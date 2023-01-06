الأمير هاري يعترف بتعاطي الكوكايين .. أين وكيف حدث ذلك!؟

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وطن – على الرغم من النفي السابق، اعترف دوق ساسكس الأمير هاري بتعاطي الكوكايين عندما كان مراهقًا، وذلك في مذكراته بكتاب “سبير” الذي سيكون متاحًا في في 10 يناير الجاري.

عندما كان هاري في السابعة عشرة من عمره، صُوِّر الملك تشارلز الثالث في الصحف البريطانية على أنه “أب منفرد يتعامل مع طفل مدمن مخدرات”، كما يتذكر دوق ساسكس. مضيفًا أنه “بالطبع … كان يتعاطى الكوكايين في هذا الوقت تقريبًا”.

الأمير هاري يعترف بأنه تعاطى الكوكايين عندما كان مراهقًا

في كتابه، يدعي الطيار العسكري السابق أنه تم تزويده بالمخدرات لأول مرة “في منزل ريفي لشخص ما، خلال عطلة نهاية الأسبوع”.بحسب ما أوردت صحيفة “ماركا”

يشرح هاري: “لقد عُرضت عليّ خطًا، وقد جربت المزيد منذ ذلك الحين. لم يكن الأمر ممتعًا للغاية، ولم يجعلني سعيدًا بشكل خاص، حيث بدا أنه يجعل الجميع من حولي.”

وأضاف “لكن ذلك جعلني أشعر بالاختلاف وكان هذا هو الهدف الرئيسي”.

اعترف الأمير البالغ من العمر 38 عامًا في وقت سابق في مايو 2021 أنه استخدم المخدرات والكحول “لإخفاء” ما شعر به خلال نوبات الهلع التي أعقبت وفاة والدته الأميرة ديانا.

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وقال الأمير هاري “كنت على استعداد للشرب، كنت على استعداد لتعاطي المخدرات، كنـت على استعداد لمحاولة القيام بالأشياء التي تجعلني أشعر بأنني أقل شعورًا”.

مذكرات الأمير هاري في كتاب “سبير”

في مذكراته، يصف الأمير البريطاني كيف فقد عذريته عندما كان مراهقًا مع “امرأة مسنة” في “حقل عشبي” خلف حانة في مدينة مانشستر.

على الرغم من عدم ذكر اسمها في النص، كتب هاري أن السيدة “كانت تحب الخيول كثيرًا” وتعامله “مثل الفحل الصغير”.

في عام 2001، كان الأمير هاري بعمر الـ 17، ولا يزال طالبًا في كلية “إيتون” في وندسور، لكنه أيضاً كان عُرضة لتحقيقات ملكية رسمية بسبب فقدانه لعذريته بتلك الطريقة الغريبة.

كما اعترف الأمير البريطاني في مذكراته أنه قتل 25 من مقاتلي طالبان خلال جولته الثانية في الخدمة في أفغانستان كـ“قطع شطرنج”.

وكتب الأمير البريطاني، أن عدد القتلى 25، “ليس رقمًا يملأني بالرضا، لكنه لا يحرجني”.

في سياقٍ آخر، تحدث الأمير البريطاني بصراحة عن أن قضيبه تعرض للتجمد بشكل كامل خلال رحلته إلى القطب الشمالي، كما أغلق الامير هاري باب الشائعات المفتوح حول ختانه من عدمه.

وقدم دوق ساسكس الاعتراف بينما كان يتحدث عن افتتان وسائل الإعلام بأعضائه التناسلية حيث انتشرت شائعات حول كونه وشقيقه أمير ويلز “وليام” غير مختونين.