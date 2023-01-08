وفاة مدير مباحث خميس مشيط وابنته.. رواية مفزعة تتحدث عن اغتيال العميد الزهراني

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وطن – في حادثة تعاملت معها السلطات السعودية بأنها قدرية، توفي مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة

.خميس مشيط في المملكة العميد أحمد الزهراني، وابنته.

ونعى الحساب الرسمي لمحافظة خميس مشيط على “تويتر” الفقيد قائلا: “ينعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ومدراء الادارات الحكومية بالمحافظة مدير إدارة المباحث العامة بالمحافظة العميد أحمد حسن الزهراني والذي انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري هو وابنته”.

وأضاف نعي المحافظة: “رحمهم الله وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته إنا لله وانا إليه راجعون”.

ينعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ومدراء الادارات الحكومية بالمحافظة

مدير إدارة المباحث العامة بالمحافظة العميد أحمد حسن الزهراني والذي انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري هو وابنته رحمهم الله وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته

إنا لله وانا إليه راجعون.. — محافظة خميس مشيط (@MushaytKhamis) January 7, 2023

رواية تتحدث عن اغتياله

وفيما لم تعلن أي جهات رسمية سعودية معلومات بخصوص الحادث المروري الذي أودى بحياة العميد أحمد الزهراني وابنته، إلا أن هناك رواية مفزعة تحدثت عن اغتياله.

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وقال حساب على موقع “تويتر”، يُدعى “صقر عسير – هدد جدة”: “أغتيال مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة خميس مشيط، العميد احمد حسن الزهراني؛ بسحق مركبته مما أداء إلى وفاته ووفاة ابنته التي كانت بصحبته”.

وأضاف: “لا نعلم إلى الآن من هم المنفذين؟ وماهي الأسباب؟ بينما محافظة عسير تقدر بأنه حادث غير مفتعل دون القيام بأي تحقيق”.

#عسير #خميس_مشيط

أغتيال مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة خميس مشيط، العميد احمد حسن الزهراني؛

بسحق مركبته مما أداء الى وفاته و وفاة ابنته التي كانت بصحبته؛ ولا نعلم إلى الآن من هم المنفذين؟ وماهي الأسباب؟

بينما محافظة عسير تقدر بانه حادث غير مفتعل دون القيام بأي تحقيق!!! — ⚡ صـقـــر عــســـــيـر ⚡#هدد_جدة (@FalconAseer) January 7, 2023

ولم يتسنَ لـ”وطن” التحقق من مدى دقة وصدق هذه الرواية من مصدر مستقل.

عزاء كبير

وتحول موقع تويتر في السعودية، إلى منصة عزاء حرص فيها الكثيرون على تقديم واجب العزاء في مصرع الزهراني.

فكتب عادل عسيري الذي كان مقربا من العميد الراحل: “هكذا يرحل الاصدقاء كما تموت اوراق الخريف رحم الله الاخ والصديق العميد احمد الزهراني وابنته هذا الرجل الكبير بأخلاقه الإنسان بتعامله وعطائه النموذج الفريد لمكارم الأخلاق،والنبل و سماحة النفس.. اللهم انه قد طاب ذكره وحسن اثره اللهم فارحمهم واغفر لهم والهم ذويهم الصبر والسلوان”.

هكذا يرحل الاصدقاء كما تموت اوراق الخريف رحم الله الاخ والصديق العميد احمد الزهراني وابنته هذا الرجل الكبير بأخلاقه الإنسان بتعامله وعطائه النموذج الفريد لمكارم الأخلاق،والنبل و سماحة النفس

اللهم انه قد طاب ذكره وحسن اثره اللهم فارحمهم واغفر لهم والهم ذويهم الصبر والسلوان . pic.twitter.com/09gdMoxNWj — عادل آل عمر ‏عسيري 🇸🇦 (@ard4884) January 7, 2023

وكتب الإعلامي فهد الأحمدي: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. انتقل إلى رحمة الله أخونا وحبيبنا مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة خميس مشيط العميد أحمد حسن الزهراني إثر حادث مروري هو واحدى بناته”.

وأضاف: “نسأل الله أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جنانه ويجبر مصاب أهله ومحبيه، وأحسن الله عزاءنا جميعاً في هذا المصاب الجلل”.

"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره" انتقل إلى رحمة الله أخونا وحبيبنا

مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة #خميس_مشيط العميد (أحمد حسن الزهراني) أثر حادث مروري هو واحدى بناته. نسأل الله أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جنانه ويجبر مصاب أهله ومحبيه، وأحسن الله عزائنا جميعاً في هذا المصاب الجلل. pic.twitter.com/BXBDqAXljl — فهد الأحمدي (@fahad_alahmdi88) January 8, 2023

وكتب الباحث علي الزهراني: “خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد العميد أحمد ولأخوانه ولأخي إبراهيم خلف ولكآفة قبائل بالمفضل بزهران في وفاته ووفاة ابنته ونسأل الله لهما الرحمة والمغفرة ويسكنهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان ويجبر مصابهم وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد العميد أحمد ولأخوانه ولأخي إبراهيم خلف @A_Bin_Dakhil ولكآفة قبائل بالمفضل بزهران في وفاته ووفاة ابنته ونسأل الله لهما الرحمة والمغفرة ويسكنهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان ويجبر مصابهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. https://t.co/uu7cEZaWu4 — علي محمد الزهراني (@Ali_alowifi) January 7, 2023

وقال يحيى الزهراني: “انتقل الى رحمه الله العميد أحمد.حسن الزهراني أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه وأسأل الله أن يصبر أهله وذويه وإنا لفراقك أبو هيثم لمحزونون ولكن لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون”.