليات التجميل المتواصلة رغم إنها كانت على حساب صحتها.

كيلي يونغ
كيلي يونغ

وفي أيلول سبتمبر 2022، قررت كيلي التوجه إلى تركيا، بمبلغ 4500 دولار لإجراء عمليات التجميل المناسبة هناك – على اعتبار أن تركيا كانت الخيار الأرخص، على حد قولها.

لكن المثير للاهتمام في هذه القصة، أنه بمجرد عودتها إلى بريطانيا، شعرت كيلي بتطور غريب على ثدييها، حيث بدأ النصف الأيمن من صدرها بالخروج من غشاءه تدريجيا، حتى انفجر ومزق جلدها.

عملية تكبير أثداء فاشلة
عملية تكبير أثداء فاشلة
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عادت كيلي إلى تركيا لتقديم شكاوي إلى إدارة المستشفى والتحدث إلى الطبيب الذي أجرى لها العملية، لكن دون جدوى؛ حيث تأكدت بأن كل المواصفات الطبية كانت جاهزة وعلى أتم الاستعداد وباختصار، وقع إخبارها أنها لم تكن ضحية لخطأ طبي، بحسب الصحيفة.

نواة الثدي الجديد الذي قررت كيلي زراعتها في شقي صدرها، يبدو أنها لم تتوافق مع جيناتها أو بكل سهولة لم تكن متناسقة وجسدها على المستوى الطبي.

الأمر الذي أجبرها على إعادة نزع تلك النوة من صدرها، لكنها صُعقت هذه المرة بقرار طبي صارم مفاده بأنها لن تكون قادرة على زرع أي صدر جديد.

انفجر ثدي امراة بريطانية بعد عملية جراحية فاشلة في أحد المستشفيات في تركيا
انفجر ثدي امراة بريطانية بعد عملية جراحية فاشلة في أحد المستشفيات في تركيا

تشعر بالاكتئاب وتبحث عن طبيب جديد

تقول كيلي إن ثقتها قد “تحطمت” وبقيت تشعر وكأنها تبلغ من العمر 12 عامًا بدون ثديها.

وحول تعاملها مع جسمها الحالي، دون ثديين، تقول كيلي “لست سعيدة بهم، أشعر أنني أبلغ من العمر 12 عامًا مرة أخرى… لا أسمح لصديقي برؤيتي ، الجميع يعرفني بصدري”.

وتابعت: “أنا الآن أتعاطى مضادات الاكتئاب، عندما كنت في تركيا، أردت القفز من جرف عالٍ.. لدي ثلاث أو أكثر من الندبات على صدري المُسطح… أشعر وكأنني شخص مختلف”.

وعن تعاملها مع مظهرها الجديد تقول كيلي “يجب أن أقوم بإنهاء هذه الحالة، فلن أتمكن من ارتداء البيكيني – الصيف سيكون كابوسًا.”

وتابعت: “اعتقدت أنني سأجعلهم أفضل قليلاً، تركيا كانت أرخص مكان للذهاب إليه لإنجاز ذلك”.

وأضافت “عندما عدت إلى لندن، ذهبت ابنتي لتغيير ملابسي وقالت إن الغرز تراجعت وكانت تبكي”.

اليوم، وبعد إزالة نواة الثدي الجديدة بشكل نهائي، تقول كيلي إن ثقتها تحطمت وهي الآن تبحث عن جراح آخر يمكنه إصلاح الضرر.

وفي الواقع يبدو أن رحلة البحث عن “صدر مثالي” التي تخوضها كيلي منذ 24 عاما، لن تنتهي قريباً لأن وِجهتها – مادامت بعيدة عن بوصلة التصالح النفسي مع جسدها – ستكون بعيدة المنال.

المصدرصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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