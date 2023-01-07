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وطن- مشاهدة مباراة قطر والكويت اليوم بث مباشر، في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 25 ” خليجي 25″، على ملعب ” نادي الميناء الأولمبي”.

وستنطلق صافرة بداية مباراة قطر والكويت، في منافسات بطولة خليجي 25 لدور المجموعات، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً. بتوقيت العاصمة القطرية “الدوحة”، والعراق، ودول الخليج العربي.

توقيت مشاهدة مباراة قطر والكويت اليوم

كما وستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات عند الساعة الثامنة والربع مساءً، ولكن بتوقيت مصر وفلسطين، فستكون في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

العنابي من كل أنحاء العالم 🌎⏰ من وين بتشوفون منتخبنا ؟🤔#العنابي#خليجي_زين25 pic.twitter.com/jIUoBwhZuy — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 7, 2023

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الخامسة والربع مساءً.

مشاهدة مباراة قطر والكويت اليوم بث مباشر

وستبث مباراة قطر والكويت، في منافسات دور مجموعات كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25″، على قنوات “الكأس” و “بين سبورت” القطريتين المفتوحة بالمجان للجميع الجماهير العربية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وستنقل على وسائل الإعلام العراقية المحلية، وقنوات عربية خليجية كقنوات أبوظبي ودبي الرياضية.

ونرفق لكم متابعو “وطن” في كل مكان، روابط مشاهدة مباراة قطر والكويت اليوم بث مباشر في كأس الخليج 25، كما يلي:

معلق مباراة قطر والكويت في كأس الخليج 25

وسيعلق على مباراة قطر والكويت، في منافسات بطولة خليجي 25 “كأس الخليج 2023″، على قنوات أبو ظبي الرياضية، المعلق الإماراتي محمد الشامسي.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات بين سبورت المفتوحة، المعلق القطري يوسف سيف.

وكان منتخب الكويت الأكثر تتويجاً بالبطولة الخليجية برصيد 10 مرات، قد تلقى الخسارة. بهدف نظيف دون رد، أمام العراق في المباراة الودية الأسبوع المنصرم.

يتربع #منتخب_الكويت 🇰🇼 على عرش سجل أكثر المنتخبات الخليجية حصدًا للقب.. ورغم ذلك تبقى شهية الأزرق نهِمة لحصد لقب جديد؛ إذ لم يتوّج سوى ببطولة واحدة في 10 نسخٍ ماضية..#خليجي_زين25 pic.twitter.com/nCHtxuxLpu — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 7, 2023

يُشار إلى منافسات كأس الخليج العربي 2023، التي تستضيفها دولة العراق، ستختتم فعالياتها في ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني على ملعب ” استاد البصرة” الدولي.