الأمير هاري يتحدث بصراحة عن قضيبه ويغلق شائعة طويلة حول هذا الموضوع!

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وطن– واصل دوق ساسكس الأمير “هاري” إثارة الجدل باعترافاته المثيرة في سيرته الذاتية “سبير” المقرر نشرها الثلاثاء القادم، متحدثا هذه المرة عن عضوه الذكري.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية من مقتطفات تم تسريبها من الكتاب، فقد حدث الأمير هاري بصراحة عن أن قضيبه تعرض للتجمد بشكل كامل خلال رحلته إلى القطب الشمالي، كما أغلق الامير هاري باب الشائعات المفتوح حول ختانه من عدمه.

وقدم دوق ساسكس الاعتراف بينما كان يتحدث عن افتتان وسائل الإعلام بأعضائه التناسلية حيث انتشرت شائعات حول كونه وشقيقه أمير ويلز “وليام” غير مختونين.

شائعات عن رفض والدتهما ختانهما

وكتب: ” كانت هناك قصص لا حصر لها في الكتب والصحف (حتى نيويورك تايمز) عن ويليام وأنا بأنه لم يتم ختاننا”.

وكانت التكهنات قد انتشرت بأن والدتهما ، الأميرة الراحلة ديانا ، منعت ختانهما لأن ذلك كان يعتبر غير ضروري طبيًا.

هاري يقر بأنه مختون

وفي هذا السياق، وضع الأمير هاري الشائعات في الفراش، معلنًا أن جميع القصص غير دقيقة وأكد أنه قد ختانه “قصه”.

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وبحسب الصحيفة، كان هذا القرار المشاع خروجًا عن الجيل السابق، مع ختان الملكة إليزابيث الثانية لأبنائها الثلاثة.

الأمير هاري يروي كيف تجمد قضيبه من البرد

وكشف الأمير “هاري” أيضًا عن إصابة قضيبه خلال رحلة خيرية شاقة عبر القطب الشمالي في عام 2011، حيث قررت مجموعة من الجنود القيام برحلة 305 كيلومترات لجمع الأموال من أجل المشي مع الجرحى عندما انضم إليهم الأمير هاري لمدة أربعة أيام.

وكان عليه أن يعود إلى المنزل لحضور حفل زفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون وقدم اعترافًا بتصنيفغير لائقا حول قضيبه في عشاء ما قبل الزفاف.

وكتب: “ كان قضيبي مهتمًا للغاية ومتعاطفًا بشأن الانزعاج الذي أصاب أذني ووجنتي المتجمدين ، وكان محاولة عدم الإفراط في مشاركته وإخباره أيضًا عن قضيبي الرقيق بنفس القدر ”.

وقال:”عند وصولي إلى المنزل ، شعرت بالرعب عندما اكتشفت أن مناطقي السفلية قد أصيبت أيضًا بالصقيع ، وبينما كانت الأذنين والخدين تتعافيان بالفعل ، لم يكن الطفل كذلك”.

الأمير هاري فقط عذريته على يد سيدة تكبره سنا

وانفتح دوق ساسكس على المزيد من الأمور ذات التصنيف X في سيرته الذاتية ، حيث روى كيف فقد عذريته أمام امرأة أكبر سنًا لم يذكر اسمها في سن 17.

وشرح كيف عاملته عشيقته الأولى المجهولة مثل “الفحل الصغير” ووصف بالتفصيل كيف حدث التبادل المليء بالبخار في حقل خلف حانة.

وبعد ثلاث سنوات من مواعدته لامرأة مسنة مجهولة ، بدأ الأمير هاري في مواعدة تشيلسي ديفي.

الزوجان – اللذان التقيا أثناء التحاقهما بالمدارس في لندن – تواعدا بشكل متقطع لمدة ست سنوات من عام 2004 بعد أن سافر هاري إلى زيمبابوي، حيث يمتلك والد تشيلسي المليونير ويدير محمية ألعاب.

كاثرين أوماني تزعم إقامة علاقة مع الأمير هاري

وفي نوفمبر / تشرين الثاني، زعمت نجمة الواقع كاثرين أوماني ، 50 عامًا ، أنها أقامت علاقة مع الأمير لمدة شهرين في عام 2006 – عندما كان عمره 21 عامًا وكان عمرها 34 عامًا.

وقالت كاثرين في مقابلة صحفية إنها التقت لأول مرة بالأمير هاري ، البالغ من العمر 38 عامًا ، في حانة في تشيلسي بينما كان لا يزال على علاقة طويلة الأمد مع ديفي.

وكما تقول انهام “تقاسما سيجارة على الدرج بالخارج و هاري انفتح عليها حقًا”، مضيفة أنه بعد عودتها إلى الداخل ، تدعي أن هاري صنع لهم جميعًا شطائر لحم الخنزير المقدد ، وتقاتل مع أصدقائه وأعطاها قبلة قبل العودة إلى المنزل.

وادعت كاثرين أنهما التقيا عدة مرات قبل أن تتلاشى الرومانسية ولم يكن الأمر كذلك حتى عام 2009 ، بعد عام من زواجها من زوجها الثاني (الذي انفصلت عنه الآن) حيث اصطدم الاثنان ببعضهما البعض مرة أخرى في مباراة بولو.

وأخبرت كاثرين أنها “تأمل أن تعتني ميغان به” ، وأنها لا تتمنى لهاري سوى “السعادة والنجاح”.