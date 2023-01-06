العراق تعود إلى الواجهة الرياضية بقوة في افتتاح كأس الخليج 25 (شاهد)

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وطن- في مشهد يفوق الوصف والجمال، افتتحت دولة العراق كأس الخليج العربي 2023، بنسخته ال25، على ملعب “استاد البصرة” الدولي.

وشهد حفل افتتاح كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، العديد من الفقرات المميزة عن تاريخ العراق، على صعيد حضورها الرياضي على الساحة الخليجية والعربية، إلى جانب حضور اللافت لشخصيات رياضية بارزة ورؤساء من دول الخليج العربي.

حفل افتتاح كأس الخليج 25

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن افتتاح كأس الخليج العربي بنسخته ال25، خلال كلمة ألقاها أمام الجماهيرة المتواجدة داخل ملعب ” استاد البصرة” الدولي.

⚽ |#خليجي25 |

شاهد عروض الألعاب النارية في حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في #البصرة #قنوات_الكاس pic.twitter.com/13YI47UcQc — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023

وقال رئيس الوزراء العراقي السوداني، في كلمة ترحيبية في افتتاح خليجي 25، ” جماهير الرياضية، شكرا جزيلاً لحضوركم، كما وباسمكم وباسم العراق نرحب بكل الضيوف والمنتخبات والجماهير في أرض العراق (أرض الرافدين)”.

نفتتح اليوم بطولة خليجي/25، على ملاعب البصرة الحبيبة. أهلاً وسهلاً بشباب الخليج، منتخباتٍ وجماهيرَ ومشجعين، على أرض العراق.

هذه البطولة تتويج لجهود العراقيين في التعاون والمحبة والتآخي، وكلّ ما بُذل من أجل النجاح.

بصرتنا اليوم تزهو بضيوفها وأهلها الكرام. — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) January 6, 2023

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كما وأضاف السوداني بكلمته، ” إنها لحظات تاريخية، لوحة لها دلالاتها للأخوة بين الأشقاء بين العرب والخليجين، كما وتمنياتي لكل الفرق بالتوفيف، وللجماهير بالمتعة والروح الرياضية، وأعلن الآن على بركة الله افتتاح خليجي 25″.

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي يعلن افتتاح بطولة خليجي 25 على ملاعب البصرة#خليجي25#قنوات_الكاس@mohamedshia pic.twitter.com/VxRt075Gl1 — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023

العراق وعمان في افتتاح كأس الخليج 25

كما وسيتلقي صاحب الأرض العراق ” أسود الرافدين”، أمام شقيقه العماني، في أولى مواجهات دور مجموعات بطولة خليجي 25، على ملعب ” استاد البصرة” الدولي.

كما وبلغ عدد الحضور في افتتاح كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، نحو 65 متفرج داخل مدرجات الملعب.

العقيد علاء العيداني الذي فقد بصره في معارك تحرير #الموصل هو من حمل علم #العراق في حفل افتتاح #خليجي25 pic.twitter.com/a1zhx9Wbk3 — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023

وتستضيف دولة العراق نسخة بطولة خليجي 25، للمرة الثانية في تاريخها، منذ النسخة الأولى التي استضافتها في عام 1979.

يذكر بأن بطولة خليجي 25، التي انطلقت مراسمها الجمعة، في مدينة البصرة العراقية، كما وستستمر فعالياتها حتى ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري على ملعب ” استاد البصرة” الدولي.