السيسي للمصريين: “بطلوا هري بقى”(شاهد)

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وطن– انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حديث المصريين وخوفهم من الممارسات الحكومية التي تتم بتوجيهاته، وصفا إياها بأنها اجتهادات لا تمت للواقع بصلة، مخاطبا المصريين بالقول: “بطلو هري بقى”.

وجاءت تصريحات “السيسي” خلال مداخلته على هامش فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، حيث أكد الرئيس المصري على أن ظروف 2023 محتاجة بذل جهد أكبر، لأن: ظروفها ستكون صعبة، وفق قوله.

ظروف صعبة وأزمة كبيرة

وقال “السيسي” في مداخلته: الظروف صعبة وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة، والظرف صعب ومش معناه إن الحكومة مش هتشتغل، إنما محتاجين شغل أكبر من المجتمع المدني”.

وتابع بالقول:” محتاجين دعم، لأننا في أزمة كبيرة ولها تأثير كبير، وبالتالي محتاجين التحالف يشتغل بهمة ويتضاغف جهده في 2023، وأدعو للمساهمة في تكبير الـ 14 مليار التي يطمح التحالف لإنفاقها خلال العام، ودعمها من صندوق تحيا مصر والصناديق المصرية، لرفع هذا المبلغ”.

السيسي: لو هبيع قناة السويس هقولكم

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وقبل أيام، طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مواطنيه بعدم الخوف والقلق من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها البلاد، قائلا إنه يجب عليهم ألا يستمعوا لأي شخص “غير مسؤول” و “مروجي الشائعات”، على حد وصفه.

جاء ذلك في كلمة له خلال زيارة أجراها للكاتدرائية القبطية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، الجمعة، لتهنئة بابا الأقباط الأرثوذكس “تواضروس الثاني” بعيد الميلاد.

وقال “السيسي” إن المصريين يعيشون حاليا حالة من القلق والخوف، معتبرا أنها مبررة، لكنه أكد أنه لا يخفي شيئا عن الرأي العام.

وأضاف: “الناس خايفة وقلقانة.. أنا بقولهم متخافوش، لإن ربنا اللي خلقنا موجود، هيسيبنا يعني؟”.

وتابع: “إحنا مبنخبيش عليكم حاجة، ومتسمعوش لأي حد غير مسؤول أو بيروج شائعات”.

وتطرق الرئيس المصري لمسألة المخاوف المشتعلة من إمكانية إقدام نظامه على بيع قناة السويس بعد الإعلان عن إنشاء صندوق لإدارة أصولها، قائلا: “قلتلكم مش بخبي حاجة عنكم”، مردفا بلهجة ساخرة: “لو هنبيع قناة السويس هقلكم كلكم”.

وأعاد “السيسي” التأكيد على أن حكومته تحاول تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وعلى مدار الأيام الماضية، انتشرت حالة من الغضب والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد الانخفاضات الجديدة المتتالية للجنيه مقابل الدولار، وكسر سعر العملة الأمريكية حاجز 27 جنيها، حتى كتابة هذه السطور.

وتحدث متابعون عن حالة وجوم واكتئاب بين المواطنين في الشوارع ووسائل المواصلات ومواقع التواصل، وسط تخوف من موجة غلاء جديدة بسبب انهيار الجنيه، وقلق بين التجار من حدوث كساد غير مسبوق، بعد الانخفاض الكبير للقدرة الشرائية للمصريين وزيادة التضخم.