مسؤول كويتي بارز يتعرض للنشل في “خليجي 25” بالعراق (فيديو)

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وطن- تعرض مسؤول كويتي رياضي للسرقة في وضح النهار، أثناء حفل افتتاح “خليجي 25” في النسخة الجديدة من البطولة التي يستضيفها العراق هذه المرة، حيث قام مجهول بشق جيبه بواسطة مشرط قبل أن يسرق محفظته.

وانطلقت، الجمعة، في مدينة البصرة النسخة 25 من كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي تستمر حتى 19 يناير/كانون الثاني الحالي، بمشاركة 8 منتخبات، وسط اهتمام رسمي وشعبي كبير بالبطولة، التي يستضيفها العراق للمرة الثانية بعد 44 عاما من استضافته الأولى.

تم نشله أثناء دخوله إلى منصة الجمهور

وروى عبد العزيز السمحان، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم في مقطع فديو متداول، أن لصوصاً شقوا جيب دشداشته بموس وسرقوا محفظته.

وعرض السمحان مكان شق جيبه لمراسل صحيفة “جريدتكم” الكويتية، وقال إن ذلك حدث أثناء التدافع الذي حصل في المنطقة من باب الاستاد إلى المنصة.

عبدالعزيز السمحان عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم لـ"جريدتكم": شقوا جيب دشداشتي بموس وباقوا "بوكي"#الوفد_الكويتي#كاس_الخليج #خليجي_25 pic.twitter.com/L4Ci4h3oAf — جريدتكم (@ImeGrop) January 6, 2023

مضيفا أنه لم يشعر بنشل محفظته ولكنه بعد نصف ساعة من جلوسه على المنصة تلمس جانبه الأيسر فلم يجد المحفظة.

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ووجد شقاً كبيراً في دشداشته، وقال إن ذلك حصل رغم كثافة تواجد الأمن والحراسة والشرطة في كل مكان.

احتجاج وعودة إلى الفندق

وكشف عبد العزيز السمحان أنه مع مجموعة من أعضاء الوفد الكويتي، تركوا المنصة بعد عملهم بخبر عدم دخول الشيخ فهد ناصر الصباح ممثل أمير البلاد فانزعجوا وعادوا إلى الفندق.

وكانت قد انتشرت مقاطع فيديو تظهر اشتباكاً بالأيدي أثناء حفل افتتاح بطولة كأس الخليج “خليجي 25“، الجمعة، في مدينة البصرة العراقية.

واشتكى الاتحاد الكويتي لكرة القدم مما وصفه “سوء تنظيم” في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة بالعراق، بعد أن أثير جدل حول تدافع في منطقة كبار الشخصيات. “VIP”.

وأكد الاتحاد أن فهد ناصر الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية وممثل الأمير الكويتي الذي قدم لحضور البطولة انسحب مع الوفد المرافق له، وفقا لـ”بيان”.

وبدوره أعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونوّه الاتحاد إلى أنه نظراً لما حدث وتضامناً مع ممثل أمير البلاد فقد انسحب بدوره رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له من مراسم الافتتاح.

يعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.#خليجي25 #أزرقنا_بيرقنا pic.twitter.com/9uKTbSugKq — KuwaitFA (@KuwaitFA) January 6, 2023

وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية، وتابع البيان أنه “حفاظاً على مكانة وأهمية البطولة ودعماً للأخوة الأشقاء فإن منتخب الكويت لكرة القدم سيستمر في المشاركة في فعاليات البطولة مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرارية المشاركة”.

وبدوره أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن أسفه الشديد لخروج بعض الأمور التنظيمية عن إطارها الصحيح في مراسم افتتاح فعاليات كاس خليجي 25 في مدينة البصرة.

وأبدى رئيس الاتحاد العراقي “عدنان درجال” عن أسقه الشديد لمشاهدة التدافع الجماهيري التي حدثت أمام الملعب وداخل المقصورة الرئيسية مؤكداً أن الاتحاد وكذلك القائمين على تنظيم البطولة سيضعان في الاعتبار ضرورة تلافي ما حدث لضمان ظهور العملية التنظيمية في أفضل صورة ابتداءا من مباريات اليوم الثاني للبطولة