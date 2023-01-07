جبال مكة وظاهرة غريبة.. اكتست بالأخضر ونشطاء ربطوها بنبوءة النبي

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وطن- انتشرت على نطاق واسع في السعودية صورا نشرتها حسابات سعودية حكومية، توثق جبال مكة وقد غُطت برداء عشبي أخضر في مشهد بديع ومبهر وظاهرة نادرة في هذه المنطقة القاحلة.

جبال مكة تكتسي بالأخضر

إمارة مكة المكرمة نشرت عبر حسابها الرسمي والموثق بتويتر مقطع فيديو، أظهر الجبال والسهول في مكة المكرمة، وقد اكتسى معظمها بلون أخضر من العشب والنبات الذي نمى فيها.

وعلقت الإمارة التي تقع الجبال فيها على هذا المشهد بالقول:”جبال مكة تكتسي الخَضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخرا.”

#فيديو🎥

جبال #مكة تكتسي الخَضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخراً

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تصوير: عبدالإله السلمي pic.twitter.com/finS66zJXb — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 7, 2023

كما نشر حساب “أمانة العاصمة المقدسة” الرسمي على “تويتر” هو الآخر صورا ضمن وسم بعنوان “بيئتنا مسؤوليتنا”، أظهرت بساطا أخضرا يغطي مساحات واسعة في المنطقة.

وحدد الحساب موقع تصوير هذه المشاهد تحديدا في موقع “عين شمس” بمكة وبكاميرا “هلا الحربي”.

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الصور والمقاطع التي قوبلت بتفاعل واسع من قبل السعوديين وغيرهم من النشطاء العرب، الذين أشادوا بجمال المشهد وروعة وقدرة الخالق العظيم.

البعض ربط ما يحدث في جبال مكة بنبوءة النبي عن القيامة

وذهب آخرون في تعليقاتهم على مشاهد اكتساء جبال مكة بالبساط العشبي الأخضر، إلى ربط هذه الظاهرة بأحاديث نبوية ونبوءة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأرض العرب.

حيث ذكر هؤلاء بحديث النبي الكريم الذي ورد في صحيح مسلم، ويتحدث عن أن الساعة لا تقوم “حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً”، والمروج هي الجنات والبساتين الخضراء.

وذلك في إشارة منهم إلى أن هذا المشهد ربما يكون علامة على اقتراب القيامة، حسب قولهم.

هذا الفيديو من جبال #مكة_المكرمة بعد الامطار التي هطلت مؤخرا.

الفيديو مخيف لـمن يعقل ! صدق رسول الله ﷺ :

(لا تقومُ السَّاعةُ حتى تعودَ أرضُ العرَبِ مُروجًا وأنهارًا) pic.twitter.com/27kqKhckZR — جهاد غاضب (@jihadanjry) January 7, 2023

وكتب أحد النشطاء في هذا السياق:”هذا الفيديو من جبال مكة المكرمة بعد الأمطار التي هطلت مؤخرا.”

وتابع معلقا:”الفيديو مخيف لمن يعقل! صدق رسول الله ﷺ:(لا تقومُ السَّاعةُ حتى تعودَ أرضُ العرَبِ مُروجًا وأنهارًا)”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد شهدت خلال الأيام الماضية، سقوط أمطار غزيرة بكميات ضخمة تحولت إلى سيول جارفة وأضرت بالأرواح والممتلكات في بعض الأماكن.

سبقها ظاهرة سيول الربع الخالي قبل 4 أشهر

جدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي شهدت المملكة العربية السعودية ظاهرة نادرة أيضا في صحراء الربع الخالي.

ووقتها وثق سعوديون عبر مقاطع فيديو نشروها على مواقع التواصل، جريان السيول بشكل كبير في صحراء الربع الخالي، في ظاهرة نادرة تحدث لأول مرة.

مشهد غير مألوف.. سيل جراء الأمطار في نفود الدحي بصحراء #الربع_الخالي في المملكة العربية #السعودية pic.twitter.com/nicKJEZkAk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 17, 2022

وتحولت الصحراء الجرداء القاحلة وقتها لواحة في مشهد غير معتاد، بعد خروج المياه بكميات كبيرة من باطن الأرض.

وعبر العديد من مرتادي مواقع التواصل في هذا التوقيت عن اندهاشهم من هذا الأمر، متسائلين عن سبب هذا التغير الكبير وتحول “الربع الخالي” لواحة خضراء وتكون بحيرات به في مشهد غير مسبوق.

صحراء الربع الخالي تتحول إلى بحيرات . في صحيح مسلم عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَقُوم السَّاعَة حَتى يَكثر المال وَيفيض حَتى يخرج الرجل بِزكاة مَاله فلا يجد أحدًا يَقبلها منه وَحتى تَعود أَرض العرب مروجًا وأنهارًا )#أمطار#الربع_الخالي#منظر pic.twitter.com/2W9AlTQ2Xp — ( أبو حمزة – philosopher ) (@TALEBAALM) August 15, 2022

جدير بالذكر أن صحراء الربع الخالي، تبلغ مساحتها حوالي 430,000 كيلو متر مربع. وتمثل هذه الصحراء 67,7% من مجمل التجمعات الرملية في السعودية.