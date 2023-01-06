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شاهد عيان يتحدث عن التدافع في منصة كبار الشخصيات في ستاد البصرة.. ماعلاقة الوفد الكويتي ؟

المنصة الشرفية لكبار الشخصيات في ستاد البصرة الدولي كانت شاهدة على تدافع وتشابك بالأيدي بين عشرات الحضور

كتب فهمي الورغمي
شجار على منصة كبار الشخصيات في افتتاح بطولة خليجي 25 watanserb.com
شجار على منصة كبار الشخصيات في افتتاح بطولة خليجي 25
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وطن– أثارت مقاطع فيديو تظهر مشاجرة بالأيدي بين عدد من الشخصيات في منطقة كبار الشخصيات في ستاد البصرة بالعراق، بمناسبة انطلاق فعاليات خليجي 25، موجة واسعة من الغضب والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تدافع على منصة كبار الشخصيات في ستاد البصرة

وانتشر عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يُوثق لحظة نشوب مشاجرة بالأيدي وتدافع على منصة كبار الشخصيات في ستاد البصرة الدولي.

وانطلقت اليوم الجمعة 06 يناير كانون الثاني 2022 فعاليات مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25″، والتي تستمر حتى التاسع عشر من الشهر نفسه.

وأظهر الفيديو اشتباك عدد من الشخصيات مع بعضهم بينما يحاول آخرون الفض بينهم، وسط غموض حول سبب اندلاع مثل هذا الشجار.

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وقبل حالة التدافع التي حدثت على منصة كبار الشخصيات، شهد ميدان ستاد البصرة، نزول عدد من المشجعين، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الشرطة من أجل الحفاظ على أمن الحضور.

انسحاب الوفد الكويتي من خليجي 25

وفي السياق، كان لهذه الأحداث دور كبير في انسحاب الوفد الكويتي من حفل افتتاح خليجي 25، بحسب ما أفادت صحيفة القبس.

حيث أكدت الصحيفة الكويتية الرائدة، نقلاً عن مصادرها، عن الأسباب التي دفعت الوفد الكويتي برئاسة ممثل الأمير رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، إلى مغادرة منصة كبار الشخصيات مع مرافقيه.

ونقلت القبس من مصادرها، أن الوفد الكويتي كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة حسب ترتيبات اللجنة المنظمة.

وأثناء دخول الوفد إلى الملعب حدثت فوضى أمنية، فيما دخلت أطراف غير مدعوة إلى حفل افتتاح خليجي 25 وتحديدا في أماكن كبار الشخصيات.

وكشفت ذات المصادر أن الوفد وصل إلى الملعب برئاسة ممثل الامير رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الى الملعب، حيث كان يرافق الوفد وزير الرياضة العراقي احمد المبرقع.

وأكدت إنه اثناء تواجد الوفد في مبنى كبار الضيوف في الملعب، اقتحم عدد من الجماهير العراقية الملعب، فيما لم يستطع الأمن السيطرة على الجماهير.

الأمر الذي دفع وزير الرياضة العراقي، بالاقتراح على الوفد الكويتي أن يغادروا الملعب نظرا لانفلات الأمن واتجه الوفد الى المطار ليعودوا الى الكويت.

تفاعل على السوشيال ميديا بأحداث خليجي 25

وكان ستاد البصرة الدولي شهد مساء اليوم المباراة الافتتاحية لخليجي 25 بين المنتخب العراقي ونظيره العماني.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبي العراق وعمان، والتي أقيمت على ملعب البصرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة خليجي 25.

إلى ذلك، أثارت لقطات التدافع والاشتباك بين الحضور في منصة كبار الشخصيات في ستاد البصرة، موجة غضب وانتقادات واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

حمَّل البعض، مسؤولية ماحدث على المسؤولين الرياضيين الحضور في المنصة الشرفية، الذين على مايبدو لم يُقدموا المثال الذي يُحتذى لباقي الجماهير.

في المقابل، انتشر مقطع فيديو قال ناشطون أنه لشاهد عيان، على ماحدث في المنصة الشرفية.

وشارك الناشط “علي بن سالم الراشدي” مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر يقول فيه نقلاً عن شاهد عيان أن “التدافع حدث بسبب إزدحام الوفود واستمر فترة بسيطة والامور طيبة”.

وتابع أن”حفل الافتتاح كان رائع فعلا وبإذن الله بعض الامور سوف تمر على أفضل ما يكون…تحية للاشقاء في العراق”.

وقال آخر إن “العراق ع الظروف إللي مرت بها تريد تثبت للناس أنها بلد آمن ومضياف وقادة دول الخليج كان لهم دور كبير في منح العراق استضافة هذه البطولة ونتمنى لأخواننا العراقيين التوفيق والنجاح وإن شاء الله بطولة ناجحة عطفا على الافتتاح المميز إللي شاهدناه… أتمنى يكون تركيزنا على الايجابيات فقط”.

وشهد ستاد البصرة الدولي حفلاا غنائية وعروضا فنية أشعلت حماس الجماهير، وسط تفاعل كبير عبر منصات السوشيال ميديا مع هذه المسابقة الكروية الخليجية.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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