السبت, يناير 7, 2023
الرئيسيةالهدهدمفاجأة غير متوقعة بشأن فيديو تبول سلفاكير على نفسه ومصير المصور
الهدهد

مفاجأة غير متوقعة بشأن فيديو تبول سلفاكير على نفسه ومصير المصور

لقطات محرجة لرئيس جنوب السودان التقطت له قبل أسابيع تقود صحفيين للسجن

كتب خالد الأحمد
تبول سلفاكير watanserb.com
تبول سلفاكير
- Advertisement -

وطن- اعتقلت سلطات جنوب السودان، 6 صحفيين على خلفية تداول مقطع فيديو محرج للرئيس سلفاكير قبل أسابيع، بدا فيه وهو يتبول على نفسه أثناء عزف النشيد الوطني واستقبال ضيوف وقادة.

وانتشر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر الماضي، يظهر فيه سلفاكير وهو يبول على نفسه، خلال عزف النشيد الوطني في إحدى المناسبات.

وذكرت “منظمة مراقبة حرية الصحافة“، أن قوات الأمن في جنوب السودان احتجزت ستة صحفيين بسبب لقطات انتشرت على نحو واسع لرئيس البلاد وهو يتبول على نفسه.

وقالت لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك نقلا عن وسائل إعلام محلية ومصادر أخرى مطلعة في بيان مساء، الجمعة، إنّ الصحفيين المعتقلين هم مدير غرفة التحكم جوفال تومبي، وعامل الكاميرا والفني فيكتور لادو.

بالإضافة لمشغلي الكاميرات جوزيف أوليفر وجاكوب بنجامين، وعامل الكاميرا والفني مصطفى عثمان والفني شيربيك روبن.

- Advertisement -

وأوقف هؤلاء، الثلاثاء، على يد عناصر من جهاز الأمن الوطني.

وقالت اللجنة في بيان لها تعليقا على اعتقالهم: “إذا حصل خطأ مهني أو مخالفة يجب على السلطات التعامل مع الأمر بطريقة عادلة وشفافة ووفقاً للقانون”.

بينما قال وزير إعلام جنوب السودان مايكل ماكوي لـ”صوت أمريكا”، إنه يجب على الناس الانتظار لمعرفة سبب اعتقال الصحفيين.

ونقل راديو “تمازج” المستقل عن رئيس اتحاد الصحفيين في جنوب السودان “أويت باتريك” قوله إن مكتبه لا يزال يحقق في الأمر.

تبول سلفاكير على نفسه
تبول سلفاكير على نفسه

وقال: “تلقينا معلومات مماثلة وما زلنا نحقق”. وأضاف أنه اتصل بالعديد من المكاتب الحكومية بما في ذلك بعض المكاتب الأمنية ولكنه لم يحصل بعد على أي معلومات محددة حتى الآن.

وقال موثوكو مومو، ممثل لجنة حماية الصحافيين في إفريقيا جنوب الصحراء لراديو “تمازج”، إن هذه الاعتقالات تعكس “ميل قوات الأمن إلى اللجوء إلى الاعتقال التعسفي عندما يعتبر مسؤولون أن التغطية الإعلامية غير مناسبة”.

وأضاف: “على السلطات إطلاق سراح الصحافيين من دون شروط وضمان قدرتهم على العمل من دون التعرض للترهيب أو التهديد بالاعتقال، كما دعت نقابة صحافيي جنوب السودان إلى “نهاية سريعة” للتحقيقات مع الصحافيين.

وأشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية إلى أن الفيديو الذي تم نشره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، أثار تساؤلات حول صحة الرئيس البالغ من العمر 71 عامًا.

لكنه المشهد أثار أيضًا نقاشًا حادًا حول أخلاقيات نشر مثل هذه اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي والتنمر على مرض وكبار السن.

وحكم سلفاكير جنوب السودان منذ استقلاله في عام 2011، وهي فترة رئاسية شابها قتال مع مجموعة منشقة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة – مما أسفر عن مقتل مئات الآلاف وظهور العنف الجنسي وقمع المعارضة والفساد السياسي.

وكان جنوب السودان نال استقلاله عام 2011، لكنه غرق بعد عامين في حرب أهلية استمرت خمس سنوات بين الخصمين ريك مشار وسلفاكير، وخلفت قرابة 400 ألف قتيل وملايين النازحين.

وانتهت الحرب رسميًا في أيلول/سبتمبر 2018 باتفاق سلام ينص على مبدأ تقاسم السلطة. لكن هذا الاتفاق لم يُنفذ إلى حد كبير بعد أكثر من عامين من تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمت الرئيس سلفاكير وعدوه اللدود ريك مشار نائب الرئيس حاليا.

ولم تجر أي انتخابات في البلاد منذ تولي سلفاكير السلطة ، على الرغم من أنه من المقرر إجراء تصويت في عام 2024.

وتتهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قادة جنوب السودان بالحفاظ على الوضع الراهن وتأجيج العنف وقمع الحريات السياسية واختلاس الأموال العامة.

المصدريوتيوب، صحيفة "الغارديان" البريطانية، راديو تمازج، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
اقتصاد

السودان..تراجع سعر الدولار اليوم السبت 7 يناير 2022 بعد فترة استقرار

حياتنا

السودان..اغتصاب ابنة قيادي بلجنة إزالة التمكين المنحلة ذات الـ15 عاماً يثير موجة غضب

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 6 يناير 2023.. الجنون يضرب كل العملات

الهدهد

نهر النيل يبتلع طفلا سودانيا أراد الشرب منه وشقيقه يلقى نفس مصيره

الهدهد

تفاصيل مقتل شرطي سوداني على يد عصابة إجرامية بمخطط شيطاني

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 2 يناير 2023.. ارتفاع صادم لليورو

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022.. استقرار نادر

اقتصاد

السودان.. ارتفاع جديد في سعر الدولار والمنافسة تحتدم بين البنوك والسوق السوداء

الهدهد

بيان من السفارة الأمريكية في الخرطوم يبدد أحلام السودانيين.. ما القصة؟

اقتصاد

السودان.. ارتفاع غير متوقع لسعر الدولار الاثنين 26 ديسمبر والإسترليني يواصل الصعود

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الأحد 18 ديسمبر 2022.. تراجع الأخضر وارتفاع جنوني لليورو

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أهم 3 أسرار فرعونية حيرت العالم.. أعجزت العلماء ولا تفسير لها حتى الآن

تليسكوب جيمس ويب يهز نظريات تطور الكون بصور جديدة للفضاء

وصول كاظم الساهر إلى البصرة العراقية.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

المنتخب القطري يفوز على الكويت بالثنائية في خليجي 25 (شاهد)

تدريبات انفرادية عنيفة لرونالدو ولم يستجب لتعليمات رودي جارسيا (شاهد)

مترجم رونالدو الخاص في نادي النصر سوري ويتقن 8 لغات.. تعرف عليه

ضحك هستيري للسيسي على الهواء يفجر غضب المصريين.. لماذا؟ (فيديو)

فارسات سعوديات بملابس مثيرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (فيديو)

قبّلها حتّى تخّدر فمها .. من هي السيدة التي فقد الأمير هاري عذريته معها؟! (صور)

بعد تحدي الكعبة.. هلا رشدي تغني في المسجد النبوي وتجدد الجدل (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC