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فضائح الإمارات مستمرة ومحمد بن زايد في أزمة.. ما علاقة البرلمان الأوروبي؟

مركز لحقوق الإنسان في بروكسل يكشف عن تجسس الإمارات على أعضاء في البرلمان الأوروبي

كتب فهمي الورغمي
محمد بن زايد في أزمة watanserb.com
محمد بن زايد في أزمة
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وطن- قال موقع “إمارات ليكس” المتخصص في نشر التقارير الاستقصائية عن الإمارات، إن مركزا لحقوق الإنسان مقره بلجيكيا أكد تجسس دولة الإمارات على أعضاء في البرلمان الأوروبي عبر اختراق هواتفهم بواسطة برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة (إن إس أو) الإسرائيلية.

الإمارات تتجسس على البرلمان الأوروبي

وكشف الموقع أن مركز حقوق الإنسان الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية، بروكسل، مقرا له، أكد معرفة فرقة أمنية تابعة له أن أعضاء البرلمان الأوروبي كانوا تحت المراقبة لعدة أشهر.

وقد أدت مراقبة هواتفهم إلى إبلاغ الشرطة الفيدرالية البلجيكية بقمع أنشطة الضغط، بحسب ذات المصدر.

ووجد التحقيق أن الهواتف ظهرت على قائمة تضم أكثر من 50 ألف رقم تتركز في دول معروفة بالمشاركة في مراقبة مواطنيها ومعروفة أيضا بأنها كانت عملاء للشركة الإسرائيلية “مجموعة إن إس أو”، الرائدة عالميا في صناعة برامج التجسس الخاصة المتنامية وغير المنظمة إلى حد كبير.

الكشف عن تجسس الإمارات على أعضاء في البرلمان الأوروبي
الكشف عن تجسس الإمارات على أعضاء في البرلمان الأوروبي

وبرنامج Pegasus عبارة عن برنامج تجسس من الدرجة العسكرية مرخص من قبل شركة إسرائيلية للحكومات لتتبع الإرهابيين والمجرمين تم استخدامه في محاولات اختراق ناجحة لـ37 هاتفا ذكيا تابعا لصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال أعمال وامرأتين مقربتين من الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي ، وفقا لتحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست و 16 شريكا إعلاميا.

يشار هنا، أن القائمة لا تحدد من وضع الأرقام عليها، أو لماذا، ومن غير المعروف عدد الهواتف التي تم استهدافها أو مراقبتها.

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لكن تحليل الطب الشرعي للهواتف الذكية الـ37 يظهر أن العديد منها يظهر ارتباطا وثيقا بين الطوابع الزمنية المرتبطة برقم في القائمة وبدء المراقبة، وفي بعض الحالات تكون قصيرة مثل بضع ثوان.

برنامج بيغاسوس والتجسس على الصحفيين حول العالم

من جانبها، تمكنت منظمة Forbidden Stories، وهي منظمة صحفية غير ربحية مقرها باريس، ومنظمة العفو الدولية، وهي مجموعة حقوقية، من الوصول إلى القائمة ومشاركتها مع المنظمات الإخبارية، التي أجرت المزيد من البحث والتحليل.

كما أجرى مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية تحليلات الطب الشرعي على الهواتف الذكية.

والأرقام الواردة في القائمة غير منسوبة، لكن المراسلين تمكنوا من تحديد أكثر من 1000 شخص من أكثر من 50 دولة من خلال الأبحاث والمقابلات في أربع قارات: العديد من أفراد العائلة المالكة العربية، وما لا يقل عن 65 مديرا تنفيذيا للأعمال، و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان، و 189 صحفيا، وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي – بمن فيهم وزراء. الدبلوماسيون والضباط العسكريون والأمنيون. كما ظهرت أعداد العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء في القائمة.

ومن بين الصحفيين الذين تظهر أرقامهم في القائمة، التي يعود تاريخها إلى عام 2016، مراسلون يعملون في الخارج للعديد من المؤسسات الإخبارية الرائدة، بما في ذلك عدد صغير من CNN، ووكالة أسوشيتد برس، وصوت أمريكا، ونيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، وبلومبرغ نيوز، ولوموند في فرنسا، والفاينانشيال تايمز في لندن، وقناة الجزيرة في قطر.

وكانت اتهامات وجهت للإمارات في ديسمبر كانون الأول 2022، بالتورط في تمويل جماعات ضغط تنشط بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل العمل على التدخل في قرارات صناع القرار بعدد من العواصم العالمية، بما يتماشى وسياساتها.

المصدرموقع إمارات ليكس، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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