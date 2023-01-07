السبت, يناير 7, 2023
الرئيسيةحياتناشاكيرا.. حدث صادم وحزين يجبرها على تأجيل انتقالها إلى ميامي
حياتنا

شاكيرا.. حدث صادم وحزين يجبرها على تأجيل انتقالها إلى ميامي

سيتم تسجيل أغنية شاكيرا الجديدة في الأراضي الكاتالونية وربما تكون آخر أغنية تم تسجيلها في إسبانيا في الوقت الحالي

كتب رفيف عبدالله
شاكيرا.. حدث صادم وحزين يجبرها على تأجيل انتقالها إلى ميامي watanserb.com
شاكيرا
- Advertisement -

وطن– أكدت شاكيرا وبيكيه الانهيار النهائي لزواجهما الصيف الماضي، بعد 12 عامًا من العلاقة وطفلين معًا. قرر الزوجان الانفصال لأن لاعب كرة القدم لم يكن مخلصًا وخانها مع كلارا شيا ، وهي شابة كانت تعمل في شركته.

ضغط إعلامي

بعد أشهر من المفاوضات ، توصل شاكيرا وبيكيه في نوفمبر / تشرين الثاني إلى اتفاق بشأن حضانة الأطفال.

ستتولى شاكيرا مسؤولية ميلان وساشا اللذين ستذهب معهما للعيش في ميامي هربًا من الضغط الإعلامي الذي يتعرضان له حاليًا ، وهو السبب الرئيسي لقبول بيكيه للصفقة. بالإضافة إلى ذلك ، سيزورهم لاعب برشلونة السابق بشكل متكرر.

تمت تسوية كل شيء بالفعل وخططت الكولومبية للتحرك والانتقال. ومع ذلك ، فقد أُجبرت شاكيرا على تأجيل النقل بسبب الحالة الصحية الدقيقة لوالدها ويليام مبارك ، البالغ من العمر 91 عامًا.

وضع صحي معقد

خلال هذه الأشهر ، رأينا كيف قامت المغنية بتحميل مقاطع الفيديو والصور على انستجرام تظهر تطور ويليام والتمارين التي أجرتها معه لمساعدته.

شاكيرا تحتفل بعيد ميلاد والدها

على الرغم من أنه يبدو أنه كان يشعر بالتحسن بالفعل ، إلا أن حالته الصحية اليوم معقدة للغاية ونصحه الأطباء بعدم القيام بهذه الرحلة الطويلة.

- Advertisement -

بالنسبة لشاكيرا ، تأتي العائلة أولاً ، لذلك اتخذت المغنية قرارًا بتأجيل الانتقال إلى 22 يونيو ، وفقًا للصحفية لورا فا على بودكاست Mamarazzis.

طائرة طبية

كما ستستغل الفنانة هذا الوقت للبحث عن طائرة طبية جيدة تضمن سلامة والدها عند انتقالهما إلى ميامي.

سيعني هذا الحدث غير المتوقع تغييرًا في الخطط في روتين أطفال شاكيرا وبيكيه ، الذين سيستمرون في نفس المدرسة التي كانوا فيها حتى الآن . وحيث سينهون ، على الأرجح ، الدورة بالفعل.

أعمال جديدة

على العكس من ذلك ، هذا التأخير لا يؤثر على مشاريع عمل المطربة ، التي هي بالفعل في خضم تأليف أغانٍ جديدة والتحضير لجولتها العالمية الجديدة. سيتم تسجيل أغنيتها الجديدة في الأراضي الكاتالونية وربما تكون آخر أغنية تم تسجيلها في إسبانيا في الوقت الحالي.

سيتعين علينا الانتظار لنرى كيف تتقدم حالة ويليام الصحية ومعرفة متى يكون من الآمن انتقال العائلة إلى ميامي.

في غضون ذلك ، ستستمر المغنية في جعل حياتها في إسبانيا ، وبالتالي ، سيكون لدى بيكيه المزيد من الوقت لقضائه مع الأطفال قبل انتقالهم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

شاكيرا تودع 2022 برسالة صادمة لـ “بيكيه” (شاهد)

حياتنا

شاكيرا وبيكيه.. تغير غير متوقع في الأحداث سيُجبرها على هذا الأمر! (شاهد)

رياضة

أشهر 10 نجوم اعتزلوا كرة القدم في عام 2022 (صور)

حياتنا

شاكيرا في صحراء دبي بالزي الخليجي هرباً من بيكيه (شاهد)

حياتنا

شاكيرا.. لن تتخيل قيمة الأموال التي ستخسرها عائلة بيكيه بسببها انتقاماً لموقفهم من علاقة ابنهم الجديدة!

الهدهد

شاكيرا تتعاطف مع لاعب إيراني محكوم عليه بالإعدام بكلمات مؤثرة

حياتنا

لم تكن كلارا شيا.. مفاجأة حول هوية الفتاة التي كانت في منزل بيكيه قبل انفصاله عن شاكيرا!

حياتنا

انتشار صور لـ “كلارا شيا” في منزل بيكيه عندما كان لا يزال مع شاكيرا! (شاهد)

حياتنا

بحماس شديد.. هكذا هنأت شاكيرا المنتخب المغربي بفوزه

حياتنا

هل تفعل شاكيرا مع بيكيه ما فعلته شيرين مع حسام حبيب!؟

حياتنا

شاكيرا توجه رسالة حادة للجميع بعد الحديث عن ارتباطها برجل يصغرها بـ21 عاما!

حياتنا

بيكيه وعشيقته في صور صادمة .. غير قادرة على النظر الى وجهه! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موقع إسباني: سيرجيو راموس باع للسعودية حصاناً “مخصياً” عمره 15 عاماً بمبلغ ضخم

لحظة اعتداء الشرطة المصرية على طلبة كويتيين في الإسكندرية

تشكيلة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني

لماذا يهوي الجنيه المصري؟!

الاعتداء على عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي بآلة حادة وسرقته في خليجي 25 (شاهد)

وكالة يهودية تزعم: الخوف من إيران أجبر سلطنة عُمان على تجريم التطبيع مع إسرائيل!

شروط مبابي من أجل عودة المفاوضات مع ريال مدريد

مصر: أول تعليق لنقابة الموسيقيين تجاه مطربة أساءت التصرف أمام الكعبة

جورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل وديع وأيمن زيدان يعطيه سر التجاوز (شاهد)

رفض دعم المثليين في قطر.. تفاصيل مؤامرة أحيكت ضد كريم بنزيما داخل المنتخب (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC