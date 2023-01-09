ريال مدريد يفكر في إقالة أنشيلوتي وهذا هو المدرب البديل

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وطن- ذكرت صحيفة إسبانية، عن تفكير نادي ريال مدريد في إقالة أنشيلوتي، المدير الفني الحالي للفريق الملكي الأبيض، في حال لم يحقق المدرب أي من الألقاب مع الفريق هذا الموسم.

وأفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية، بأن إدارة ريال مدريد يفكر في إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، صاحب ال3 ألقاب على المستوى المحلي والقاري مع الفريق الملكي الموسم المنصرم. أبرزهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

ريال مدريد يفكر في إقالة أنشيلوتي

وأردفت الصحيفة الإسبانية، ” يخطط مسؤولو ريال مدريد في إقالة كارلو أنشيلوتي. المدير الفني للفريق الحالي، واستعادة خدمات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في حال لم يحقق أي من الألقاب هذا الموسم”.

صحيفة سبورت الكتلونية : زيدان هو بديل أنشيلوتي في ريال مدريد، الإيطالي سيرحل لو لم يفز بالألقاب. الصحيفة رأت دعم ريال مدريد لزيدان اليوم ضد تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي بادرة خير لإصلاح العلاقات.. pic.twitter.com/FXn4ykumTS — محمد عواد (@mohammedawaad) January 9, 2023

كما وتابعت، ” نادي ريال مدريد سيستغني عن خدمات المدرب أنشيلوتي، إذا لم يفز بأي لقب في الموسم الحالي. ولن تسمح إدارة النادي استكمال الموسم المقبل معه”.

ريال مدريد يفضل عودة زيدان

واستكملت، ” إدارة النادي تفضل استعادة خدمات المدرب الفرنسي زيدان من جديد، في حال إقالة أنشيلوتي، على حساب راؤول غوزاليس، بسبب قدرة زيزو في السيطرة على غرفة ملابس الفريق”.

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كما ويخوض فريق ريال مدريد بغياب المدافع النمساوي دافيد ألابا والفرنسي تشواميني، منافسات كأس السوبر الإسباني، المقامة في المملكة العربية السعودية (الرياض)، الأربعاء.

وسيلتقي فريق ريال مدريد، أمام منافسه فالنسيا (الخفافيش)، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2022-2023.

وكان الفريق الملكي الأبيض حامل اللقب، قد تلقى الخسارة في المباراة الماضية. أمام فياريال، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد خارج ميدانه الأسبوع المنصرم.

يذكر بأن عقد المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، سينتهي مع نادي ريال مدريد في صيف عام 2024. فيما لا يرتبط الفرنسي زيدن الدين زيدان بأي عقد مع أي نادٍ في الوقت الحالي، بعد رحيله عن الفريق الملكي.