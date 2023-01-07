السبت, يناير 7, 2023
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جبال مكة وظاهرة غريبة.. اكتست بالأخضر ونشطاء ربطوها بنبوءة النبي

ظهرت جبال مكة المكرمة وقد اكتست باللون الأخضر بعد نمو العشب والنباتات فيها بشكل مكثف بسبب كميات الأمطار الضخمة التي هطلت مؤخرا

كتب باسل النجار
جبال مكة watanserb.com
جبال مكة
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وطن- انتشرت على نطاق واسع في السعودية صورا نشرتها حسابات سعودية حكومية، توثق جبال مكة وقد غُطت برداء عشبي أخضر في مشهد بديع ومبهر وظاهرة نادرة في هذه المنطقة القاحلة.

جبال مكة تكتسي بالأخضر

إمارة مكة المكرمة نشرت عبر حسابها الرسمي والموثق بتويتر مقطع فيديو، أظهر الجبال والسهول في مكة المكرمة، وقد اكتسى معظمها بلون أخضر من العشب والنبات الذي نمى فيها.

وعلقت الإمارة التي تقع الجبال فيها على هذا المشهد بالقول:”جبال مكة تكتسي الخَضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخرا.”

كما نشر حساب “أمانة العاصمة المقدسة” الرسمي على “تويتر” هو الآخر صورا ضمن وسم بعنوان “بيئتنا مسؤوليتنا”، أظهرت بساطا أخضرا يغطي مساحات واسعة في المنطقة.

وحدد الحساب موقع تصوير هذه المشاهد تحديدا في موقع “عين شمس” بمكة وبكاميرا “هلا الحربي”.

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جبال مكة تكتسي بالأخضر
جبال مكة تكتسي بالأخضر
جبال مكة تكتسي بالأخضر
جبال مكة تكتسي بالأخضر
جبال مكة تكتسي بالأخضر
جبال مكة تكتسي بالأخضر

الصور والمقاطع التي قوبلت بتفاعل واسع من قبل السعوديين وغيرهم من النشطاء العرب، الذين أشادوا بجمال المشهد وروعة وقدرة الخالق العظيم.

البعض ربط ما يحدث في جبال مكة بنبوءة النبي عن القيامة

وذهب آخرون في تعليقاتهم على مشاهد اكتساء جبال مكة بالبساط العشبي الأخضر، إلى ربط هذه الظاهرة بأحاديث نبوية ونبوءة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأرض العرب.

حيث ذكر هؤلاء بحديث النبي الكريم الذي ورد في صحيح مسلم، ويتحدث عن أن الساعة لا تقوم “حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً”، والمروج هي الجنات والبساتين الخضراء.

وذلك في إشارة منهم إلى أن هذا المشهد ربما يكون علامة على اقتراب القيامة، حسب قولهم.

وكتب أحد النشطاء في هذا السياق:”هذا الفيديو من جبال مكة المكرمة بعد الأمطار التي هطلت مؤخرا.”

وتابع معلقا:”الفيديو مخيف لمن يعقل! صدق رسول الله ﷺ:(لا تقومُ السَّاعةُ حتى تعودَ أرضُ العرَبِ مُروجًا وأنهارًا)”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد شهدت خلال الأيام الماضية، سقوط أمطار غزيرة بكميات ضخمة تحولت إلى سيول جارفة وأضرت بالأرواح والممتلكات في بعض الأماكن.

سبقها ظاهرة سيول الربع الخالي قبل 4 أشهر

جدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي شهدت المملكة العربية السعودية ظاهرة نادرة أيضا في صحراء الربع الخالي.

ووقتها وثق سعوديون عبر مقاطع فيديو نشروها على مواقع التواصل، جريان السيول بشكل كبير في صحراء الربع الخالي، في ظاهرة نادرة تحدث لأول مرة.

وتحولت الصحراء الجرداء القاحلة وقتها لواحة في مشهد غير معتاد، بعد خروج المياه بكميات كبيرة من باطن الأرض.

وعبر العديد من مرتادي مواقع التواصل في هذا التوقيت عن اندهاشهم من هذا الأمر، متسائلين عن سبب هذا التغير الكبير وتحول “الربع الخالي” لواحة خضراء وتكون بحيرات به في مشهد غير مسبوق.

جدير بالذكر أن صحراء الربع الخالي، تبلغ مساحتها حوالي 430,000 كيلو متر مربع. وتمثل هذه الصحراء 67,7% من مجمل التجمعات الرملية في السعودية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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