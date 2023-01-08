أمر غريب في جنازة وديع جورج وسوف وهذا ما حدث للنعش (فيديو)

- Advertisement -

وطن- على أنعام “يوم الوداع” شيع الفنان السوري جورج وسوف، جنازة ابنه “وديع” بعد أيام من وفاته بسبب مضاعفات صحية لعملية جراحية أجراها مؤخرا، في لحظة وداع أثارت صدى واسعا لدى وسائل الإعلام العربية.

تشييع وديع جورج وسوف

والأحد، شُيع جثمان وديع وسوف، نجل المطرب السوري جورج وسوف، في بيروت على أنغام أيقونة والده الفنية “يوم الوداع”، وسط حضور جماهيري كبير من الوسط الفني في لبنان.

تشييع وديع وسوف على أغاني أبوه جورج وسوف.. pic.twitter.com/xCnRTCWsP6 — Ivar (@ivarmm) January 8, 2023

وقبل التوجه بالجثمان إلى مثواه الأخير، حضر جورج وسوف رفقة أبنائه صلاة الجنازة على نجله الراحل في كنيسة القديس نيقولا في العاصمة اللبنانية بيروت.

ظهر سلطان الطرب، خلال مراسم تأبين ابنه مرتديا نظارة سوداء، ووثقت لقطات مُصورة جورج وسوف وهو في حالة أقرب إلى الانهيار لما أصابه.

مراسم تشييع #وديع_جورج_وسوف داخل كنيسة القديس نيقولاوس بـ #لبنان pic.twitter.com/l9rV22gUIr — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) January 8, 2023

- Advertisement -

مع انتهاء لحظات التأبين داخل الكنيسة، خرج الجثمان ليوارى الثرى في بلدة كفرون بمحافظة طرطوس الساحلية السورية، لكن قبل وضعه داخل السيارة اشتغلت أغانٍ شهيرة لوالد وديع.

وظهر عدد من الحضور في موكب التشيبع وهم يرفعون النعش عاليا فوق أيديهم، و امتزجت أصوات الزغاريد مع أنغام “يوم الوداع” الحزينة” في مشهد سريالي وثقته عدسات وسائل الإعلام.

تشييع جثمان وديع جورج وسوف من الكنيسة على أغنية "يوم الوداع".. #جورج_وسوف #وديع_جورج_وسوف pic.twitter.com/BnGQmCXlTn — Mariam Chehab (@MariamChehabb) January 8, 2023

لحظات تشييع وديع وسوف بعيون السوشيال ميديا

أشعلت مشاهد اللحظة الأخيرة لجنازة وديع وسوف، نجل المطرب اللبناني جورج وسوف، موجة واسعة من الانتقادات عبر خلالها ناشطون عن استياءهم من مشاهدة تلك الصور.

حيث علق الناشط “طلحة أحمد” عبر حسابه الرسمي على تويتر بقوله “عجزت ان أفهم هذه العادة التي تنتشر مؤخرا … الموضوع ليس من مبدأ ديني فقط بل من الطبيعة البشرية، الأغاني والرقص في الجنازة، البكاء مع التصفيق والرقص !!.”

وتابع مستغربا: “ما هذا الخلل الذي يظهر فيه الشخص بكهذا مواقف؟”.

عجزت ان افهم هذه العادة التي تنتشر مؤخرا … الموضوع ليس من مبدأ ديني فقط بل من الطبيعة البشرية

الاغاني والرقص في الجنازة ، البكاء مع التصفيق والرقص !! ما هذا الخلل الذي يظهر فيه الشخص بكهذا مواقف؟ https://t.co/tpllgx3UtQ — Talha Ahmad – طلحة أحمد (@TalhaAhmad81) January 8, 2023

في حين قالت مغردة على تويتر بإسم “حبيبة عثمان” “عجيب أمرهم المسيحيون العرب ، يحملون النعش على أنغام الموسيقى ، أصبحت عادة عندهم مع أنها مخالفة لجميع الأديان”.

عجيب أمرهم المسيحيون العرب ، يحملون النعش على أنغام الموسيقى ، أصبحت عادة عندهم مع أنها مخالفة لجميع الأديان — حَبِيبَه عُثْمَان (@HABIBA_OTHMEN) January 8, 2023

وأظهرت لقطات فيديو متداول حاملي النعش وهم يُلوحون به عاليا فوق الأعناق، في مشهد استنكره كثيرون مؤكدين أنه يتنافى كليا والحُرمة التي يجب أن يحظى بها الميت.

وين حرمت الميت في مثل هذا الموقف — ابو لمار (@meedoo1134) January 8, 2023

وقال آخر “بغض النظر عن موضوع الرقص والاغاني ليش يزيدون وجع الشخص.؟!!”.

وتابع: “موت الغاليين موجع جدا للقلب ولما يشغلون مثل هالكلمات بيزيد الوجع والحزن بالقلب أكثر”.

بغض النظر عن موضوع الرقص والاغاني

ليش يزيدون وجع الشخص.؟!!

موت الغاليين موجع جدا للقلب ولما يشغلون مثل هالكلمات بيزيد الوجع والحزن بالقلب اكثر 💔 — Hemo 🇮🇹 (@marfeb2022) January 8, 2023

وفاة وديع جورج وسوف بسبب مضاعفات عملية تجميل

والسبت، كان جورج وسوف حاضرا في مأتم حاشد في كنيسة “القديس نيقولا” في الأشرفية شرق بيروت، حيث تواجدت شخصيات رسمية وسياسية وفنية ووجوه ثقافية وإعلامية من المناطق اللبنانية كافة لاستقبال التعازي في نجله رحل عن عمر الـ 39 عاما.

وظهر سلطان الطرب العربي لأول مرة بعد الإعلان عن وفاة ابنه وديع، فجر السبت، حزينا ومتعبا، وقد اعتلت مُحياه علامات الأسى واللوعة.

وتُوفي وديع وسوف، قبل أيام، نتيجة مضاعفات عملية جراحية أجراها مؤخرا، ذكرت تقارير أنها “ربط معدة” أدت إلى نتائج صحية مضرة تسببت بوفاته.

وديع وسوف، هو الابن الأكبر للفنان السوري من زوجته الأولى شاليمار، التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس بعد رفض عائلتها هذا الارتباط.

والأحد، حضر جورج وسوف في كنيسة نيقولا خلال مراسم تأبين ابنه مرتديا نظارة سوداء، رفقة ابنيه، حيث أقيمت صلاة الجمازة على شقيقهم.

وفي هذه الصلاة، ألقى شقيق الراحل، جورج وسوف جونيور كلمة مقتضبة قال فيها إن الراحل كان “خدوما وطيبا ويساعد الجميع”. وأضاف أن الحياة لم يعد لها معنى بعد رحيل شقيقه.