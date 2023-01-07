حامل اللقب البحرين يفوز على الإمارات في خليجي 25 (شاهد)

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وطن- استهل حامل اللقب البحرين، مشواره في بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، بفوز ثمين على الإمارات بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “الميناء الأولمبي”.

وافتتح منتخب البحرين (الأحمر)، أولى أهداف المباراة داخل شباك منتخب الإمارات، في الدقيقة ال60. عن طريق كميل الأسود.

أهداف مباراة الإمارات والبحرين في خليجي 25

كما وعزز حامل اللقب البحرين التقدم في النتيجة بهدف ثاني، جاء عند الدقيقة ال77. من توقيع اللاعب جاسم آل الشيخ، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يسار حارس المنتخب الإماراتي خالد عيسى.

وقلص منتخب الإمارات النتيجة بهدف وحيد للفريق في المباراة. عند الدقيقة ال92 من الوقت البديل، عن طريق اللاعب البديل سبيستيان تيجالي.

تشكيلة منتخب البحرين ضد الإمارات

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ولعب المدرب البرتغالي هيليو سوزا المباراة أمام نظيره منتخب الإمارات (الأبيض)، بتشكيلة أساسية في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، كما يلي:

حراسة المرمى: سيد محمد جعفر.

دفاع التشكيلة: سيد رضا عيسى، أمين بن عدي، وليد الحيام، سيد ضياء سعيد.

خط الوسط: علي حرم، مهدي الحميدان، جاسم آل الشيخ، كميل الأسود، علي مدن.

مركز الهجوم: عبد الله يوسف (هلال).

تشكيلة منتخب الإمارات ضد البحرين

ودخل المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المباراة أمام حامل اللقب منتخب البحرين، بتشكيلة أساسية، في كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، كما يلي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

دفاع التشكيلة: أحمد جميل، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد إبراهيم.

خط الوسط: عبد الله رمضان، ماجد حسن، ماجد راشد.

كما وفي مركز الهجوم: كايو، علي صالح، حارب عبد الله.

وسيلتقي منتخب البحرين في الجولة الثانية في دور مجموعات بطولة خليجي 25، أمام العنابي القطري، الثلاثاء، كما وسيواجه منتخب الإمارات أمام الكويت في ذات اليوم.

ثنائية وأداء مُقنع للأحمر البحريني 🇧🇭 في افتتاح لقاءاته بـ #خليجي_زين25 🏆 pic.twitter.com/s2KELpQeIS — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 7, 2023

وبهذا الفوز تصدر منتخب البحرين المجموعة الثانية في بطولة خليجي 25، بثلاثة نقاط ثمينة، كما وتذيل منتخب الإمارات بخسارته الأولى في البطولة الخليجية في أدنى ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط.