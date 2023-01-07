مترجم رونالدو الخاص في نادي النصر سوري ويتقن 8 لغات.. تعرف عليه

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وطن- بفضل اتقانه للعديد من اللغات العالمية تحول السوري ” محمود حنان” المتحدر من مدينة عفرين بريف حلب، إلى مترجم خاص للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في السعودية بعد انضمام رونالدو لنادي النصر السعودي.

ووقع كريستيانو رونالدو عقدا وصفه الكثيرون بالخرافي مع نادي النصر السعودي، مؤكداً أنه متحمس لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي الذي وصفه رونالدو بـ “التنافسي”.

ساهم في إيصال رسالة النجم البرتغالي إلى مسؤولي النادي

وظهر السوري، محمود حنان، برفقة رونالدو أثناء عقده للمؤتمر الصحفي الذي سبق تقديمه رسمياً لاعباً في نادي النصر السعودي، وساهم في إيصال رسالة النجم البرتغالي إلى مسؤولي النادي واللاعبين.

وقال محمود حنان، في تصريحاتٍ إعلامية، إنه فخور جداً بترجمة كلمات كريستيانو رونالدو في قاعة نادي النصر، والتعرف على أكبر نجم في العالم”.

السوري ابن مدينة #عفرين محمود حنان يصبح المترجم الخاص لرونالدو في ناديه السعودي

حنّان، يتكلّم 8 لغات pic.twitter.com/PeHqToJyD4 — Ayman Abdel Nour (@aabnour) January 6, 2023

ووفق وسائل إعلام متنوعة يمتلك المترجم “محمود” ذو الخمسين عاماً، خبرة طويلة في مجال الرياضة وله علاقة قوية بكرة القدم السعودية.

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وتم اختياره من قبل كريستيانو نظراً لإتقانه 8 لغات وهي الصربية والكرواتية والإنجليزية والبوسنية والإسبانية، والروسية والعربية إلى جانب لغته الأم الكوردية.

وبحسب موقع “روداو” الكردي ينحدر محمود حنان من قرية جبلية بناحية راجو في عفرين التابعة لروجآفا، والواقعة منذ 2019 تحت سيطرة فصائل سورية معارضة موالية لأنقرة.

وأضاف الموقع أن “حنان” انضم إلى نادي النصر السعودي عام 1999، وشارك مع السعودية في الترشح لكأس العالم 2002، وكأس الخليج 2015، وشارك كمترجم في كأس العالم للأندية مع نادي الاتحاد في جدة، الذي حقق دوري أبطال آسيا وكأس العرب.

كما فاز مع نادي النصر ثلاث مرات ببطولة الدوري السعودي فضلاً عن تحقيق لقب كأس السوبر السعودي لمرتين.

صديق للمدرب الفرنسي غارسيا

ولمحمود حنان تاريخ طويل مع نادي النصر ويتمتع بعلاقة ودية مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا وجميع اللاعبين، الذين يفضلون التعامل معه على وجه الدوام.

وقال محمود حنان للشبكة : “بصفتي كوردي، فأنا فخور جداً بترجمة كلمات كريستيانو رونالدو في قاعة النصر والتعرف على أكبر نجم في العالم”.

رونالدو تابع مباراة النصر مع الطائي من المدرجات

والجمع، أظهر مقطعَ فيديو متداول لحظة تفاعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع فوز فريقه النصر على الطائي في منافسات الدوري السعودي روشن، بهدفين نظيفين دون رد.

وتفاعل رونالدو بالتصفيق على هدف زميله البرازيلي تاليسكا الثاني، الذي حسم النقاط الثلاثة المهمة أمام منافسه الطائي، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “مرسول بارك”.

وحقّق فريق النصر السعودي الفوز على الطائي، في منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي روشن، بهدفين دون رد، من توقيع البرازيلي تاليسكا في الدقيقة الـ42 والـ47. ليحافظ بذلك على صدراة جدول الترتيب.

ووفق وسائل الإعلام السعودية، فإنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاماً)، تم إيقافه لمباراتين في منافسات الدوري السعودي روشن، على خلفية صفع هاتف أحد المشجعين في نادي إيفرتون الإنجليزي، مع فريقه السابق مانشستر يونايتد في شهر إبريل/نيسان القادم.