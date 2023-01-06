“تيك توك” يحيل معلمة لغة عربية في العراق للتحقيق.. ما القصة؟ (شاهد)

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وطن – أثيرت حالة من الجدل في العراق، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه معلمة لغة عربية في إحدى مدارس البصرة وهي تتبادل الحديث مع طلابها بشأن عدم التفاعل مع حسابها على تطبيق “تيك توك”، في واقعة اعتبرتها السلطات “مسيئة للقيم”.

والتقطت المعلمة مقطع فيديو مع طلابها في المدرسة، وتتبادل معهم الحديث بشأن تفاعلهم على حسابها على تيك توك قائلة لهم: “ليش ما مسويلي اكسبلور بـ تيك توك؟.. وين اللايكات”.

"وين اللايكات.. ناسيني؟"..

وزير التربية يوجه بمحاسبة معلمة في البصرة بعد إساءتها للقيم التربوية#الجورنال pic.twitter.com/jG7ObMAfLm — الجورنال (@journaliraq) January 5, 2023

غضب واسع

أثار المقطع تفاعلا واسعا بين النشطاء، وفجر موجة غضب عارمة في العراق تجاه ما فعلته المعلمة.

وقال صالح: “النت وحب الشهرة خرب عقول بعض البشر”.

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وكتب أحمد: “بيد الله هذا الجيل”.

بيد الله هذا الجيل — Ahmed Saad – أحمد سعد (@iAhmedSaad) January 5, 2023

والله هيج شكولات اساءوا للتعليم والمعلم الله يطيح حظج وحظ السواج معلمه انت المفروض رقاصه من اسلوبج — البغداديه 🌹🌹🌹🌹 (@qe_lng) January 6, 2023

وغردت ناشطة عراقية بأن “هذه الأشكال” تمثل إساءة للتعليم، ووصفت المعلمة بأنها “أشبه بالراقصة”.

وسخرت هدير: “چماله مدرسة عربي . الله يرحم ايام ما كنت في لابتدائية مدرسة العربي كانت ما تقبل نتكلم معاها في اللهجة العاميه فقط فئ الفصحى”.

چماله مدرسة عربي 🥲 الله يرحم ايام ما كنت في لابتدائية مدرسة العربي كانت ما تقبل نتكلم معاها في اللهجة العاميه فقط فئ الفصحه @AmmarAlsumary — Haider Thameer (@HaiderThameer) January 5, 2023

قرار عاجل من وزارة التعليم

رسميا، وجه وزير التربية العراقي إبراهيم الجبوري، مدير عام تربية البصرة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحق إحدى معلمات المحافظة ومحاسبتها بعد قيامها بسلوكيات لا تتلاءم مع القيم التربوية.

وقال الجبوري في بيان: “المعلم هو نبراس العلم والمعرفة وعليه أن يبقى بعيداً عن التصرفات الدخيلة على المجتمع فهم بناة الأجيال وعليهم غرس القيم والعادات الرصينة التي يتمتع بها مجتمعنا العراقي في نفوس تلاميذنا وطلبتنا الأعزاء”، بحسب وكالة الانباء العراقية.

ووجه الجبوري، مدير عام تربية البصرة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحق إحدى معلمات المحافظة ومحاسبتها بعد قيامها بسلوكيات لا تتلاءم مع القيم التربوية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وشدد على “المحاسبة والعقاب لكل من يسيء للقيم التربوية وفق الضوابط و التعليمات الوزارية”.

كما وجه “المديرين العامين للتربية في المحافظات كافة بمعاقبة أي معلم أو مدرس يقوم بنشر ما يقلل وينتقص من قيمة التلاميذ او التنمر عليهم أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال”.