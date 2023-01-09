الثلاثاء, يناير 10, 2023
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رياضة

ريال مدريد يفكر في إقالة أنشيلوتي وهذا هو المدرب البديل

المدرب الفرنسي زيدان سيكون البديل في حال إقالة أنشيلوتي

كتب فارس أبو شيحة
إقالة أنشيلوتي watanserb.com
مدرب ريال مدريد أنشيلوتي
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وطن- ذكرت صحيفة إسبانية، عن تفكير نادي ريال مدريد في إقالة أنشيلوتي، المدير الفني الحالي للفريق الملكي الأبيض، في حال لم يحقق المدرب أي من الألقاب مع الفريق هذا الموسم.

وأفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية، بأن إدارة ريال مدريد يفكر في إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، صاحب ال3 ألقاب على المستوى المحلي والقاري مع الفريق الملكي الموسم المنصرم. أبرزهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

ريال مدريد يفكر في إقالة أنشيلوتي

وأردفت الصحيفة الإسبانية، ” يخطط مسؤولو ريال مدريد في إقالة كارلو أنشيلوتي. المدير الفني للفريق الحالي، واستعادة خدمات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في حال لم يحقق أي من الألقاب هذا الموسم”.

كما وتابعت، ” نادي ريال مدريد سيستغني عن خدمات المدرب أنشيلوتي، إذا لم يفز بأي لقب في الموسم الحالي. ولن تسمح إدارة النادي استكمال الموسم المقبل معه”.

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

ريال مدريد يفضل عودة زيدان

واستكملت، ” إدارة النادي تفضل استعادة خدمات المدرب الفرنسي زيدان من جديد، في حال إقالة أنشيلوتي، على حساب راؤول غوزاليس، بسبب قدرة زيزو في السيطرة على غرفة ملابس الفريق”.

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كما ويخوض فريق ريال مدريد بغياب المدافع النمساوي دافيد ألابا والفرنسي تشواميني، منافسات كأس السوبر الإسباني، المقامة في المملكة العربية السعودية (الرياض)، الأربعاء.

زيدان المدرب البديل في حال إقالة أنشيلوتي
زيدان المدرب البديل في حال إقالة أنشيلوتي

وسيلتقي فريق ريال مدريد، أمام منافسه فالنسيا (الخفافيش)، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2022-2023.

وكان الفريق الملكي الأبيض حامل اللقب، قد تلقى الخسارة في المباراة الماضية. أمام فياريال، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد خارج ميدانه الأسبوع المنصرم.

أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي
أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي

يذكر بأن عقد المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، سينتهي مع نادي ريال مدريد في صيف عام 2024. فيما لا يرتبط الفرنسي زيدن الدين زيدان بأي عقد مع أي نادٍ في الوقت الحالي، بعد رحيله عن الفريق الملكي.

المصدروطن + صحيفة سبورت الإسبانية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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