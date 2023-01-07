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تليسكوب جيمس ويب يهز نظريات تطور الكون بصور جديدة للفضاء

الصور كشفت عن سيناريو جديد لكيفية تشكل مجرات شابة تشبه مجرة "درب التبانة" التي تنتمي إليها المجموعة الشمسية

كتب باسل النجار
تليسكوب جيمس ويب watanserb.com
تليسكوب جيمس ويب
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وطن- ساعد تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي التابع لوكالة ناسا، علماء الفلك في اكتشاف مجرات تشبه درب التبانة يرجع تاريخها إلى بلايين السنين.

جيمس ويب يرسل صورا جديدة من الفضاء

ويقول باحثون ، بما في ذلك نظريات لعلماء من جامعة “تكساس” في “أوستن”، إن اكتشاف هذه المجرات الشابة – التي تحتوي على قضبان نجمية وخصائص مطولة للنجوم الممتدة من مراكز المجرات إلى أقراصها الخارجية – يمكن أن تساعد في تحسين النظريات حول تطور الكون.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية فإن تليسكوب “جيمس ويب” التقط صورا جديدة لمجرات شابة عمرها مليارات السنوات تشبه “درب التبانة”، التي تحمل اسما آخر هو “الطريق اللبني”.

وتساعد هذه الصور المذهلة الجديدة لتليسكوب “جيمس ويب” في تنقيح النظريات حول تطور الكون، بحسب التقرير.

تليسكوب جيمس ويب يهز نظريات تطور الكون بصور جديدة للفضاء
تليسكوب جيمس ويب يهز نظريات تطور الكون بصور جديدة للفضاء

القضبان النجمية المرصودة في الصور الفضائية بشكل أوضح، يقول العلماء إنها تؤدي دورا محوريا في تطور المجرات عن طريق ضخ الغاز في مناطقها المركزية والمساهمة في تكوين النجوم، بحسب دراسة منشور في دورية “The Astrophysical Journal Letters”.

ويقول الباحثون إن الاكتشاف الأخير كان ممكنًا بفضل المرآة الأكبر في تليسكوب “جيمس ويب”، التي تمنحها قدرة أكبر على جمع الضوء، مما يسمح لها برؤية المزيد وبدقة أعلى.

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وقام الباحثون أيضا بحسب “الإندبندت” بمراجعة “مئات المجرات” بصريًا، بحثًا عن تلك التي يبدو أنها تحتوي على قضبان – مما ساعد في تضييق القائمة إلى بضع عشرات لتحليلها بمقاربات أكثر كثافة.

وتسلط الدراسة الضوء على العديد من المجرات الحلزونية الضلعية التي يعود عمرها إلى 8 مليارات سنة. وكانت دراسات سابقة أشارت إلى وجود هذا النوع من المجرات.

الدراسة الجديدة يقول الباحثون فيها إن الصور التي جمعها التلسكوب السابق “هابل”، لم تسبق أن كشفت السمات النجمية لهذه المجرات.

وعلى سبيل المثال، ثمة مجرة ضلعية يطلق عليها اسم “EGS-23205” ، كانت الصور التي التقطت لها عبر “هابل” تظهر أنها أكبر بقليل من “علامة على قرص صلب”.

لكن الصور التي جمعها التلسكوب الجديد “جيمس ويب“، تظهر أنها مجرة حلزونية جميلة مع وجود قضبان نجمية واضحة”.

نظريات تطور الكون

وفي هذا السياق قالت عالمة الفلك في جامعة “أوستن” والمؤلفة المشاركة في الدراسة، شاردا جوغي: “إن القضبان بالكاد كانت مشاهدة في بيانات هابل، ظهرت للتو في صور جيمس ويب، مما يظهر القدرات الهائلة للتلسكوب في إظهار البنية الأساسية للمجرات”.

عالمة الفلك الشهيرة أضافت أن “القضبان النجمية تساعد في حل مشكلة سلاسل التوريد في المجرات، وتماما مثلما نحتاج إلى جلب المواد الأولية من الميناء إلى المصانع لصنع منتجات جديدة.”

وتعمل القضبان النجمية بحسب “جوغي”، على نقل الغاز في المنطقة المركزية عندما يتحول الغاز إلى نجوم جديدة في معدل يتراوح بين 10- 100 مرة أكثر من بقية المجرة.

ويقول العلماء إن الاكتشاف الجديد بشأن القضبان النجمية خلال الفترة المبكرة للكون “ستهز” سيناريوهات تطور المجرات.

عالمة الفلك في جامعة “أوستن” والمؤلفة المشاركة في الدراسة، قالت أيضا إن هناك سيناريو جديدا لتطور المجرات.

وهو بحسبها “أن القضبان هي التي سرّعت من إنتاج النجوم في العصور المبكرة.”

المصدرصحيفة "إندبندنت" البريطانية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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