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خبر سيء من Microsoft لملايين من مستخدمي نظام Windows 8.1

مع تحديثات Windows 10 التي من المقرر أن يتم إلغاؤها أيضًا في عام 2025، تحث Microsoft الآن المستخدمين على الانتقال إلى Windows 11

كتب أنس السالم
خبر سيء من Microsoft لملايين من مستخدمي نظام Windows 8.1 watanserb.com
Windows 8.1
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وطن – أكدت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة Microsoft رسميًا أن نظام التشغيل Windows 8.1 سيفقد كل الدعم اعتبارًا من 10 يناير، وهي أخبار سيئة لأي شخص لا يزال لديه هذا البرنامج مثبتًا على أجهزته.

بمجرد توقف نظام التشغيل Windows عن الدعم، فإنه يترك الأجهزة عرضة لعدد كبير من المشكلات بما في ذلك الثغرات التي لم يتم إصلاحها واللصوص الإلكترونيين القادرين على شن هجمات دون إيقافهم.

ذلك لأن Microsoft لن تقوم بأي تصحيحات للأخطاء أو إصلاحات لمشكلات الأمان المعروفة.

كما توضح الشركة على صفحات دعم Windows الخاصة بها: “بمجرد وصول نظام تشغيل Microsoft (OS) إلى نهاية الدعم، لن يتلقى العملاء بعد الآن المساعدة الفنية أو تحديثات البرامج أو إصلاحات الأمان.”

بينما سيستمر تشغيل Windows8.1 على أجهزة الكمبيوتر، بدون تحديثات البرامج المستمرة، ستكون الأجهزة أكثر عرضة لخطر الفيروسات والبرامج الضارة والتهديدات الإلكترونية.وفق ما ذكره موقع “express” البريطاني

Windows 8.1
Windows 8.1

الملايين سيتعرضون للخطر

إنها مشكلة خطيرة، ومع ظهور أحدث الإحصائيات حول 2.5 بالمائة من أجهزة الكمبيوتر في العالم لا تزال مثبتة على هذا البرنامج، فهذا يعني أن الملايين سيتعرضون للخطر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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مع تحديثات Windows 10 التي من المقرر أن يتم إلغاؤها أيضًا في عام 2025، تحث Microsoft الآن المستخدمين على الانتقال إلى Windows 11 .

تحث Microsoft الآن المستخدمين على الانتقال إلى Windows 11
تحث Microsoft الآن المستخدمين على الانتقال إلى Windows 11

وقالت مايكروسوفت: “نوصي بالترقية إلى إصدار من Windows لا يزال مدعومًا”. “الجهاز الجديد الذي يمكنه تشغيل Windows 11 يجعل الانتقال سهلاً وتجربة رائعة.”

بالطبع، هذه نصيحة جيدة لكنها تأتي بثمن باهظ.

لا تستطيع معظم الأجهزة القديمة تشغيل أحدث نظام تشغيل نظرًا لأنها تحتاج إلى متطلبات نظام معينة بما في ذلك معالج قوي و TPM 2.0.

يرمز TPM إلى Trusted Platform Module وهي ميزة أمان مضمنة في الأجهزة التي ستجدها على الأجهزة الأحدث.

هذا يعني أنه يمكن ترك الكثير في مواجهة القرار المكلف بشراء جهاز كمبيوتر محمول جديد تمامًا.

إذا كنت تستخدم Windows 8.1 ولا ترغب في استخدام جهاز كمبيوتر جديد، فاحذر من أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء، قد يصبح هدفًا أكبر للصوص الإلكترونيين ولن يتم إصلاح أي أخطاء تظهر.

المصدرexpress - ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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