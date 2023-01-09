الإثنين, يناير 9, 2023
الرئيسيةالهدهدالسيسي للمصريين: "بطلوا هري بقى"(شاهد)
الهدهد

السيسي للمصريين: “بطلوا هري بقى”(شاهد)

السيسي طالب المصريين بعدم الالتفات للشائعات حول بيع قناة السويس

كتب شيراز ماضي
السيسي للمصريين watanserb.com
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
- Advertisement -

وطن– انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حديث المصريين وخوفهم من الممارسات الحكومية التي تتم بتوجيهاته، وصفا إياها بأنها اجتهادات لا تمت للواقع بصلة، مخاطبا المصريين بالقول: “بطلو هري بقى”.

وجاءت تصريحات “السيسي” خلال مداخلته على هامش فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، حيث أكد الرئيس المصري على أن ظروف 2023 محتاجة بذل جهد أكبر، لأن: ظروفها ستكون صعبة، وفق قوله.

ظروف صعبة وأزمة كبيرة

وقال “السيسي” في مداخلته: الظروف صعبة وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة، والظرف صعب ومش معناه إن الحكومة مش هتشتغل، إنما محتاجين شغل أكبر من المجتمع المدني”.

وتابع بالقول:” محتاجين دعم، لأننا في أزمة كبيرة ولها تأثير كبير، وبالتالي محتاجين التحالف يشتغل بهمة ويتضاغف جهده في 2023، وأدعو للمساهمة في تكبير الـ 14 مليار التي يطمح التحالف لإنفاقها خلال العام، ودعمها من صندوق تحيا مصر والصناديق المصرية، لرفع هذا المبلغ”.

السيسي: لو هبيع قناة السويس هقولكم

- Advertisement -

وقبل أيام، طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مواطنيه بعدم الخوف والقلق من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها البلاد، قائلا إنه يجب عليهم ألا يستمعوا لأي شخص “غير مسؤول” و “مروجي الشائعات”، على حد وصفه.

جاء ذلك في كلمة له خلال زيارة أجراها للكاتدرائية القبطية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، الجمعة، لتهنئة بابا الأقباط الأرثوذكس “تواضروس الثاني” بعيد الميلاد.

وقال “السيسي” إن المصريين يعيشون حاليا حالة من القلق والخوف، معتبرا أنها مبررة، لكنه أكد أنه لا يخفي شيئا عن الرأي العام.

وأضاف: “الناس خايفة وقلقانة.. أنا بقولهم متخافوش، لإن ربنا اللي خلقنا موجود، هيسيبنا يعني؟”.

وتابع: “إحنا مبنخبيش عليكم حاجة، ومتسمعوش لأي حد غير مسؤول أو بيروج شائعات”.

وتطرق الرئيس المصري لمسألة المخاوف المشتعلة من إمكانية إقدام نظامه على بيع قناة السويس بعد الإعلان عن إنشاء صندوق لإدارة أصولها، قائلا: “قلتلكم مش بخبي حاجة عنكم”، مردفا بلهجة ساخرة: “لو هنبيع قناة السويس هقلكم كلكم”.

وأعاد “السيسي” التأكيد على أن حكومته تحاول تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وعلى مدار الأيام الماضية، انتشرت حالة من الغضب والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد الانخفاضات الجديدة المتتالية للجنيه مقابل الدولار، وكسر سعر العملة الأمريكية حاجز 27 جنيها، حتى كتابة هذه السطور.

وتحدث متابعون عن حالة وجوم واكتئاب بين المواطنين في الشوارع ووسائل المواصلات ومواقع التواصل، وسط تخوف من موجة غلاء جديدة بسبب انهيار الجنيه، وقلق بين التجار من حدوث كساد غير مسبوق، بعد الانخفاض الكبير للقدرة الشرائية للمصريين وزيادة التضخم.

المصدرفيسبوك ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

ضحك هستيري للسيسي على الهواء يفجر غضب المصريين.. لماذا؟ (فيديو)

الهدهد

مصر: أول صورة للشاب والفتاة مرتكبي الفعل الفاضح على الكوبري بعد القبض عليهما

تقارير

بعد أنباء بيع قناة السويس.. تقرير صادم كشف خبايا الاستحواذ الخليجي على أصول مصر

الهدهد

السيسي يواصل استفزاز المصريين ويفرض هذا الشرط على الراغبين بالزواج

الهدهد

“سيسي 60”.. مصر تكشف عن سلاح جديد سيدخل الخدمة قريبا

الهدهد

أمير قطر يجمع السيسي بأردوغان ومصافحة حارة في اللقاء الأول (شاهد)

الهدهد

إسرائيلي يتقمص شخصية السيسي على قناة عبرية.. ما فعله قد يحدث أزمة

الهدهد

في إطار تسوية مع النظام وعدم إحراجه.. عائلة الناشط علاء عبدالفتاح تتقدم بطلب للعفو عنه!

الهدهد

“بوتين مصر”.. جنون العظمة لدى السيسي وصل مرحلة خطيرة (شاهد)

الهدهد

وسط احتفاء الإعلام المصري الرسمي.. هل تُنقذ الرمال السوداء “السيسي” من السقوط قُبيل 11/11

تقارير

صحيفة عبرية: قلق كبير في إسرائيل على مصير السيسي

اقتصاد

بلومبرغ: خشية كبيرة وجادة من تعثّر مصر في سداد ديونها كما سيريلانكا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لاعب سعودي سابق يعترف بتعاطيه المنشطات قبل مباراة مصيرية والنتيجة كانت صادمة

علاء مبارك يعلق على موجة الهجوم على الشعراوي بتغريدة نارية

مصاب بالتوحد يعرّض “ماكرون” لموقف محرج بسؤاله عن زواجه من معلمته!(شاهد)

رئيس الاتحاد الفرنسي يعتذر عن تصريحاته المسيئة ضد زيدان

كيليان مبابي يتصدى للدفاع عن زين الدين زيدان بعد إهانة رئيس الاتحاد الفرنسي له

فيديو صادم للعثور على سمكة حية في صحراء السعودية

محمد العيسى يستقبل شاتم أم المؤمنين محمد توحيدي ويحتفي به بجوار الكعبة!(شاهد)

كانت مختبئة وليست ميتة..الأمير هاري يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة والدته

تشكيلة منتخب قطر والبحرين في منافسات كأس الخليج 2023

ركاب مترو لندن رجالا ونساء يتخلون عن سراويلهم بشكل جماعي (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC