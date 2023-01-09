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السعودية.. فيديو مُخل لمشهورة رفقة رجلين أسودين يذهب بها للسجن (شاهد)

شرطة الرياض ألقت القبض على امرأة بعد ظهورها في محتوى مرئي غير أخلاقي وجرى إيقافها وتحويلها إلى النيابة العامة

كتب خالد الأحمد
مشهورة رفقة رجلين أسودين watanserb.com
مشهورة رفقة رجلين أسودين
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وطن- أوقفت شرطة منطقة الرياض 4 أشخاص بتهمة مخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والآداب العامة، بينهم امرأة بتهمة ظهورها في محتوى مرئي مخل عبر مواقع التواصل.

وفي التفاصيل التي نشرها حساب “الأمن العام” السعودي على صفحته الرسمية بتويتر، فقد قبضت شرطة منطقة الرياض على امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخل بالآداب العامة، ومقيما من الجنسية النيجيرية ومواطنين آخرين.

وذلك لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتوثيقهم ونشرهم المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وذهب بعض المغردين إلى التوضيح بشأن هوية المرأة التي قبض عليها، وقالوا إنها أحد مشاهير مواقع التواصل.

وبالفعل نشر النشطاء مقطع فيديو أوضح المشهورة المذكورة وهي ترقص رفقة رجلين من ذوي البشرة السمراء.

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مشهورة رفقة رجلين أسودين

تقنين المحتوى الأخلاقي

وكانت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات حذرت في فبراير 2019 من تداول أو نشر المواد الإباحية.

تم القبض على احدى مشهورات الفلس ومقيم نيجيري واثنين مراطنين لظهورهم بمحتوى غير لائق
تم القبض على احدى مشهورات الفلس ومقيم نيجيري واثنين مراطنين لظهورهم بمحتوى غير لائق
تم القبض على احدى مشهورات الفلس
تم القبض على احدى مشهورات الفلس

وقالت إن متداوليها سيتعرضون لعقوبتي السجن والغرامة المالية، مؤكدة أن تداول أو نشر أو ترويج مواد إباحية تعرض مرتكبها للسجن لمدة تصل إلى خمسة سنوات وغرامة مالية تصل إلى حوالي 800 ألف دولار أميركي.

ويختص عمل اللجنة في السعودية بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي في جميع الوسائل الإلكترونية.

جرائم المعلوماتية

وبحسب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي الصادر بتاريخ 27/03/2007، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وكذلك إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

وكانت شرطة محافظة البكيرية ألقت القبض على شخص لتوثيقه ونشره محتوى مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية في 7/1/2023.

وأضافت الشرطة المذكورة في بيان نشر على صفحة الأمن العام وقتها، أن شرطة محافظة البكيرية بمنطقة القصيم قبضت على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالإساءة لموظف حكومي أثناء أداء مهام عمله لفظياً وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

المصدرتويتر، مجلس الوزراء، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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