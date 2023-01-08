سعود القحطاني داخل مقر إقامة رونالدو وأثار جدلا بما طلبه (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لمشهور السناب السعودي سعود القحطاني، في الفندق الذي يقيم فيه اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” وهو يطلب من موظفي الاستقبال إدخاله لأنه على موعد غداء معه.

القحطاني يزعم أنه مدعو للغداء عند كريستيانو

وظهر القحطاني في المقطع المتداول وهو يقف أمام طاولة الاستقبال ويقول للموظف: أريد غرفة كريستيانو. ولما أبدى الثاني تعجبه أعاد القحطاني قائلاً : “صدق والله”.

وأضاف في حديث أثار سخرية النشطاء منه: “أبغي غرفة كريستيانو عندي موضوع يا ابن الحلال.. دق عليي معزوم على الغدا عنده”، واستدرك : “أدري أحلام الظهر بس يالله”.

وتوجه للموظف وواصل حديثه الساخر: “كنا دارسين أنا وإياه في أمريكا” ليصحح له موظف الاستقبال أن رونالدو برتغالي، وعندما لم يستجب الموظف قال له القحطاني بنبرة غاضبة:” شفيك أتكلم أنا صدق الموضوع جدي.”

ولما يأس القحطاني من الاستجابة قال للموظف: “قله لكريستيانو لا يشوف نفسه ترى بيجي ميسي للهلال” ثم يغادر المكان.

إقامة ملكية لكريستيانو رونالدو

- Advertisement -

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قد أكدت أن عائلة رونالدو تقيم بشكل مؤقت في أفخم جناح بأحد الفنادق الشهيرة بالرياض.

ويتمتع جناح رونالدو بأفضل إطلالة بانورامية على الرياض، في أكثر الأماكن روعة بالعاصمة.

ووفق المصدر تم توفير 17 غرفة في الفندق، من أجل عائلة رونالدو وأصدقائه ورجال الأمن. لحين الانتهاء من تجهيزات القصر الذي سيسكنه رفقة عائلته في أحد الأحياء الراقية في العاصمة السعودية.

يشار إلى أن نادي النصر السعودي تعاقد من نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف، مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد في أضخم صفقة رياضية من نوعها في العالم.