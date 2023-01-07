شاكيرا.. حدث صادم وحزين يجبرها على تأجيل انتقالها إلى ميامي

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وطن– أكدت شاكيرا وبيكيه الانهيار النهائي لزواجهما الصيف الماضي، بعد 12 عامًا من العلاقة وطفلين معًا. قرر الزوجان الانفصال لأن لاعب كرة القدم لم يكن مخلصًا وخانها مع كلارا شيا ، وهي شابة كانت تعمل في شركته.

ضغط إعلامي

بعد أشهر من المفاوضات ، توصل شاكيرا وبيكيه في نوفمبر / تشرين الثاني إلى اتفاق بشأن حضانة الأطفال.

ستتولى شاكيرا مسؤولية ميلان وساشا اللذين ستذهب معهما للعيش في ميامي هربًا من الضغط الإعلامي الذي يتعرضان له حاليًا ، وهو السبب الرئيسي لقبول بيكيه للصفقة. بالإضافة إلى ذلك ، سيزورهم لاعب برشلونة السابق بشكل متكرر.

تمت تسوية كل شيء بالفعل وخططت الكولومبية للتحرك والانتقال. ومع ذلك ، فقد أُجبرت شاكيرا على تأجيل النقل بسبب الحالة الصحية الدقيقة لوالدها ويليام مبارك ، البالغ من العمر 91 عامًا.

وضع صحي معقد

خلال هذه الأشهر ، رأينا كيف قامت المغنية بتحميل مقاطع الفيديو والصور على انستجرام تظهر تطور ويليام والتمارين التي أجرتها معه لمساعدته.

على الرغم من أنه يبدو أنه كان يشعر بالتحسن بالفعل ، إلا أن حالته الصحية اليوم معقدة للغاية ونصحه الأطباء بعدم القيام بهذه الرحلة الطويلة.

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بالنسبة لشاكيرا ، تأتي العائلة أولاً ، لذلك اتخذت المغنية قرارًا بتأجيل الانتقال إلى 22 يونيو ، وفقًا للصحفية لورا فا على بودكاست Mamarazzis.

طائرة طبية

كما ستستغل الفنانة هذا الوقت للبحث عن طائرة طبية جيدة تضمن سلامة والدها عند انتقالهما إلى ميامي.

سيعني هذا الحدث غير المتوقع تغييرًا في الخطط في روتين أطفال شاكيرا وبيكيه ، الذين سيستمرون في نفس المدرسة التي كانوا فيها حتى الآن . وحيث سينهون ، على الأرجح ، الدورة بالفعل.

أعمال جديدة

على العكس من ذلك ، هذا التأخير لا يؤثر على مشاريع عمل المطربة ، التي هي بالفعل في خضم تأليف أغانٍ جديدة والتحضير لجولتها العالمية الجديدة. سيتم تسجيل أغنيتها الجديدة في الأراضي الكاتالونية وربما تكون آخر أغنية تم تسجيلها في إسبانيا في الوقت الحالي.

سيتعين علينا الانتظار لنرى كيف تتقدم حالة ويليام الصحية ومعرفة متى يكون من الآمن انتقال العائلة إلى ميامي.

في غضون ذلك ، ستستمر المغنية في جعل حياتها في إسبانيا ، وبالتالي ، سيكون لدى بيكيه المزيد من الوقت لقضائه مع الأطفال قبل انتقالهم.