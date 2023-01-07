السبت, يناير 7, 2023
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بعد تحدي الكعبة.. هلا رشدي تغني في المسجد النبوي وتجدد الجدل (فيديو)

هلا رشدي أصرت على إثارة الجدل ونشرت فيديو جديد من المسجد النبوي بعد تحدي التيك توك مع ابنها أمام الكعبة بالمسجد الحرام

كتب خالد الأحمد
هلا رشدي watanserb.com
هلا رشدي
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وطن- أثارت الفنانة المصرية هلا رشدي، جدلاً واسعاً بعد تداول مقطع فيديو لها وهو تغني داخل المسجد الحرام أثناء أدائها لمناسك العمرة.

ونشرت الفنانة المثيرة للجدل في البداية مجموعة من الصور لها بصحبة ابنها بالقرب من الكعبة المشرفة وعلقت عليها: “حبيبي يا معز .. قعد ساعات طويلة وما اشتكاش وكان بينزل كل يوم يصلي كل الصلوات ويسمع القرآن والذكر”.

أول مرة أثارت الجدل رفقة ابنها

وتابعت :”قلت اتصور معاه كام صوره، وألعب معاه شوية، وتخيلت ساعتها سيدنا النبي، وهوه بيلاعب أحفاده الحسن والحسين وهمه بينطوا على ظهره وهو ساجد وما كانش يرفع رأسه من السجود، إلا لما يخلصوا لعب.”

واختتمت الفنانة المصرية: “اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله .. تم بحمد الله توثيق ذكرى السعادة والطمأنينة في حضن الحرم”.

وقوبلت الصور والتعليق بسخط وهجوم واسعين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

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ولكنها تجاهلت الهجوم الذى تعرضت له وقررت أن تنشر صورة جديدة مع ابنها من أمام الكعبة، وعلقت هلا على الصورة قائلة “يا رب يبارك في اولادكم ويقر أعينكم بهم ويجعلهم لكم خير سند ويحفظهم من كل الأمراض والأسقام ويبعد عنهم كل شر الدنيا ويستخدمهم ولا يستبدلهم ويصنعوا على عين الله وينبتهم نباتاً حسناً”.

هلا رشدي تستفز جمهورها مجددا وتغني أمام المسجد النبوي

غير أن أكثر ما أثار الجدل هو مقطع فيديو نشرته الفنانة “هلا رشدي” أمام المسجد النبوي وهي تغني في ساحة الحرم النبوي وتنشد أغنية” رقت عيناي شوقاً”.

وأثار غناء هلا رشدي في المسجد النبوي، حالة من الجدل بين مدافع عنها وبين من هاجمها، وأكد نشطاء أن استخدام برنامج “تيك توك” لا يتناسب مع أداء فريضة العمرة.

فيما استنكر آخرون عدم احترامها لهيبة الكعبة المشرفة وقدسيتها، حسب وصفهم.

وعقبت “داليا” مدافعة عن الفنانة المصرية: “الفيديو ده للفنانة المصرية هلا رشدي مع ابنها قدام الكعبة والناس زعلانه عليها وعاملين تريند وهجوم قوي.. وانا من رأيي ان الفيديو عادي يعني فيها ايه لما تتصور مع ابنها قدام الكعبة”.

وعلق آخر بنبرة تهكم: “ملقتيش مكان غير الحرم تعملي فيه الهبل دا، احترام الكعبة هيبتها فين.”

واستدرك: “الناس اتجننت بالسوشيال ميديا، هو أنتي ازاي كدا بجد، فيديو صعب جدا ومش معنى إن النبي كان بيلاعب أحفاده أن يبقى في استهتار زي اللي في الصورة دي”.

بينما ردت “لبنى احمد صبيح” :”الفيديو بتاع هلا رشدي وابنها عادي جداً مش حرام ولا عيب ليه الهجوم عليها بالشكل ده”.

نقابة الموسيقيين ترد

وفي أول رد رسمي أعلنت نقابة الموسيقيين عن استيائها مما فعلته هلا رشدى، وقال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية في تصريح صحفي إن “المطربة هلا رشدي، ليست عضوًا بالنقابة، ولكنها تقدم حفلات في ساقية الصاوي ونحن متعاقدون معهم بشكل سنوي مقابل تحصيل نسبة من رسوم الحفلات التي تقيمها الساقية التي ترعى المواهب الصاعدة.”

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” على قناة “الحدث اليوم”: “نشرها مقطع فيديو مع ابنها في الكعبة ومشاركتها في تحدي التيك توك أمر يرفضه العالم الإسلامي كله، فلكل مقام مقال.”

وشدد أنه يجب عليها “أن تراعي تصرفاتها.. خانتها الخبرة، وتصرفها أمام الكعبة غير مقبول ومرفوض من الجميع.”

وعلق عبد الله الشيخ :” مش مكان تيك توك ده يا شيخة اتقي الله واعرفي قيمة المكان ده بدل ما تحمدي ربنا أنه أنعم عليكي بزيارة المكان ده”.

الجدير بالذكر أن هلا رشدي شاركت في الموسم الرمضاني 2022 كممثلة لأول مرة، من خلال مسلسل “مكتوب عليا”، من بطولة أكرم حسني، وعمرو عبد الجليل، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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