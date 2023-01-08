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رغد صدام حسين تستدعي كلمة والدها تعليقا على افتتاح كأس الخليج وعراقيون يصدمونها

علقت رغد صدام حسين على افتتاح بطولة كأس الخليج في البصرة كما كان يقولها والدها "عفية وعفيتين"

كتب خالد السعدي
رغد صدام حسين بطولة كأس الخليج watanserb.com
رغد صدام حسين
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وطن – علقت “رغد” ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على حفل افتتاح بطولة كأس الخليج، في نسختها الـ25.

وقالت رغد صدام حسين في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر“: “أيها العراقيون الكرماء لا تجعلوا خيمتهم المهترئة “خيمة المحتل” تُغير صفاتكم وعاداتكم”.

وأضافت: “يا أهل االبصرة.. الأبطال عفية وعفيتين على كل شيء جميل قدمتموه لإخوتكم العرب، رغم الظروف الاستثنائية الصعبة، ابقوا كما أنتم ولا تجعلوا ضغوط الحياة تغيركم إلا للأحسن”.

وقول “عفية وعفيتين” كان يُرددها دائما صدام حسين، وهو ما كشفته رغد في تغريدة سابقة كانت قد كتبتها لتهنئة منتخب المغرب بالإنجاز الذي حققه في بطولة كأس العالم.

جدل واسع

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تغريدة رغد صدام حسين أثارت الكثير من الجدل، وحازت على الكثير من التعليقات.

فقالت الصحفية يسر البحراني: “ابوك دمر الجنوب و احتل الكويت… و منو جاب المحتل غيره”.

وسأل علي: “ما الذي قدمه السيد الوالد للبصرة وللجنوب؟”.

وكتب باسم: “والله لو ما ابوكِ ما كان جرى علينا اللي جرى”.

وغردت مريم: “رغد حبيبتي ما ودك ترجعين لبلدك واتكونين بين أهلج وناسك”.

افتتاح كأس الخليج

ويوم الجمعة، احتضن ملعب البصرة الدولي، حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 25″، التي يستضيفها العراق حتى 19 يناير الحالي.

جاء ذلك بحضور رسمي رفيع المستوى تمثل برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعدد من سفراء الدول الخليجية.

وانطلقت فعاليات البطولة، بحضور جماهير كبيرة بلغت 65 ألف متفرج في مدرجات ملعب جذع النخلة.

وتشارك في البطولة 8 منتخبات، وهي العراق والإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين، موزعة على مجموعتين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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