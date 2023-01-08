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أفضل من افتتاح مونديال قطر.. عماني يشيد بتنظيم خلجيحي 25 (فيديو)

سلطنة عُمان فازت لأول مرة بكأس الخليج العربي عام 2009 وكانت مستضيفة تلك النسخة.

كتب فهمي الورغمي
عماني يشيد بتنظيم خلجيحي 25 watanserb.com
عماني يشيد بتنظيم خلجيحي 25
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وطن- تناقلت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لمشجع عماني يتحدث عن العرض الافتتاحي لمسابقة “خليجي 25” في البصرة، واعتبر أن الافتتاح الذي حدث في ستاد البصرة الدولي لا مثيل له، حتى أنه لا يُقارن بحفل افتتاح كأس العالم فيفا قطر 2022.

عماني يشيد بتنظيم خلجيحي 25

وشارك ناشطون مقطع فيديو للمشجع عماني وهو يتحدث عن إعجابه بحفل افتتاح خليجي 25 الذي أقيم في ستاد البصرة الدولي مساء، الجمعة.

وقال العماني إن “افتتاح بطولة خليجي في العراق أفضل من افتتاح مونديال قطر سواء جماهيريًا أو تنظيميًا”.

وعبر عن اعتزازه بما قدمته البصرة ومن ورائها العراق من عروض جميلة في هذه المسابقة الكروية الخليجية.

وقدمت البصرة- العراق حفل افتتاح “مبهر” لبطولة “خليجي 25“، على استاد جذع النخلة، مساء الجمعة 6 جانفي 2023، تضمن عروضا تاريخية وفنية.

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وأبهرت البصرة الضيوف بحفل افتتاح وصف “بالعالمي”، من قبل الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن تقنيات متطورة وفقرات جميلة.

افتتاح تاريخي لخليجي 25 في ستاد البصرة الدولي

وانطلق الافتتاح بشخصية سندباد، الذي رحب بالضيوف الخليجيين، ثم امتد لحضارات العراق، مثل الحضارة السومرية والبابلية، التي جسدها فنانون بملابسهم.

كما شهد الحفل مؤثرات بصرية، رسمت مجسمات تاريخية لحدائق بابل المعلقة وبوابة عشتار، وإنجازات الحضارات، ووضعتها وسط الملعب، بالنسبة للمشاهد.

وتم تقديم الدول المشاركة في البطولة، وعرض مجسمات “هولوغرام” لصروح في الدول المشاركة، مثل مجسم مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ومجسم أبراج الكويت.

عماني يغني للعراق من البصرة

إلى ذلك انتشر مقطع فيديو آخر، لرجل عماني يتغنى بالتنظيم الجميل الذي أبدته البصرة في خليجي 25.

وقال في بعض مقاطع أغنيته “ياعراق ترجع شي أكيد بحياتك”.

أثارت هذه المقاطع المصورة، موجة تفاعل كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقال البعض أن العراق سيبقى شامخا أبد الدهر، بتاريخه وكرم شعبه وقوة شخصيته، رغم ويلات الحروب الأهلية وتدهور المؤشرات الاقتصادية وغياب الرؤية السياسية.

في حين أشاد آخرون بالتنظيم المُحكم لخليجي 25 الذي لاشك يقف ورائه الاتحاد العراقي لكرة القدم.

البصرة تستضيف خليجي 25

وتستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج، التي انطلقت الجمعة 06 يناير/كانون الثاني وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه.

وتعد هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق هذه البطولة، بعد نسخة عام 1979، التي أقيمت في العاصمة بغداد.

وتنقسم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى مجموعتين؛ تضم الأولى العراق واليمن والسعودية وعمان، في حين تضم الثانية البحرين والكويت وقطر والإمارات.

ويتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

يشار أنه في كأس الخليج الـ 19 عام 2009 تمكنت سلطنة عمان مستضيفة تلك النسخة من الحصول على كأسها الأولى.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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