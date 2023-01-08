رغد صدام حسين تستدعي كلمة والدها تعليقا على افتتاح كأس الخليج وعراقيون يصدمونها

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وطن – علقت “رغد” ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على حفل افتتاح بطولة كأس الخليج، في نسختها الـ25.

وقالت رغد صدام حسين في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر“: “أيها العراقيون الكرماء لا تجعلوا خيمتهم المهترئة “خيمة المحتل” تُغير صفاتكم وعاداتكم”.

وأضافت: “يا أهل االبصرة.. الأبطال عفية وعفيتين على كل شيء جميل قدمتموه لإخوتكم العرب، رغم الظروف الاستثنائية الصعبة، ابقوا كما أنتم ولا تجعلوا ضغوط الحياة تغيركم إلا للأحسن”.

ايها العراقيون الكرماء لا تجعلوا خيمتهم المهترئة "خيمة المحتل" تُغير صفاتكم وعاداتكم.

يا أهل #البصرة الأبطال عفية وعفيتين على كل شيء جميل قدمتموه لاخوتكم العرب، رغم الظروف الاستثنائية الصعبة، ابقوا كما أنتم ولا تجعلوا ضغوط الحياة تغيركم إلا للأحسن.#خليجي_25_بصراوي pic.twitter.com/HC1jxtZ1GO — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 7, 2023

وقول “عفية وعفيتين” كان يُرددها دائما صدام حسين، وهو ما كشفته رغد في تغريدة سابقة كانت قد كتبتها لتهنئة منتخب المغرب بالإنجاز الذي حققه في بطولة كأس العالم.

عفية وعفيتين..هكذا قال يقول لنا والدي..واليوم نهديها لكم أيها الاحبة عفية وعفيتين،،ياشعب #المغرب العزيز.

مبروووووك علينا هذا الفوز الجميل. pic.twitter.com/AkxC8kFMHP — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 10, 2022

جدل واسع

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تغريدة رغد صدام حسين أثارت الكثير من الجدل، وحازت على الكثير من التعليقات.

فقالت الصحفية يسر البحراني: “ابوك دمر الجنوب و احتل الكويت… و منو جاب المحتل غيره”.

ابوج دمر الجنوب و احتل الكويت… و منو جاب المحتل غيره — Yusur Al-Bahraniيسر البحراني 🇨🇦 (@YusurAlBahrani) January 8, 2023

وسأل علي: “ما الذي قدمه السيد الوالد للبصرة وللجنوب؟”.

ما الذي قدمه السيد الوالد للبصرة و للجنوب؟ — Ali.jamal (@Ali_Jamal85) January 7, 2023

وكتب باسم: “والله لو ما ابوكِ ما كان جرى علينا اللي جرى”.

والله لو ما ابوج ماجان جرى علينا اللي جرى — باسم الحسين (@basm_alhsyn) January 7, 2023

وغردت مريم: “رغد حبيبتي ما ودك ترجعين لبلدك واتكونين بين أهلج وناسك”.

رغد حبيبتي ما ودج ترجعين لبلدج واتكونين بين أهلج وناسج — مريم الياسي (@ma_bint) January 7, 2023

افتتاح كأس الخليج

ويوم الجمعة، احتضن ملعب البصرة الدولي، حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 25″، التي يستضيفها العراق حتى 19 يناير الحالي.

مُتعة بصرية لا توصف في افتتاح #خليجي_زين25 🎆 pic.twitter.com/G3jbbTHfr8 — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 6, 2023

جاء ذلك بحضور رسمي رفيع المستوى تمثل برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعدد من سفراء الدول الخليجية.

وانطلقت فعاليات البطولة، بحضور جماهير كبيرة بلغت 65 ألف متفرج في مدرجات ملعب جذع النخلة.

وتشارك في البطولة 8 منتخبات، وهي العراق والإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين، موزعة على مجموعتين.