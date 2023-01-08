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وفاة مدير مباحث خميس مشيط وابنته.. رواية مفزعة تتحدث عن اغتيال العميد الزهراني

السلطات السعودية قالت إن العميد أحمد الزهراني توفي رفقة ابنته في حادث مروري مروع

كتب خالد السعدي
وفاة أحمد الزهراني watanserb.com
مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة خميس مشيط في السعودية العميد أحمد الزهراني
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وطن – في حادثة تعاملت معها السلطات السعودية بأنها قدرية، توفي مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة

.خميس مشيط في المملكة العميد أحمد الزهراني، وابنته.

ونعى الحساب الرسمي لمحافظة خميس مشيط على “تويتر” الفقيد قائلا: “ينعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ومدراء الادارات الحكومية بالمحافظة مدير إدارة المباحث العامة بالمحافظة العميد أحمد حسن الزهراني والذي انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري هو وابنته”.

وأضاف نعي المحافظة: “رحمهم الله وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته إنا لله وانا إليه راجعون”.

رواية تتحدث عن اغتياله

وفيما لم تعلن أي جهات رسمية سعودية معلومات بخصوص الحادث المروري الذي أودى بحياة العميد أحمد الزهراني وابنته، إلا أن هناك رواية مفزعة تحدثت عن اغتياله.

وفاة أحمد الزهراني
حادث السير الذي أودى بحياة أحمد الزهراني وابنته كما أوردت السلطات السعودية
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وقال حساب على موقع “تويتر”، يُدعى “صقر عسير – هدد جدة”: “أغتيال مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة خميس مشيط، العميد احمد حسن الزهراني؛ بسحق مركبته مما أداء إلى وفاته ووفاة ابنته التي كانت بصحبته”.

وأضاف: “لا نعلم إلى الآن من هم المنفذين؟ وماهي الأسباب؟ بينما محافظة عسير تقدر بأنه حادث غير مفتعل دون القيام بأي تحقيق”.

ولم يتسنَ لـ”وطن” التحقق من مدى دقة وصدق هذه الرواية من مصدر مستقل.

عزاء كبير

وتحول موقع تويتر في السعودية، إلى منصة عزاء حرص فيها الكثيرون على تقديم واجب العزاء في مصرع الزهراني.

فكتب عادل عسيري الذي كان مقربا من العميد الراحل: “هكذا يرحل الاصدقاء كما تموت اوراق الخريف رحم الله الاخ والصديق العميد احمد الزهراني وابنته هذا الرجل الكبير بأخلاقه الإنسان بتعامله وعطائه النموذج الفريد لمكارم الأخلاق،والنبل و سماحة النفس.. اللهم انه قد طاب ذكره وحسن اثره اللهم فارحمهم واغفر لهم والهم ذويهم الصبر والسلوان”.

وكتب الإعلامي فهد الأحمدي: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. انتقل إلى رحمة الله أخونا وحبيبنا مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة خميس مشيط العميد أحمد حسن الزهراني إثر حادث مروري هو واحدى بناته”.

وأضاف: “نسأل الله أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جنانه ويجبر مصاب أهله ومحبيه، وأحسن الله عزاءنا جميعاً في هذا المصاب الجلل”.

وكتب الباحث علي الزهراني: “خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد العميد أحمد ولأخوانه ولأخي إبراهيم خلف ولكآفة قبائل بالمفضل بزهران في وفاته ووفاة ابنته ونسأل الله لهما الرحمة والمغفرة ويسكنهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان ويجبر مصابهم وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال يحيى الزهراني: “انتقل الى رحمه الله العميد أحمد.حسن الزهراني أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه وأسأل الله أن يصبر أهله وذويه وإنا لفراقك أبو هيثم لمحزونون ولكن لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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