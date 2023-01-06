الجمعة, يناير 6, 2023
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كيف علق الأمير هاري على مشاهد زوجته ميغان ماركل الجنسية؟!

الأمير هاري اعترف بقيامه بالبحث عبر غوغل عن مشاهد زوجته الجنسية!

كتب سالم حنفي
الامير هاري وزوجته watanserb.com
الامير هاري وزوجته ميغان ماركل في مشاهد جنسية
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وطن– اعترف دوق ساسكس الأمير هاري في المقتطفات المسربة من كتاب السيرة الذاتية “سبير” بأنه كان من “الخطأ” البحث عن مشاهد ميغان الجنسية في الدعاوى عندما بدأوا المواعدة لأول مرة.

وقال الأمير هاري في مذكراته التي عرضت عن طريق الخطأ للبيع في إسبانيا ، أنه بحث في غوغل عن مشاهد حب صديقته وأعرب عن أسفه لذلك.

وبدأ الزوجان المواعدة لأول مرة في عام 2016 ، عندما كانت ميغان لا تزال تلعب دور البطولة في الدراما القانونية الأمريكية.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه في الأيام الأولى من علاقتهما ، قال هاري إنه ارتكب “ خطأ ” البحث في مشاهد ميغان الجنسية عبر الإنترنت وقال مازحا إنه يحتاج إلى “علاج بالصدمة الكهربائية ” لحرق الصور من دماغه.

وكان العمل في الدراما القانونية لدوقة ساسكس ميغان ماركل قد استمر لمدة تسعة مواسم حتى عام 2019.

ولعبت دوقة ساسكس ، 40 عامًا ، دور راشيل زين في حب البطل ، وفي مذكراته ، أعرب زوجها عن عدم ارتياحه بعد رؤية مشاهدها المصنفة على شكل X.

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وكتب:”لقد شاهدتها مع زميل في فريق العمل يداعبان بعضهما البعض في مكتب أو غرفة اجتماعات..لم أكن بحاجة لرؤية مثل هذه الأشياء تعيش”.

يبدو أن المشهد الذي يشير إليه دوق ساسكس حدث في خاتمة الموسم الثاني والتي ترى فيها شخصية ميغان راشيل تعترف بمشاعرها تجاه مايك روس ، الذي يلعبه باتريك ج.

ميغان ماركل سبق وأن عبرت عن حرجها من مشاهدها الجنسية

ومع ذلك -بحسب الصحيفة-، لا يبدو أن الأمير هاري هو الوحيد الذي وجد المشهد محبطًا، حيث أثناء الترويج للموسم الثاني من العرض في عام 2012 ، سُئلت ميغان وشريكها عن أكثر اللحظات حرجًا أثناء التصوير، فقال آدامز:” كان الجنس في غرفة الملفات غريبًا. “نعم ، كان ذلك غريباً بعض الشيء.” ثم أضافت ميغان: “بالطبع كان الأمر غريبًا!”

وفي مكان آخر من سيرته الذاتية ، زعم الأمير هاري أن الأمير ويليام “هاجمه” بعد أن وصف ميغان بأنها “وقحة” و “صعبة”.

ووصف دوق ساسكس موقفا انتهى بجذب أمير ويلز له من الياقة ورماه على الأرض ، مما أدى إلى تحطيم وعاء الكلب بظهره، ثم أعلن ويليام بعد ذلك أنه لم يهاجم شقيقه الأصغر ، الذي يسميه “هارولد”.

ويُزعم أن الخلاف الغاضب اندلع في مطبخ منزله في لندن، على أراض قصر Kensington في عام 2019 .

وليام وصف “ماركل” بالوقحة

ويقال إن وليام وصف ميغان بأنها “صعبة” و “فظة” و “كاشطة” وأصر على أنه كان يحاول مساعدة شقيقه الأصغر خلال اجتماع حول “الكارثة المتصاعدة” لعلاقتهما الفاشلة وخلاف هاري مع الصحافة.

وزعم الكتاب أن هاري اتهم شقيقه “بترديد رواية الصحافة” عن زوجته الأمريكية قبل أن تبدأ المباراة بالصراخ. يقول إنه أعطى أمير ويلز كوبًا من الماء وأخبر شقيقه أنه لا يستطيع التحدث معه أثناء غضبه.

وليام أسقط هاري أرضا ومزق عقده

وفي وصف ما ادعى أنه حدث بعد ذلك ، ادعى الجندي السابق أن ويليام اقترب منه وأمسكه ومزق عقده.

ويزعم أن ويليام ضربه وسقط على وعاء الكلب الذي انكسر تحت وزنه ، تاركًا خدوشًا على ظهره.

بعد أن جمع نفسه ، ادعى أنه تمكن من الوقوف قبل أن يخبر ويليام بالخروج.

يدعي هاري أن ويليام قد حثه بعد ذلك على الرد ، قائلاً إن هذا ما سيحدث عندما يتخلى عنهم وهم أطفال.
لكن الدوق يدعي أنه رفض ، مدعيا أن ويليام غادر ثم عاد “يبدو حزينًا ومعتذرًا”.

المصدرديلي ميل ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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