بعد سرقته وتمزيق بشته بالموس.. عضو الاتحاد الكويتي يكشف مصير محفظته (فيديو)

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وطن – أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالعزيز السمحان، استعادته محفظته التي سُرقت منه خلال حالة الفوضى التي سادت خلال افتتاح بطولة كأس الخليج في العراق.

وقال السمحان في مقطع نشرته وسائل إعلام كويتية، إنه “استعاد محفظته المسروقة”، مشيدا بجهود قوات الأمن العراقي في ذلك الشأن.

أعلن السمحان عن ذلك، ردا على تساؤل وجهته له سيدة كانت تطمئن عليه بعد تعرضه لاعتداء خلال افتتاح البطولة.

فيديو / عضو اتحاد الكرة عبدالعزيز السمحان يعلن عودة «بوكه» المسروق. pic.twitter.com/LPTyvl3MFd — المجلس (@Almajlliss) January 8, 2023

سرقة عبدالعزيز السمحان

وكان عبدالعزيز السمحان، قد تعرض لاعتداءٍ بآلة حادة “موس”، خلال افتتاح بطولة كأس الخليج (خليجي 25) في المراسم.

وقال عضو الاتحاد الكويتي، إن الواقعة حدثت بسبب التدافع الذي حدث ناحية منصة استاد البصرة، الذي استضاف حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية.

🚨🚨🚨🎙️ — عضو مجلس الإتحاد الكويتي: في التزاحم قبل الملعب، فيه شخص شق ثوبي بموس وأخذ بوكي للأسف. pic.twitter.com/lETMF3XPPm — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) January 6, 2023

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وأضاف أنّ التدافع استمر لنحو نصف ساعة، موضحاً أنّ أمواله سُرقت منه من جراء ذلك.

وأشار إلى أنّ اللص قطع الثوب بـ”الموس” لسرقة “المحفظة” الخاصة به، معقّباً: “الحمد لله على كل حال.. أنا أقدر هذا الأمر”، لكنّه تابع: “الشرطة والعساكر موجودين بكل مكان.. كيف يحدث هذا الأمر.. هذا شيء غريب”.

انسحاب ممثل أمير الكويت

وكان ممثل أمير دولة الكويت، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح، قد انسحب من حفل افتتاح البطولة، لعدم قدرته على الصعود لمنصة كبار الشخصيات.

شكوى الاتحاد الكويتي

واشتكى الاتحاد الكويتي لكرة القدم من سوء تنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة بالعراق، بعد حادثة التدافع.

وقال الاتحاد، إنّ فهد ناصر الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية وممثل الأمير الكويتي الذي قدم لحضور البطولة، انسحب مع الوفد المرافق له.

وذكر بيان للاتحاد، أنّه يُعرب عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبّب في تعذّر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

يعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.#خليجي25 #أزرقنا_بيرقنا pic.twitter.com/9uKTbSugKq — KuwaitFA (@KuwaitFA) January 6, 2023

ونظراً لما حدث وتضامناً مع الشيخ نواف الأحمد، انسحب رئيس الاتحاد الكويتي والوفد المرافق له من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين عن التنظيم بالاحتجاج على هذه الأمور التنظيمية.

اعتذار عراقي رسمي

في المقابل، أعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال عن أسفه الشديد لخروج بعض الأمور التنظيمية في حفل افتتاح بطولة خليجي 25 عن الإطار الصحيح التي أدت الى ملابسات غادر بسببها ممثل أمير دولة الكويت استاد البصرة الدولي.

وقال بيان الاتحاد إنه يتقدّم “باعتذارٍ للوفدِ الكويتي لما واجهه من صعوبات في دخول ملعبِ جذع النخلة، وما نتجَ عنه من مغادرة ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة.

كما أبدى درجال أسفه الشديد لمشاهد التدافع الجماهيريّ التي حدثت أمام الملعبِ وداخل المقصورةِ الرئيسية، مؤكداً أن الاتحاد العراقي، وكذلك القائمين على تنظيمِ البطولة، سيضعان في الاعتبار ضرورةَ تلافي ما حدثَ لضمان ظهور العمليةِ التنظيميّةِ في أفضل صُورة.