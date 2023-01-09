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ساندرا رزق تطلّ بحمالة صدر وبلا مكياج بعد 23 عاماً من تتويجها ملكة جمال لبنان (صور)

ظهرت ساندرا رزق في الصورة التي نشرتها عبر خاصية "ستوري" انستغرام، مبللة الشعر، وبدون أي مساحيق تجميل، لتثبت لجمهورها جمالها الطبيعي، الذي أهّلها لتتوج بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2000.

كتب أنس السالم
ساندرا رزق ملكة جمال لبنان عام 2000 watanserb.com
ساندرا رزق ملكة جمال لبنان عام 2000
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وطن – فاجأت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة، جمهورها على حسابها الرسميّ في انستغرام، بصورةٍ جديدةٍ، ظهرت فيها بدون مكياج وذلك بعد مرور 23 عاماً على تتويجها باللقب .

وظهرت ساندرا رزق في الصورة التي نشرتها عبر خاصية “ستوري” انستغرام، مبللة الشعر، وبدون أي مساحيق تجميل، لتثبت لجمهورها جمالها الطبيعي، الذي أهّلها لتتوج بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2000.

ساندرا رزق بدون مكياج
ساندرا رزق بدون مكياج

وفي صورٍ أخرى نشرتها ساندرا رزق على حسابها، ظهرت بإطلالة جذابة، حيث ارتدت ملابس “Casual”، بحمالة صدر، وبنطال جينز، وجاكيت طويل، واستعرضت قوامها للجمهور.

ساندرا رزق
ساندرا رزق

وبينما عبّر متابعو ساندرا رزق عن إعجابهم بإطلالتها الاخير، انتقهدها البعض، وقال أحدهم: “صراحة احيانا بتلبس اشياء ما بتلبقلك, يعني مش حلوين من الاخر مثل هل شي يللي لابستيه, بعرف كله هدايا و دعايات و مدفوع حقه … بس بشعين و انت ملكة جمال. فكري فيها”.

كما كتب لها متابع آخر قائلاً: “الستر حلو وبحلي المرأة بعد اكثر”.

ساندرا رزق ملكة جمال لبنان عام 2000

وانتخبت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000 حيث خطفت أنظار الجميع بجمالها وذكائها وثقافتها رغم صغر سنها فكانت تبلغ حينها 18 عاماً.

تتويج ساندرا رزق
تتويج ساندرا رزق
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فوزها باللقب جعل ساندرا تتأهل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000 ، ثم مسابقة ملكة جمال الكون 2001.

وفي عام 2010، تزوجت ساندرا رزق من رجل أعمال لبناني ليس معروفاً إعلامياً، وكانت تعيش معه متنقلة بين بيروت وقطر، وفضلت بعد الزواج الابتعاد عن الأضواء وأن تمنح معظم وقتها لزوجها وبيتها، وفي فبراير 2011، رزقت ساندرا بابنتها نور.

ساندرا رزق وابنتها نور
ساندرا رزق وابنتها نور

لكن حياة ساندرا فقدت استقرارها حين باشرت في عام 2013 بإجراء معاملات الطلاق من زوجها، وحصلت عليه.

ثم كسبت ساندرا عام 2017 دعوى حضانة إبنتها الوحيدة، وأعلنت الأمر عبر صورة لها مع طفلتها على (انستجرام) وكتبت: (6 سنوات مرّت وأنا أصارع من أجلك.. لقد بذلت كلّ جهدي لإبقائك معي والفوز بك، أفضل هدية في عيد ميلادي هي أنتِ، مبروك يا ابنتي لقد فزت بحضانتك. يداً بيد سوف نكبر معاً).

 

المصدروطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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