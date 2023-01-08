الأحد, يناير 8, 2023
الرئيسيةالهدهدأمر غريب في جنازة وديع جورج وسوف وهذا ما حدث للنعش (فيديو)
الهدهد

أمر غريب في جنازة وديع جورج وسوف وهذا ما حدث للنعش (فيديو)

وديع ابن جورج وسوف يواري الثرى في بلدة كفرون بمحافظة طرطوس الساحلية السورية بعد وفاته المفاجئة عقب عملية جراحية

كتب فهمي الورغمي
جنازة وديع جورج وسوف watanserb.com
جنازة وديع جورج وسوف
- Advertisement -

وطن- على أنعام “يوم الوداع” شيع الفنان السوري جورج وسوف، جنازة ابنه “وديع” بعد أيام من وفاته بسبب مضاعفات صحية لعملية جراحية أجراها مؤخرا، في لحظة وداع أثارت صدى واسعا لدى وسائل الإعلام العربية.

تشييع وديع جورج وسوف

والأحد، شُيع جثمان وديع وسوف، نجل المطرب السوري جورج وسوف، في بيروت على أنغام أيقونة والده الفنية “يوم الوداع”، وسط حضور جماهيري كبير من الوسط الفني في لبنان.

وقبل التوجه بالجثمان إلى مثواه الأخير، حضر جورج وسوف رفقة أبنائه صلاة الجنازة على نجله الراحل في كنيسة القديس نيقولا في العاصمة اللبنانية بيروت.

ظهر سلطان الطرب، خلال مراسم تأبين ابنه مرتديا نظارة سوداء، ووثقت لقطات مُصورة جورج وسوف وهو في حالة أقرب إلى الانهيار لما أصابه.

- Advertisement -

مع انتهاء لحظات التأبين داخل الكنيسة، خرج الجثمان ليوارى الثرى في بلدة كفرون بمحافظة طرطوس الساحلية السورية، لكن قبل وضعه داخل السيارة اشتغلت أغانٍ شهيرة لوالد وديع.

وظهر عدد من الحضور في موكب التشيبع وهم يرفعون النعش عاليا فوق أيديهم، و امتزجت أصوات الزغاريد مع أنغام “يوم الوداع” الحزينة” في مشهد سريالي وثقته عدسات وسائل الإعلام.

لحظات تشييع وديع وسوف بعيون السوشيال ميديا

أشعلت مشاهد اللحظة الأخيرة لجنازة وديع وسوف، نجل المطرب اللبناني جورج وسوف، موجة واسعة من الانتقادات عبر خلالها ناشطون عن استياءهم من مشاهدة تلك الصور.

حيث علق الناشط “طلحة أحمد” عبر حسابه الرسمي على تويتر بقوله “عجزت ان أفهم هذه العادة التي تنتشر مؤخرا … الموضوع ليس من مبدأ ديني فقط بل من الطبيعة البشرية، الأغاني والرقص في الجنازة، البكاء مع التصفيق والرقص !!.”

وتابع مستغربا: “ما هذا الخلل الذي يظهر فيه الشخص بكهذا مواقف؟”.

في حين قالت مغردة على تويتر بإسم “حبيبة عثمان” “عجيب أمرهم المسيحيون العرب ، يحملون النعش على أنغام الموسيقى ، أصبحت عادة عندهم مع أنها مخالفة لجميع الأديان”.

وأظهرت لقطات فيديو متداول حاملي النعش وهم يُلوحون به عاليا فوق الأعناق، في مشهد استنكره كثيرون مؤكدين أنه يتنافى كليا والحُرمة التي يجب أن يحظى بها الميت.

وقال آخر “بغض النظر عن موضوع الرقص والاغاني ليش يزيدون وجع الشخص.؟!!”.

وتابع: “موت الغاليين موجع جدا للقلب ولما يشغلون مثل هالكلمات بيزيد الوجع والحزن بالقلب أكثر”.

وفاة وديع جورج وسوف بسبب مضاعفات عملية تجميل

والسبت، كان جورج وسوف حاضرا في مأتم حاشد في كنيسة “القديس نيقولا” في الأشرفية شرق بيروت، حيث تواجدت شخصيات رسمية وسياسية وفنية ووجوه ثقافية وإعلامية من المناطق اللبنانية كافة لاستقبال التعازي في نجله رحل عن عمر الـ 39 عاما.

وظهر سلطان الطرب العربي لأول مرة بعد الإعلان عن وفاة ابنه وديع، فجر السبت، حزينا ومتعبا، وقد اعتلت مُحياه علامات الأسى واللوعة.

وتُوفي وديع وسوف، قبل أيام، نتيجة مضاعفات عملية جراحية أجراها مؤخرا، ذكرت تقارير أنها “ربط معدة” أدت إلى نتائج صحية مضرة تسببت بوفاته.

وديع وسوف، هو الابن الأكبر للفنان السوري من زوجته الأولى شاليمار، التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس بعد رفض عائلتها هذا الارتباط.

والأحد، حضر جورج وسوف في كنيسة نيقولا خلال مراسم تأبين ابنه مرتديا نظارة سوداء، رفقة ابنيه، حيث أقيمت صلاة الجمازة على شقيقهم.

وفي هذه الصلاة، ألقى شقيق الراحل، جورج وسوف جونيور كلمة مقتضبة قال فيها إن الراحل كان “خدوما وطيبا ويساعد الجميع”. وأضاف أن الحياة لم يعد لها معنى بعد رحيل شقيقه.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

وديع جورج وسوف.. عشق هذه الممثلة اللبنانية التي رفضها والده بسبب فرق السن والديانة!

حياتنا

عزاء وديع ابن جورج وسوف..نجوى كرم تحتضنه ونانسي عجرم منهارة (فيديو)

حياتنا

هيفاء وهبي تنفعل على الصحفيين بعزاء وديع جورج وسوف (فيديو)

حياتنا

ماذا فعلت أصالة حين علمت بوفاة وديع جورج وسوف؟ (شاهد)

حياتنا

أول ظهور لجورج وسوف بعد محاولة الأطباء تغييبه عن الوعي قسراً (شاهد)

حياتنا

جورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل وديع وأيمن زيدان يعطيه سر التجاوز (شاهد)

حياتنا

تصرف غير متوقع من أصالة لتتجنب مصافحة جورج وسوف في ليلة “تريو العربية” (شاهد)

حياتنا

جورج وسوف يثير القلق بظهور صادم من مطار القاهرة! (شاهد)

حياتنا

إلغاء حفل جورج وسوف في الإسكندرية لسبب أمني!

حياتنا

بعد طردهم محمد رمضان.. أهالي الاسكندرية يستقبلون حفل جورج وسوف بطريقة مُفاجئة!

حياتنا

جورج وسوف يغني لأول مرة بحضور ابنته “عيون” من طليقته القطرية! (فيديو)

حياتنا

عابد فهد وزوجته زينة اليازجي يُشعلان حفل جورج وسوف بوصلة رقص (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

17 غرفة وتكلفة فلكية.. أول صور لمقر إقامة رونالدو في السعودية (شاهد)

ملكة جمال كرواتيا تفضح لاعبين تحرشوا بها خلال مونديال قطر! (شاهد)

والد مصرية ذبحها زوجها وأخذ “سيلفي” مع جثتها كشف تفاصيل جديدة صادمة

خطأ بإسم السيسي على الهواء داخل الكنيسة يثير جدلا (فيديو)

خبراء السفر يحذرون..5 أشياء تجنبوا إرتدائها في المطار

منها الاستماع إلى الموسيقى.. 8 عادات نقوم بها يوميًا تضر بالدماغ وفقًا لعالم أعصاب أمريكي

سبب صادم وراء رفض والدة رونالدو زواجه من جورجينا رودريغز!

فضيحة موقع الأرشيف البريطاني حين لم يستطع التفريق بين كلمتي league و legion ..

5 حيوانات تستطيع أن تتنبأ بالطقس..تعرف عليها

لم يكن بيل غيتس لينجح لو لم يتخلص من هذه العادة السيئة..

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC