الجمعة, يناير 6, 2023
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تقاريررياضة

العراق تعود إلى الواجهة الرياضية بقوة في افتتاح كأس الخليج 25 (شاهد)

انطلاق النسخة ال25 من بطولة كأس الخليج العربي في مدينة البصرة العراقية

كتب فارس أبو شيحة
حفل افتتاح خليجي 25 watanserb.com
حفل افتتاح كأس الخليج 2023
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وطن- في مشهد يفوق الوصف والجمال، افتتحت دولة العراق كأس الخليج العربي 2023، بنسخته ال25، على ملعب “استاد البصرة” الدولي.

وشهد حفل افتتاح كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، العديد من الفقرات المميزة عن تاريخ العراق، على صعيد حضورها الرياضي على الساحة الخليجية والعربية، إلى جانب حضور اللافت لشخصيات رياضية بارزة ورؤساء من دول الخليج العربي.

حفل افتتاح كأس الخليج 25

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن افتتاح كأس الخليج العربي بنسخته ال25، خلال كلمة ألقاها أمام الجماهيرة المتواجدة داخل ملعب ” استاد البصرة” الدولي.

وقال رئيس الوزراء العراقي السوداني، في كلمة ترحيبية في افتتاح خليجي 25، ” جماهير الرياضية، شكرا جزيلاً لحضوركم، كما وباسمكم وباسم العراق نرحب بكل الضيوف والمنتخبات والجماهير في أرض العراق (أرض الرافدين)”.

حفل افتتاح كأس الخليج 25
حفل افتتاح كأس الخليج 25

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كما وأضاف السوداني بكلمته، ” إنها لحظات تاريخية، لوحة لها دلالاتها للأخوة بين الأشقاء بين العرب والخليجين، كما وتمنياتي لكل الفرق بالتوفيف، وللجماهير بالمتعة والروح الرياضية، وأعلن الآن على بركة الله افتتاح خليجي 25″.

افتتاح كأس الخليج 25
افتتاح كأس الخليج 25

العراق وعمان في افتتاح كأس الخليج 25

كما وسيتلقي صاحب الأرض العراق ” أسود الرافدين”، أمام شقيقه العماني، في أولى مواجهات دور مجموعات بطولة خليجي 25، على ملعب ” استاد البصرة” الدولي.

كما وبلغ عدد الحضور في افتتاح كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، نحو 65 متفرج داخل مدرجات الملعب.

وتستضيف دولة العراق نسخة بطولة خليجي 25، للمرة الثانية في تاريخها، منذ النسخة الأولى التي استضافتها في عام 1979.

يذكر بأن بطولة خليجي 25، التي انطلقت مراسمها الجمعة، في مدينة البصرة العراقية، كما وستستمر فعالياتها حتى ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري على ملعب ” استاد البصرة” الدولي.

حفل افتتاح خليجي 25
حفل افتتاح خليجي 25
المصدروطن + قنوات الكأس + كأس الخليج + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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