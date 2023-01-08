تشكيلة العراق والسعودية والتوقيت في كأس الخليج 25

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وطن- يلتقي صاحب الأرض منتخب العراق أمام نظيره السعودية، الاثنين، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 25 “خليجي 25”.

ويستضيف ملعب “البصرة” الدولي، مباراة العراق والسعودية، في منافسات بطولة كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25″، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعراق.

توقيت مباراة العراق والسعودية في كأس الخليج 25

كما وستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، عند الساعة الثامنة والربع مساءً، أما بتوقيت فلسطين ومصر في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

وبتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الخامسة والربع مساءً، لنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين في البطولة الخليجية.

تشكيلة منتخب العراق ضد السعودية

وسيدخل المدرب الإسباني خيسوس كاساس، المباراة بتشكيلة أساسية أمام السعودية في منافسات كأس الخليج 25، كما يلي:

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حراسة المرمى: جلال حسن، فهد طالب.

دفاع التشكيلة: ضرغام إسماعيل، علي فايز، مصطفى ناظم، حسين عمار.

خط الوسط: أمير العماري، أمجد عطوان، إبراهيم بايش (حسن عبد الكريم).

مركز الهجوم: حسين جبار، أيمن حسين، علاء عباس (حسين علي السعيدي).

تشكيلة منتخب السعودية ضد العراق

وسيلعب المدرب السعودي سعد الشهري، المباراة القوية. أمام صاحب الأرض العراق، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 25، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

دفاع التشكيلة: زياد الصحفي، مد الله العليان، قاسم الأوجامي، أحمد بامسعود.

المزيد من تدريبنا اليوم 📸! pic.twitter.com/VtNkhEIRPs — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 7, 2023

خط الوسط: تركي العمار، عوض الناشري، رياض شراحيلي.

مركز الهجوم: مصعب الجوير، سميحان النابت، رائد الغامدي.

معلق مباراة العراق والسعودية في كأس الخليج 25

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة العراق والسعودية، على قنوات (الشارقة) الإماراتية، المعلق الرياضي عبد الحميد الجسمي.

كما وستنقل المباراة على العديد من القنوات العراقية المحلية، وقنوات عربية خليجية، من أبرزها قنوات الكأس وبين سبورت ودبي وأبو ظبي الرياضية وغيرها.

السعودية 🇸🇦 و قطر 🇶🇦 و البحرين 🇧🇭 بالعلامة الكاملة 👌 جدول ترتيب #خليجي_زين25 بعد نهاية الجولة الأولى 📋 pic.twitter.com/fHrB0Ijzdt — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 7, 2023

وكان منتخب السعودية (الصقور الخضر)، قد حقق الفوز النظيف في مستهل مشواره في بطولة كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، على نظيره اليمني، بهدفين دون رد.

كما وتعادل الفريق المنافس منتخب العراق (أسود الرافدين)، أمام منافسه العماني، بالتعادل السلبي بدون أهداف في البطولة الخليجية.