السبت, يناير 7, 2023
الرئيسيةرياضةحامل اللقب البحرين يفوز على الإمارات في خليجي 25 (شاهد)
رياضة

حامل اللقب البحرين يفوز على الإمارات في خليجي 25 (شاهد)

منافسات دور مجموعات بطولة خليجي 25 العراق

كتب فارس أبو شيحة
أهداف البحرين والإمارات في خليجي 25 watanserb.com
أهداف البحرين والإمارات في خليجي 25
- Advertisement -

وطن- استهل حامل اللقب البحرين، مشواره في بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، بفوز ثمين على الإمارات بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “الميناء الأولمبي”.

وافتتح منتخب البحرين (الأحمر)، أولى أهداف المباراة داخل شباك منتخب الإمارات، في الدقيقة ال60. عن طريق كميل الأسود.

أهداف مباراة الإمارات والبحرين في خليجي 25

كما وعزز حامل اللقب البحرين التقدم في النتيجة بهدف ثاني، جاء عند الدقيقة ال77. من توقيع اللاعب جاسم آل الشيخ، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يسار حارس المنتخب الإماراتي خالد عيسى.

وقلص منتخب الإمارات النتيجة بهدف وحيد للفريق في المباراة. عند الدقيقة ال92 من الوقت البديل، عن طريق اللاعب البديل سبيستيان تيجالي.

تشكيلة منتخب البحرين ضد الإمارات

- Advertisement -

ولعب المدرب البرتغالي هيليو سوزا المباراة أمام نظيره منتخب الإمارات (الأبيض)، بتشكيلة أساسية في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، كما يلي:

حراسة المرمى: سيد محمد جعفر.

دفاع التشكيلة: سيد رضا عيسى، أمين بن عدي، وليد الحيام، سيد ضياء سعيد.

أهداف مباراة البحرين والإمارات في خليجي 25
أهداف مباراة البحرين والإمارات في خليجي 25

 

خط الوسط: علي حرم، مهدي الحميدان، جاسم آل الشيخ، كميل الأسود، علي مدن.

مركز الهجوم: عبد الله يوسف (هلال).

تشكيلة منتخب الإمارات ضد البحرين

ودخل المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المباراة أمام حامل اللقب منتخب البحرين، بتشكيلة أساسية، في كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، كما يلي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

دفاع التشكيلة: أحمد جميل، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد إبراهيم.

مباراة البحرين والإمارات في خليجي 25
مباراة البحرين والإمارات في خليجي 25

خط الوسط: عبد الله رمضان، ماجد حسن، ماجد راشد.

كما وفي مركز الهجوم: كايو، علي صالح، حارب عبد الله.

وسيلتقي منتخب البحرين في الجولة الثانية في دور مجموعات بطولة خليجي 25، أمام العنابي القطري، الثلاثاء، كما وسيواجه منتخب الإمارات أمام الكويت في ذات اليوم.

وبهذا الفوز تصدر منتخب البحرين المجموعة الثانية في بطولة خليجي 25، بثلاثة نقاط ثمينة، كما وتذيل منتخب الإمارات بخسارته الأولى في البطولة الخليجية في أدنى ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط.

المصدروطن + الكأس + كأس الخليج 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

قناة إماراتية تكشف عن فضيحة جديدة جرت مع بعثة الكويت في خليجي 25 بالعراق

رياضة

مشاهدة مباراة قطر والكويت اليوم بث مباشر في كأس الخليج 25

رياضة

شاهد مباراة الإمارات والبحرين بث مباشر اليوم يلا شوت في خليجي 25

الهدهد

الاعتداء على عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي بآلة حادة وسرقته في خليجي 25 (شاهد)

الهدهد

انسحاب الوفد الكويتي من خليجي 25.. شيخ قطري يثير جدلا بتعليقه على الحادثة

رياضة

السعودية تفوز على اليمن في مستهل مشوارها ببطولة خليجي 25 (فيديو)

الهدهد

شاهد عيان يتحدث عن التدافع في منصة كبار الشخصيات في ستاد البصرة.. ماعلاقة الوفد الكويتي ؟

رياضة

شاهد مباراة السعودية واليمن بث مباشر اليوم في خليجي 25

تقارير

العراق تعود إلى الواجهة الرياضية بقوة في افتتاح كأس الخليج 25 (شاهد)

رياضة

بث مباشر مباراة العراق وعمان اليوم يلا شوت في خليجي 25

رياضة

بث مباشر حفل افتتاح كأس الخليج 2023 العراق

رياضة

تشكيلة منتخب قطر والكويت في منافسات كأس الخليج 2023

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هيفاء وهبي تنفعل على الصحفيين بعزاء وديع جورج وسوف (فيديو)

كيف يمكن أن يساعدك النقر على الإبط 49 مرة في اليوم على إزالة السموم من الكبد؟

ظهور فتاة متبرجة بدون حجاب أمام الكعبة يفجر الغضب.. ما حقيقة الأمر؟

مواجهات صعبة منتظرة .. قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16

فيما يلي أكثر ثلاثة أوقات توترًا في حياة المرأة بحسب العلم:

علاء مبارك يصفع إبراهيم عيسى بسبب تصريحات “خطيرة”.. ما القصة؟

قناة إماراتية تكشف عن فضيحة جديدة جرت مع بعثة الكويت في خليجي 25 بالعراق

مشاهدة مباراة قطر والكويت اليوم بث مباشر في كأس الخليج 25

ماذا فعلت أصالة حين علمت بوفاة وديع جورج وسوف؟ (شاهد)

لماذا غادر رونالدو ملعب مباراة النصر والطائي بين الشوطين؟ (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC