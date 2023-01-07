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مشاهدة مباراة قطر والكويت اليوم بث مباشر في كأس الخليج 25

منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 "خليجي 25"

كتب فارس أبو شيحة
مباراة قطر والكويت اليوم بث مباشر في كأس الخليج 25 watanserb.com
مباراة قطر والكويت اليوم بث مباشر في كأس الخليج 25
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وطن- مشاهدة مباراة قطر والكويت اليوم بث مباشر، في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 25 ” خليجي 25″، على ملعب ” نادي الميناء الأولمبي”.

وستنطلق صافرة بداية مباراة قطر والكويت، في منافسات بطولة خليجي 25 لدور المجموعات، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً. بتوقيت العاصمة القطرية “الدوحة”، والعراق، ودول الخليج العربي.

توقيت مشاهدة مباراة قطر والكويت اليوم

كما وستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات عند الساعة الثامنة والربع مساءً، ولكن بتوقيت مصر وفلسطين، فستكون في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الخامسة والربع مساءً.

تدريبات منتخب قطر
تدريبات منتخب قطر

مشاهدة مباراة قطر والكويت اليوم بث مباشر

وستبث مباراة قطر والكويت، في منافسات دور مجموعات كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25″، على قنوات “الكأس” و “بين سبورت” القطريتين المفتوحة بالمجان للجميع الجماهير العربية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وستنقل على وسائل الإعلام العراقية المحلية، وقنوات عربية خليجية كقنوات أبوظبي ودبي الرياضية.

ونرفق لكم متابعو “وطن” في كل مكان، روابط مشاهدة مباراة قطر والكويت اليوم بث مباشر في كأس الخليج 25، كما يلي: 

مشاهدة مباراة قطر والكويت اليوم بث مباشر يلا شوت (اضغط هنا) 

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معلق مباراة قطر والكويت في كأس الخليج 25

وسيعلق على مباراة قطر والكويت، في منافسات بطولة خليجي 25 “كأس الخليج 2023″، على قنوات أبو ظبي الرياضية، المعلق الإماراتي محمد الشامسي.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات بين سبورت المفتوحة، المعلق القطري يوسف سيف.

وكان منتخب الكويت الأكثر تتويجاً بالبطولة الخليجية برصيد 10 مرات، قد تلقى الخسارة. بهدف نظيف دون رد، أمام العراق في المباراة الودية الأسبوع المنصرم.

يُشار إلى منافسات كأس الخليج العربي 2023، التي تستضيفها دولة العراق، ستختتم فعالياتها في ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني على ملعب ” استاد البصرة” الدولي.

تدريبات منتخب الكويت
تدريبات منتخب الكويت
المصدروطن + صفحة منتخب الكويت + منتخب قطر + كأس الخليج 25
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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