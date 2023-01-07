السعودية وقطر في الصدارة .. ترتيب مجموعات كأس الخليج 2023

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وطن- تصدرت منتخبي السعودية وقطر ترتيب مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، بعد نهاية منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وشهدت منافسات الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، فوز منتخب السعودية (الصقور الخصر) على اليمن بهدفين نظيفين دون رد.

أبرز نتائج مباريات دور مجموعات كأس الخليج 2023 الجولة الأولى

كما وتلقى منتخب الكويت (الأزرق)، الأكثر تتويجاً بالبطولة الخليجية في تاريخ مسيرته. ب10 ألقاب، أمام نظيره المنتخب القطري (العنابي) بهدفين نظيفين دون مقابل.

وتعثر صاحب الأرض العراق (أسود الرافدين)، أمام منافسه منتخب عمان (الأحمر)، بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف في افتتاح كأس الخليج 2023 “خليجي 25”.

السعودية 🇸🇦 و قطر 🇶🇦 و البحرين 🇧🇭 بالعلامة الكاملة 👌 جدول ترتيب #خليجي_زين25 بعد نهاية الجولة الأولى 📋 pic.twitter.com/fHrB0Ijzdt — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 7, 2023

كما وحقق حامل اللقب البحرين الفوز على نظيره الإمارات (الأبيض)، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

ترتيب مجموعات كأس الخليج 2023 الجولة الأولى

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وجاء ترتيب دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25“، بعد نهاية منافسات الجولة الأولى، المقامة في مدينة البصرة العراقية، كما يلي:

المجموعة (A)

(1) السعودية 3 نقاط.

(2) العراق نقطة وحيدة.

(3) عمان نقطة وحيدة.

(4) اليمن بدون نقاط.

المجموعة (B)

(1) قطر 3 نقاط.

(2) البحرين 3 نقاط.

(3) الإمارات بدون نقاط.

(4) الكويت بدون نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023، الاثنين، بمواجهة عمان أمام نظيره اليمن، والسعودية أمام صاحب الأرض العراق. كما وسيلتقي الإمارات أمام الكويت وحامل اللقب البحرين أمام قطر.

يذكر بأن منافسات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، التي انطلقت الجمعة، ستستمر حتى ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري على ملعب ” استاد البصرة” الدولي.