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رياضة

السعودية وقطر في الصدارة .. ترتيب مجموعات كأس الخليج 2023

ترتيب دور مجموعات بطولة خليجي 25 بعد نهاية الجولة الأولى

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب مجموعات كأس الخليج 2023 العراق watanserb.com
ترتيب مجموعات كأس الخليج 2023
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وطن- تصدرت منتخبي السعودية وقطر ترتيب مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، بعد نهاية منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وشهدت منافسات الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، فوز منتخب السعودية (الصقور الخصر) على اليمن بهدفين نظيفين دون رد.

أبرز نتائج مباريات دور مجموعات كأس الخليج 2023 الجولة الأولى

كما وتلقى منتخب الكويت (الأزرق)، الأكثر تتويجاً بالبطولة الخليجية في تاريخ مسيرته. ب10 ألقاب، أمام نظيره المنتخب القطري (العنابي) بهدفين نظيفين دون مقابل.

وتعثر صاحب الأرض العراق (أسود الرافدين)، أمام منافسه منتخب عمان (الأحمر)، بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف في افتتاح كأس الخليج 2023 “خليجي 25”.

كما وحقق حامل اللقب البحرين الفوز على نظيره الإمارات (الأبيض)، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

ترتيب مجموعات كأس الخليج 2023 الجولة الأولى

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وجاء ترتيب دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25“، بعد نهاية منافسات الجولة الأولى، المقامة في مدينة البصرة العراقية، كما يلي:

المجموعة (A)

(1) السعودية 3 نقاط.

(2) العراق نقطة وحيدة.

(3) عمان نقطة وحيدة.

(4) اليمن بدون نقاط.

ترتيب مجموعات كأس الخليج 2023
ترتيب مجموعات كأس الخليج 2023

المجموعة (B)

(1) قطر 3 نقاط.

(2) البحرين 3 نقاط.

(3) الإمارات بدون نقاط.

(4) الكويت بدون نقاط.

مجموعات كأس الخليج 2023 الترتيب
مجموعات كأس الخليج 2023 الترتيب

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023، الاثنين، بمواجهة عمان أمام نظيره اليمن، والسعودية أمام صاحب الأرض العراق. كما وسيلتقي الإمارات أمام الكويت وحامل اللقب البحرين أمام قطر.

يذكر بأن منافسات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، التي انطلقت الجمعة، ستستمر حتى ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري على ملعب ” استاد البصرة” الدولي.

المصدروطن + صفحة كأس الخليج 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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