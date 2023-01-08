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سعود القحطاني داخل مقر إقامة رونالدو وأثار جدلا بما طلبه (فيديو)

ادعى أنه على موعد غداء مع الأسطورة كريستيانو رونالدو ما تسبب بذهول موظفي الاستقبال

كتب خالد الأحمد
كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لمشهور السناب السعودي سعود القحطاني، في الفندق الذي يقيم فيه اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” وهو يطلب من موظفي الاستقبال إدخاله لأنه على موعد غداء معه.

القحطاني يزعم أنه مدعو للغداء عند كريستيانو

وظهر القحطاني في المقطع المتداول وهو يقف أمام طاولة الاستقبال ويقول للموظف: أريد غرفة كريستيانو. ولما أبدى الثاني تعجبه أعاد القحطاني قائلاً : “صدق والله”.

وأضاف في حديث أثار سخرية النشطاء منه: “أبغي غرفة كريستيانو عندي موضوع يا ابن الحلال.. دق عليي معزوم على الغدا عنده”، واستدرك : “أدري أحلام الظهر بس يالله”.

وتوجه للموظف وواصل حديثه الساخر: “كنا دارسين أنا وإياه في أمريكا” ليصحح له موظف الاستقبال أن رونالدو برتغالي، وعندما لم يستجب الموظف قال له القحطاني بنبرة غاضبة:” شفيك أتكلم أنا صدق الموضوع جدي.”

ولما يأس القحطاني من الاستجابة قال للموظف: “قله لكريستيانو لا يشوف نفسه ترى بيجي ميسي للهلال” ثم يغادر المكان.

إقامة ملكية لكريستيانو رونالدو

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وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قد أكدت أن عائلة رونالدو تقيم بشكل مؤقت في أفخم جناح بأحد الفنادق الشهيرة بالرياض.

ويتمتع جناح رونالدو بأفضل إطلالة بانورامية على الرياض، في أكثر الأماكن روعة بالعاصمة.

إقامة ملكية لكريستيانو رونالدو
إقامة ملكية لكريستيانو رونالدو
إقامة ملكية لكريستيانو رونالدو
إقامة ملكية لكريستيانو رونالدو

ووفق المصدر تم توفير 17 غرفة في الفندق، من أجل عائلة رونالدو وأصدقائه ورجال الأمن. لحين الانتهاء من تجهيزات القصر الذي سيسكنه رفقة عائلته في أحد الأحياء الراقية في العاصمة السعودية.

يشار إلى أن نادي النصر السعودي تعاقد من نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف، مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد في أضخم صفقة رياضية من نوعها في العالم.

المصدرتويتر، صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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