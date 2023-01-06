الجمعة, يناير 6, 2023
الرئيسيةتقاريرقوات الرعب في جيش بريطانيا على مدى قرنين: من هم "القوركا" التي...
تقارير

قوات الرعب في جيش بريطانيا على مدى قرنين: من هم “القوركا” التي نبشت الوثائق البريطانية قضيتهم من جديد

كتب محمد الوليدي
جنود القوركا بخناجرهم التقليدية watanserb.com
جنود القوركا بخناجرهم التقليدية
- Advertisement -

وطن- “القوركا” هم أشرس جنود العالم في الحروب، حتى قيل إنه بمجرد استلال سكين “القوركي” في المعركة، كان عليه تذوق الدم، وإذا لم يستطع فعليه جرح نفسه قبل إعادة سكينه إلى الغمد.

موطنهم جبال نيبال، وكان بدأ اول اتصال بينهم وبين الانجليز عام ١٨١٤ حين حاولت شركة الهند الشرقية دخول نيبال فكان اللقاء الذي دفع الجيش البريطاني (جيش الشركة) ثمنه باهضا حين تواجه مع هذه النخبة من المقاتلين، ومع خسائر الانجليز الفادحة الا أنه كان “الحب” من اول اشتباك.

القوركا اثناء مشاركتهم الانجليز في حرب أفغانستان عام ١٨٨٠
القوركا اثناء مشاركتهم الانجليز في حرب أفغانستان عام ١٨٨٠

فقد قرر الانجليز إشراك هذه النخبة النيبالية في جيشهم باي ثمن، وعبر حكام هذه المنطقة كان لهم ما أرادوا.

القوركا: شعارهم الموت ولا تموت جبانا
القوركا: شعارهم الموت ولا تموت جبانا
القوركا في فلسطين.. اثناء تقدمهم لاحتلال غزة عام ١٩١٧
القوركا في فلسطين.. اثناء تقدمهم لاحتلال غزة عام ١٩١٧

منذ ذلك الحين كانت “القوركا” العمود الفقري لجيوش شركة الهند الشرقية، والذين اشتركوا في كل المعارك التي خاضتها بريطانيا في حقبتها الاستعمارية المظلمة وما بعدها، حيث اشتركوا في كل معاركها وبهم استكملوا السيطرة على الهند، فقد كانوا خنجر الاستعمار البريطاني في ضرب حركات المقاومة والتمرد في الهند وغيرها من الدول الأخرى التي استعمرتها بريطانيا، وبهم حاربوا أفغانستان في ٣ حروب في نهايات القرن التاسع عشر.

جنود القوركا قديما
جنود القوركا قديما

وقد أشرك الجيش البريطاني هذه القوات في الثورة العربية الكبرى وفي احتلال فلسطين وفي الحرب العالمية الأولى والثانية.

القوركا اثناء اشتراكهم مع الجيش البريطاني في احتلال فلسطين قرب القدس عام ١٩١٧
القوركا اثناء اشتراكهم مع الجيش البريطاني في احتلال فلسطين قرب القدس عام ١٩١٧
جندي قوركي يقف في مواجهة الرصاص ليسمح لرفاقه اخذ ضحاياهم والانسحاب قرب طولكرم في فلسطين عام ١٩١٨
جندي قوركي يقف في مواجهة الرصاص ليسمح لرفاقه اخذ ضحاياهم والانسحاب قرب طولكرم في فلسطين عام ١٩١٨
القوركا اثناء مشاركتهم الجيش البريطاني في احدى المعارك في تونس في ١٩٤٣/٣/١٦
القوركا اثناء مشاركتهم الجيش البريطاني في احدى المعارك في تونس في ١٩٤٣/٣/١٦

ففي الحرب العالمية الثانية بلغ تعداد “القوركا” في الجيش البريطاني ٢٠٠ الف مقاتلا، قتل منهم ٤٣ الفا.
كانت كتبيتهم اول من دخلت اليابان بعد احتلالها.

القوركا اثناء دخولهم اليابان عام ١٩٤٦
القوركا اثناء دخولهم اليابان عام ١٩٤٦
- Advertisement -

ثم اشركتهم بريطانيا في حرب الفوكلاند ثم العراق وافغانستان.

وفي العراق أعطيت لهم مهام اقتحام البيوت في الفلوجة من اجل التفتيش عن السلاح لمخاطر هذه المهمة، وقتل العديد منهم اثناء تنفيذ هذه المهام.

اثناء خدمتهم في أفغانستان
اثناء خدمتهم في أفغانستان

حين سافر الأمير هاري الى أفغانستان عام ٢٠٠٧ كان من ضمن كتيبة بريطانية تابعة للقوركا، وقد قال عنهم “”حين تعلم أنك مع القوركا، فأنت في المكان الأكثر أمنا”.

أعجب بهم الانجليز غاية الإعجاب فما من مهمة استعصت على التاج البريطاني الا وقد استغلوا هؤلاء الجنود من اجل تنفيذها، فكانوا رأس الحربة في كل المهمات، وكانوا هم الدروع في مقدمة الجيش البريطاني اثناء المعارك.
يقول احد القادة العسكريين الانجليز :” ان الجندي الذي يقول انه لا يخاف الموت في الحرب فإنه اما كذاب او جندي قوركي!”

وقد بلغت من شهرتهم ان دولا عديدة بدأت تستخدمهم، بل الآن ضمت الأمم المتحدة لها العديد منهم كقوات حفظ سلام، ايضا الشركات الأمنية الدولية الخاصة كمجموعة “فاغنر” الروسية وشركة “بلاك ووتر”- اكاديمي حاليا، وشركة “جي فور اس” وشركة الحراسة الفرنسية “سيكوبيكس” تستخدم هؤلاء ضمن جنودها بالذات في المهام الخطرة.

تستخدمهم سنغافورة في شرطتها، قوركي يوجه سيدة الى الجهة التي تريدها
تستخدمهم سنغافورة في شرطتها، قوركي يوجه سيدة الى الجهة التي تريدها

ناهيك عن البحرية الأمريكية التي تستخدمهم في قاعدتها في البحرين، أيضا ملك بروناي اتخذ منهم كحراس له.

ولكن مع كل ما قدموه لبريطانيا على مدى قرنين من الزمان.. ماذا قدمت لهم بريطانيا؟

الوثائق البريطانية التي أفرج عنها الأسبوع الماضي، تتحدث عن حق “يتيم” نالوه من بين عدة حقوق مهضومة لهم على مدى عقود، فضمن ملف (بريم ٤٩- ١٩٩١) تجد موافقة من رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير بعد تردد طويل على منح رواتب تقاعدية لمن تبقى من هؤلاء “القوركا” الذين سجنتهم اليابان اثناء الحرب العالمية الثانية حين كانوا يقاتلون ضمن الجيش البريطاني ،او أسرهم وهو مبلغ لم يتعد نصف مليون باوند، وتذكر احدى الوثائق ان التردد لم يكن بسبب المبلغ بل إن الحكومة البريطانية تخشى من ذكر السبب علنا، وهو ان جماعات أخرى ساعدت التاج البريطاني ستطالب بنفس هذه الحقوق.

جيوفري هون وزير الدفاع البريطاني في عهد حكومة توني بلير يشرح له خوفه من ذكر اسباب عدم منح القوركا حقوقهم حتى لا ينبه أمثالهم ممن خدموا التاج البريطاني.(بريم ٤٩-١٩٩١)
جيوفري هون وزير الدفاع البريطاني في عهد حكومة توني بلير يشرح له خوفه من ذكر اسباب عدم منح القوركا حقوقهم حتى لا ينبه أمثالهم ممن خدموا التاج البريطاني.(بريم ٤٩-١٩٩١)

في كل الأحوال تمت الموافقة بصمت على منح الرواتب التقاعدية ولكن تم رفض تجنيسهم مع ان منهم من أمضى عقودا في بريطانيا، فقط في عام ٢٠٠٧ منحوا هذا الحق بعد مظاهرات وتدخل من الحكومة النيبالية وجماعات حقوقية.

نائب رئيس الوزراء البربطاني من عام ٢٠١٠- ٢٠١٥ نيك كليق يستلم قبعة جندي قوركي كهدية حين جاء ليبارك لهم نيل بعض حقوقهم عاك ٢٠٠٩.
نائب رئيس الوزراء البربطاني من عام ٢٠١٠- ٢٠١٥ نيك كليق يستلم قبعة جندي قوركي كهدية حين جاء ليبارك لهم نيل بعض حقوقهم عاك ٢٠٠٩.

في عام ٢٠٢٠ حين فكرت بريطانيا إضافة العنصر النسائي لقوات “القوركا”، ترددت الحكومة النيبالية في الموافقة على الطلب بسبب تعسر الحكومة البريطانية في منحهم ممن سبقهم حقوقهم أسوة بغيرهم.

القوركا في خدمة التاج البريطاني بالوراثة
القوركا في خدمة التاج البريطاني بالوراثة
المصدررصد وتحرير وطن
محمد الوليدي
محمد الوليديhttps://watanserb.com/
محمد الوليدي كاتب فلسطيني مهتم بإعادة كتابة التاريخ العربي الحديث.
اقرأ أيضاً
تقارير

بريطانيا استخدمت صور الحكام العرب ضمن برنامج الدعاية لها أثناء الحرب العالمية الثانية

الهدهد

توني بلير يصدم الإعلام الغربي ويدافع عن قطر لحظرها شعار المثليين في كأس العالم(شاهد)

تقارير

هذا ما طلبه توني بلير من الكويت ثمنا لوقوف بريطانيا معها في حرب الخليج

تقارير

مذكرة سرية تنشر لأول مرة .. كيف خطط بوش وبلير لغزو العراق من مزرعته بتكساس؟!

تقارير

“ديفيد هيرست”: كيف تعامل توني بلير مع زعيم حماس بدعوته إلى لندن!

الهدهد

توني بلير.. سباق سعودي إماراتي على الاستعانة بمجرم الحرب صاحب التاريخ الأسود ولكن لماذا؟

الهدهد

ناصر الدويلة يحذر السعودية من أمر خطير جداً ويؤكد “لا بديل عن تركيا”

الهدهد

توني بلير “سمسار” اتفاق التطبيع الإماراتي.. كشف هذه الأسرار لصحيفة إسرائيلية وفضح “شيطان العرب”

الهدهد

إندونيسيا تختار “فلتة زمانه” محمد بن زايد ليشرف على بناء عاصمتها الجديدة وصديقه توني بلير ضمن اللجنة التوجيهية

تقارير

الغارديان كشفت دور بلير الخبيث.. مالك صحيفة “إندبندنت” أقام مأدبة عشاء على شرف ابن سلمان

الهدهد

توني بلير ترك الاعمال التجارية المثيرة للجدل وركز على الخيرية “المشبوهة” فتلقى الملايين من السعودية!

تقارير

كما فعلوا عيال زايد من قبله.. “ابن سلمان” يعين توني بلير مستشارا خاصا له بمبلغ 12 مليون دولار فقط!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

العراق تعود إلى الواجهة الرياضية بقوة في افتتاح كأس الخليج 25 (شاهد)

المحادثات أو الاستسلام.. هكذا يرى جورج فريدمان مصير الحرب الروسية الأوكرانية

الأمير هاري يتحدث بصراحة عن قضيبه ويغلق شائعة طويلة حول هذا الموضوع!

بث مباشر مباراة العراق وعمان اليوم يلا شوت في خليجي 25

بعد قرار إدانته في الجمعية العامة… الحكومة الإسرائيلة تقر عقوبات على السلطة الفلسطينية

احذر.. 6 آثار جانبية للإفراط في تناول اللوز!

داعية عُماني متوعداً الأمير هاري بالبكاء على بلاده.. سقوط جسر لندن الماسوني ليس إلا البداية!

دراسة بريطانية تكشف أسرارا ستعرفها لأول مرة عن محاولات إنقاص الوزن

الجنيه المصري يسجل أكبر هبوط في تاريخه أمام الدولار بعد تعويم ثالث “غير معلن”

تلميحات خطيرة لمحامي منة شلبي.. هل زُرع لها حرز الحشيش؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC