السعودية.. فيديو مُخل لمشهورة رفقة رجلين أسودين يذهب بها للسجن (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أوقفت شرطة منطقة الرياض 4 أشخاص بتهمة مخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والآداب العامة، بينهم امرأة بتهمة ظهورها في محتوى مرئي مخل عبر مواقع التواصل.

وفي التفاصيل التي نشرها حساب “الأمن العام” السعودي على صفحته الرسمية بتويتر، فقد قبضت شرطة منطقة الرياض على امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخل بالآداب العامة، ومقيما من الجنسية النيجيرية ومواطنين آخرين.

شرطة منطقة الرياض تقبض على (4) أشخاص لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والآداب العامة. pic.twitter.com/NRLdfEYslC — الأمن العام (@security_gov) January 9, 2023

وذلك لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتوثيقهم ونشرهم المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وذهب بعض المغردين إلى التوضيح بشأن هوية المرأة التي قبض عليها، وقالوا إنها أحد مشاهير مواقع التواصل.

وبالفعل نشر النشطاء مقطع فيديو أوضح المشهورة المذكورة وهي ترقص رفقة رجلين من ذوي البشرة السمراء.

نشكر جهات الأمنية وكذالك @bip_ksa النيابة العامة بتفاعلهم السريع في #تم_القبض pic.twitter.com/3MPzTpXIyD — هايل بن فرحان الملحم (@haiellll) January 9, 2023

- Advertisement -

تقنين المحتوى الأخلاقي

وكانت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات حذرت في فبراير 2019 من تداول أو نشر المواد الإباحية.

وقالت إن متداوليها سيتعرضون لعقوبتي السجن والغرامة المالية، مؤكدة أن تداول أو نشر أو ترويج مواد إباحية تعرض مرتكبها للسجن لمدة تصل إلى خمسة سنوات وغرامة مالية تصل إلى حوالي 800 ألف دولار أميركي.

ويختص عمل اللجنة في السعودية بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي في جميع الوسائل الإلكترونية.

جرائم المعلوماتية

وبحسب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي الصادر بتاريخ 27/03/2007، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وكذلك إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

وكانت شرطة محافظة البكيرية ألقت القبض على شخص لتوثيقه ونشره محتوى مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية في 7/1/2023.

وأضافت الشرطة المذكورة في بيان نشر على صفحة الأمن العام وقتها، أن شرطة محافظة البكيرية بمنطقة القصيم قبضت على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالإساءة لموظف حكومي أثناء أداء مهام عمله لفظياً وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.