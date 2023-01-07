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مسؤول كويتي بارز يتعرض للنشل في “خليجي 25” بالعراق (فيديو)

قام مجهولون بشق جيب دشداشة عبدالعزيز السمحان عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وسرقوا محفظته

كتب خالد الأحمد
مسؤول كويتي يتعرض للنشل watanserb.com
مسؤول كويتي يتعرض للنشل
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وطن- تعرض مسؤول كويتي رياضي للسرقة في وضح النهار، أثناء حفل افتتاح “خليجي 25” في النسخة الجديدة من البطولة التي يستضيفها العراق هذه المرة، حيث قام مجهول بشق جيبه بواسطة مشرط قبل أن يسرق محفظته.

وانطلقت، الجمعة، في مدينة البصرة النسخة 25 من كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي تستمر حتى 19 يناير/كانون الثاني الحالي، بمشاركة 8 منتخبات، وسط اهتمام رسمي وشعبي كبير بالبطولة، التي يستضيفها العراق للمرة الثانية بعد 44 عاما من استضافته الأولى.

تم نشله أثناء دخوله إلى منصة الجمهور

وروى عبد العزيز السمحان، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم في مقطع فديو متداول، أن لصوصاً شقوا جيب دشداشته بموس وسرقوا محفظته.

وعرض السمحان مكان شق جيبه لمراسل صحيفة “جريدتكم” الكويتية، وقال إن ذلك حدث أثناء التدافع الذي حصل في المنطقة من باب الاستاد إلى المنصة.

مضيفا أنه لم يشعر بنشل محفظته ولكنه بعد نصف ساعة من جلوسه على المنصة تلمس جانبه الأيسر فلم يجد المحفظة.

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ووجد شقاً كبيراً في دشداشته، وقال إن ذلك حصل رغم كثافة تواجد الأمن والحراسة والشرطة في كل مكان.

احتجاج وعودة إلى الفندق

وكشف عبد العزيز السمحان أنه مع مجموعة من أعضاء الوفد الكويتي، تركوا المنصة بعد عملهم بخبر عدم دخول الشيخ فهد ناصر الصباح ممثل أمير البلاد فانزعجوا وعادوا إلى الفندق.

وكانت قد انتشرت مقاطع فيديو تظهر اشتباكاً بالأيدي أثناء حفل افتتاح بطولة كأس الخليج “خليجي 25“، الجمعة، في مدينة البصرة العراقية.

واشتكى الاتحاد الكويتي لكرة القدم مما وصفه “سوء تنظيم” في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة بالعراق، بعد أن أثير جدل حول تدافع في منطقة كبار الشخصيات. “VIP”.

وأكد الاتحاد أن فهد ناصر الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية وممثل الأمير الكويتي الذي قدم لحضور البطولة انسحب مع الوفد المرافق له، وفقا لـ”بيان”.

وبدوره أعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونوّه الاتحاد إلى أنه نظراً لما حدث وتضامناً مع ممثل أمير البلاد فقد انسحب بدوره رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له من مراسم الافتتاح.

وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية، وتابع البيان أنه “حفاظاً على مكانة وأهمية البطولة ودعماً للأخوة الأشقاء فإن منتخب الكويت لكرة القدم سيستمر في المشاركة في فعاليات البطولة مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرارية المشاركة”.

وبدوره أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن أسفه الشديد لخروج بعض الأمور التنظيمية عن إطارها الصحيح في مراسم افتتاح فعاليات كاس خليجي 25 في مدينة البصرة.

وأبدى رئيس الاتحاد العراقي “عدنان درجال” عن أسقه الشديد لمشاهدة التدافع الجماهيري التي حدثت أمام الملعب وداخل المقصورة الرئيسية مؤكداً أن الاتحاد وكذلك القائمين على تنظيم البطولة سيضعان في الاعتبار ضرورة تلافي ما حدث لضمان ظهور العملية التنظيمية في أفضل صورة ابتداءا من مباريات اليوم الثاني للبطولة

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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