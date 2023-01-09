ساندرا رزق تطلّ بحمالة صدر وبلا مكياج بعد 23 عاماً من تتويجها ملكة جمال لبنان (صور)

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وطن – فاجأت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة، جمهورها على حسابها الرسميّ في انستغرام، بصورةٍ جديدةٍ، ظهرت فيها بدون مكياج وذلك بعد مرور 23 عاماً على تتويجها باللقب .

وظهرت ساندرا رزق في الصورة التي نشرتها عبر خاصية “ستوري” انستغرام، مبللة الشعر، وبدون أي مساحيق تجميل، لتثبت لجمهورها جمالها الطبيعي، الذي أهّلها لتتوج بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2000.

وفي صورٍ أخرى نشرتها ساندرا رزق على حسابها، ظهرت بإطلالة جذابة، حيث ارتدت ملابس “Casual”، بحمالة صدر، وبنطال جينز، وجاكيت طويل، واستعرضت قوامها للجمهور.

وبينما عبّر متابعو ساندرا رزق عن إعجابهم بإطلالتها الاخير، انتقهدها البعض، وقال أحدهم: “صراحة احيانا بتلبس اشياء ما بتلبقلك, يعني مش حلوين من الاخر مثل هل شي يللي لابستيه, بعرف كله هدايا و دعايات و مدفوع حقه … بس بشعين و انت ملكة جمال. فكري فيها”.

كما كتب لها متابع آخر قائلاً: “الستر حلو وبحلي المرأة بعد اكثر”.

ساندرا رزق ملكة جمال لبنان عام 2000

وانتخبت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000 حيث خطفت أنظار الجميع بجمالها وذكائها وثقافتها رغم صغر سنها فكانت تبلغ حينها 18 عاماً.

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فوزها باللقب جعل ساندرا تتأهل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000 ، ثم مسابقة ملكة جمال الكون 2001.

وفي عام 2010، تزوجت ساندرا رزق من رجل أعمال لبناني ليس معروفاً إعلامياً، وكانت تعيش معه متنقلة بين بيروت وقطر، وفضلت بعد الزواج الابتعاد عن الأضواء وأن تمنح معظم وقتها لزوجها وبيتها، وفي فبراير 2011، رزقت ساندرا بابنتها نور.

لكن حياة ساندرا فقدت استقرارها حين باشرت في عام 2013 بإجراء معاملات الطلاق من زوجها، وحصلت عليه.

ثم كسبت ساندرا عام 2017 دعوى حضانة إبنتها الوحيدة، وأعلنت الأمر عبر صورة لها مع طفلتها على (انستجرام) وكتبت: (6 سنوات مرّت وأنا أصارع من أجلك.. لقد بذلت كلّ جهدي لإبقائك معي والفوز بك، أفضل هدية في عيد ميلادي هي أنتِ، مبروك يا ابنتي لقد فزت بحضانتك. يداً بيد سوف نكبر معاً).