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بعد سرقته وتمزيق بشته بالموس.. عضو الاتحاد الكويتي يكشف مصير محفظته (فيديو)

تم الاعتداء على عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالعزيز السمحان خلال الفوضى التي حدثت في افتتاح كأس الخليج

كتب خالد السعدي
الاعتداء على الوفد الكويتي بطولة كأس الخليج watanserb.com
عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالعزيز السمحان
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وطن – أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالعزيز السمحان، استعادته محفظته التي سُرقت منه خلال حالة الفوضى التي سادت خلال افتتاح بطولة كأس الخليج في العراق.

وقال السمحان في مقطع نشرته وسائل إعلام كويتية، إنه “استعاد محفظته المسروقة”، مشيدا بجهود قوات الأمن العراقي في ذلك الشأن.

أعلن السمحان عن ذلك، ردا على تساؤل وجهته له سيدة كانت تطمئن عليه بعد تعرضه لاعتداء خلال افتتاح البطولة.

سرقة عبدالعزيز السمحان

وكان عبدالعزيز السمحان، قد تعرض لاعتداءٍ بآلة حادة “موس”، خلال افتتاح بطولة كأس الخليج (خليجي 25) في المراسم.

وقال عضو الاتحاد الكويتي، إن الواقعة حدثت بسبب التدافع الذي حدث ناحية منصة استاد البصرة، الذي استضاف حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية.

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وأضاف أنّ التدافع استمر لنحو نصف ساعة، موضحاً أنّ أمواله سُرقت منه من جراء ذلك.

وأشار إلى أنّ اللص قطع الثوب بـ”الموس” لسرقة “المحفظة” الخاصة به، معقّباً: “الحمد لله على كل حال.. أنا أقدر هذا الأمر”، لكنّه تابع: “الشرطة والعساكر موجودين بكل مكان.. كيف يحدث هذا الأمر.. هذا شيء غريب”.

انسحاب ممثل أمير الكويت

وكان ممثل أمير دولة الكويت، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح، قد انسحب من حفل افتتاح البطولة، لعدم قدرته على الصعود لمنصة كبار الشخصيات.

شكوى الاتحاد الكويتي

واشتكى الاتحاد الكويتي لكرة القدم من سوء تنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة بالعراق، بعد حادثة التدافع.

وقال الاتحاد، إنّ فهد ناصر الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية وممثل الأمير الكويتي الذي قدم لحضور البطولة، انسحب مع الوفد المرافق له.

وذكر بيان للاتحاد، أنّه يُعرب عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبّب في تعذّر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونظراً لما حدث وتضامناً مع الشيخ نواف الأحمد، انسحب رئيس الاتحاد الكويتي والوفد المرافق له من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين عن التنظيم بالاحتجاج على هذه الأمور التنظيمية.

اعتذار عراقي رسمي

في المقابل، أعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال عن أسفه الشديد لخروج بعض الأمور التنظيمية في حفل افتتاح بطولة خليجي 25 عن الإطار الصحيح التي أدت الى ملابسات غادر بسببها ممثل أمير دولة الكويت استاد البصرة الدولي.

وقال بيان الاتحاد إنه يتقدّم “باعتذارٍ للوفدِ الكويتي لما واجهه من صعوبات في دخول ملعبِ جذع النخلة، وما نتجَ عنه من مغادرة ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة.

كما أبدى درجال أسفه الشديد لمشاهد التدافع الجماهيريّ التي حدثت أمام الملعبِ وداخل المقصورةِ الرئيسية، مؤكداً أن الاتحاد العراقي، وكذلك القائمين على تنظيمِ البطولة، سيضعان في الاعتبار ضرورةَ تلافي ما حدثَ لضمان ظهور العمليةِ التنظيميّةِ في أفضل صُورة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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